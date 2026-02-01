ปลุกพลังเชียร์! "กร–พงศกร แปยอ" อีกความหวังเหรียญทองพาราไทย ชวนคนไทยร่วมส่งเสียงเชียร์ในอาเซียนพาราเกมส์

หนึ่งในนักกีฬาที่แฟนชาวไทยไม่ควรพลาดการส่งแรงใจเชียร์ คือ “กร–พงศกร แปยอ” นักกีฬาวีลแชร์ทีมชาติไทย รุ่น T53 เจ้าของ 3 เหรียญทองจากพารากรีฑาโลก และอดีตแชมป์พาราลิมปิกเกมส์หลายสมัย ในการแข่งขันมหกรรมอาเซียนพาราเกมส์ ที่ประเทศไทย
กร–พงศกร คือภาพแทนของความสำเร็จจากความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ ผ่านทุกเวทีการแข่งขันระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมกลับมาลงสนามอีกครั้งในศึกอาเซียนพาราเกมส์ ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อไล่ล่าความสำเร็จและเหรียญทองให้ทัพพาราไทยต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทย
เสียงเชียร์จากคนไทย ถือเป็นพลังสำคัญที่ช่วยผลักดันนักกีฬาให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง การแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ของนักกีฬาเท่านั้น แต่เป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศที่จะร่วมกันส่งเสียงเชียร์ แสดงพลังความสามัคคี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในประวัติศาสตร์กีฬาคนพิการไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเข้าชมและร่วมเชียร์นักกีฬาพาราไทย เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งกำลังใจในสนามแข่งขัน ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพกีฬานานาชาติที่ให้ความสำคัญกับ “กีฬาเพื่อทุกคน” และการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างแท้จริง