เหรียญทองแห่งความทรงจำ ปิดฉากซีเกมส์ ก่อนมุ่งสู่ฝันโอลิมปิก ของ "เมย์ รัชนก อินทนนท์"

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงไทยผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศ เติมเต็มความฝันที่เฝ้ารอมายาวนาน ด้วยการคว้าเหรียญทองแบดมินตันหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นับเป็นเหรียญทองซีเกมส์ประเภทเดี่ยวครั้งแรกในเส้นทางอาชีพของเธอ หลังจากก่อนหน้านี้ความสำเร็จในซีเกมส์ส่วนใหญ่มาจากประเภททีม
ในวัย 30 ปี เมย์ตัดสินใจกลับมาลงแข่งขันหญิงเดี่ยวอีกครั้ง แม้จะมีภารกิจในเวทีบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ทัวร์รออยู่ เธอทุ่มเททุกแต้มด้วยหัวใจที่รู้ดีว่านี่อาจเป็นซีเกมส์ครั้งสุดท้าย ก่อนจะปลดปล่อยอารมณ์แห่งความสำเร็จ เมื่อสามารถยืนบนโพเดียมสูงสุดได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนกีฬาชาวไทย
เหรียญทองครั้งนี้ อาจไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุดเมื่อเทียบกับแชมป์โลกหรือมือหนึ่งของโลก แต่คือ “เหรียญทองแห่งความทรงจำ” ของเมย์ ที่สะท้อนความมุ่งมั่น ความอดทน และการไม่ยอมแพ้ตลอดเส้นทางหลายสิบปี พร้อมตอกย้ำบทบาทของเมย์ในฐานะแรงบันดาลใจสำคัญของวงการกีฬาไทย
แม้จะปิดฉากซีเกมส์ในฐานะแชมป์หญิงเดี่ยว แต่เป้าหมายสูงสุดของเมย์ยังไม่สิ้นสุด เธอยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เวทีโอลิมปิกเกมส์ ด้วยความตั้งใจดูแลร่างกายและเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ เพื่อไล่ล่าความฝันเหรียญโอลิมปิกที่ยังคงรออยู่ข้างหน้า
ในทุกย่างก้าว การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างรอบด้าน เคียงข้างนักกีฬาตั้งแต่ระดับชาติสู่เวทีโลก เพื่อให้ความฝันของนักกีฬาไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง