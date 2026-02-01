DIPROM โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์…พร้อมผลักดันผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนไทยให้เข้มแข็งและมีศักยภาพสูงในการแข่งขันระดับโลก กับ “กิจกรรมต่อยอดธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนยุคใหม่” เพื่อต่อยอดธุรกิจ เสริมความเข้มข้นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดสากล
“ต่อยอดไอเดีย สร้างมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนยุคใหม่” ไปกับค่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : Innovative Camp และร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เรียนรู้และแชร์ประสบการณ์กับดีไซเนอร์ระดับประเทศที่มีผลงานแฟชั่นวีคในต่างประเทศ อาทิ คุณโย Renim Project, คุณยุ่ย Tube Gallery, คุณกีตาร์ PATINYA และ คุณมอส MOSSTORIES ที่พร้อมจะเป็นเมนเทอร์ตัวต่อตัวแบบไม่มีกั๊ก พร้อมร่วม Field Trip กับแบรนด์ดังระดับประเทศ
รับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านแฟชั่น เครื่องแต่งกาย สินค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่ง ที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี กิจกรรมนี้...เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนยุคใหม่ได้เฉิดฉายและก้าวไปสู่ระดับสากล
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 69
หรือ https://forms.gle/iQmYU5zFjCt3VLg29
ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : DIPROMSMEs
หรือโทรสอบถามได้ที่ 082-593-7342
สร้างสรรค์กิจกรรมโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม