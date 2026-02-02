“สตีเวน สปีลเบิร์ก” ขึ้นแท่น EGOT หลังคว้ารางวัล Grammy ครั้งแรก

เรียกได้ว่าในวงการบันเทิงผู้ที่สามารถคว้ารางวัลครบทุกสถาบันไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ล่าสุด “สตีเวน สปีลเบิร์ก” สามารถพาตนเองคว้ารางวัลครบ EGOT หลังคว้ารางวัลแกรมมีตัวแรกได้สำเร็จ
ตำนานงานหนังอย่าง สตีเวน สปีลเบิร์ก วัย 79 ปีได้เข้าร่วมกลุ่มอันทรงเกียรติที่ไม่ใช่ใครก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม EGOT ได้ง่ายๆ หลังจากที่ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Music by John Williams ซึ่งเขาเป็นผู้อำนวยการสร้าง ได้รับรางวัลในสาขาภาพยนตร์เพลงยอดเยี่ยม ในพิธีมอบรางวัลรอบปฐมทัศน์ที่ไม่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ก่อนงานประกาศรางวัลหลัก
สตีเวน สปีลเบิร์กได้รับรางวัลแกรมมี ( Grammy Awards ) เพิ่มจากรางวัลเอมมี ( Emmy Awards ) 4 รางวัล รางวัลออสการ์ ( Oscar ) 3 รางวัล และรางวัลโทนี่ ( Tony Awards ) จากการเป็นผู้อำนวยการสร้างละครเพลงบรอดเวย์เรื่อง A Strange Loop
ผู้กำกับวัย 79 ปีกล่าวในแถลงการณ์ว่า “ขอขอบคุณผู้ลงคะแนนเสียงแกรมมี่ทุกท่าน การยอมรับในผลงานเพลงของ จอห์น วิลเลียมส์ มีความหมายอย่างยิ่งต่อผมและทีมงานแอมบลินของเรา รวมถึง ดาร์ริล แฟรงค์ และ จัสติน ฟัลเวย์ และขอแสดงความยินดีกับพันธมิตรของเราที่ Imagine และ Walt Disney Company
การยอมรับนี้มีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อผม เพราะมันเป็นการยืนยันสิ่งที่ผมรู้มานานกว่า 50 ปีแล้วว่า อิทธิพลของ จอห์น วิลเลียมส์ ต่อวัฒนธรรมและดนตรีนั้นประเมินค่าไม่ได้ ศิลปะและมรดกของเขานั้นหาที่เปรียบไม่ได้ ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับภาพยนตร์ที่สวยงามของ ลอรองต์ (บูเซอโร)”
สตีเวน สปีลเบิร์ก เป็นบุคคลที่ 22 ที่ได้รับสถานะ EGOT เข้าร่วมกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลซึ่งรวมถึง ออเดรย์ เฮปเบิร์น, เซอร์ เอลตัน จอห์น และวูปี โกลด์เบิร์ก
ผู้กำกับชื่อดังกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกหลังจากกำกับภาพยนตร์เรื่อง Jaws ซึ่งครบรอบ 50 ปีเมื่อปีที่แล้ว แต่เขาเปิดเผยว่าเขากลัวว่า “อาชีพของเขาจะจบลง”ในช่วงกลางของการถ่ายทำเนื่องจากปัญหาในการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้
เขาย้อนรำลึกเมื่อปีที่แล้วว่า “ทุกคนบอกผมว่า ‘คุณจะไม่มีวันได้รับการว่าจ้างอีกแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้งบประมาณมากเกินไป เกินกำหนด และในฐานะผู้กำกับมันเป็นภาระของคุณจริงๆ คุณคงจะไม่ได้รับการว่าจ้างอีกแล้ว’“
“ผมคิดจริงๆ ว่าผมควรทุ่มเทให้เต็มที่ เพราะหลังจากที่พวกเขาได้ดูหนังเรื่องนี้แล้ว ผมจะไม่ได้ทำงานในวงการนี้อีกเลย โชคดีที่โชคเข้าข้างเรา”
ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park เปิดเผยว่าปัญหาในการผลิตทำให้สตูดิโอพยายามขอให้เขา “ถอนตัวอย่างสง่างาม” หลายครั้ง ขณะที่พวกเขากำลังพยายามยกเลิกภาพยนตร์เรื่องนี้
เขาเล่าว่า “จริงๆ แล้ว ผมได้รับข้อเสนอหลายครั้งให้ถอนตัวอย่างสง่างามจากภาพยนตร์เรื่องนี้ ไม่ใช่เพื่อที่จะให้ผู้กำกับคนอื่นมาแทนที่ แต่เพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกยกเลิก
เราถ่ายทำไป 158 วัน [ซึ่งเกินกำหนดไป 100 วัน] แต่ไม่มีใครอยากลาออก ไม่มีใครอยากหยุดทำเลย”