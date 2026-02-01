พระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กับเหรียญทองประวัติศาสตร์ซีเกมส์

ในการแข่งขันกีฬาเรือใบ มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาทางน้ำอย่างประจักษ์ชัด ในฐานะนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ที่ทรงร่วมปฏิบัติภารกิจการแข่งขันร่วมกับนักกีฬาทุกคนด้วยความมุ่งมั่นและความเท่าเทียม
ตลอดการแข่งขันประเภทเรือใบ SSL47 พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่สำคัญในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ รวมถึงทรงช่วยควบคุมหางเสือ นำพาเรือใบให้แล่นไปตามทิศทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาพลมและคลื่นทะเล จนส่งผลให้ทีมเรือใบทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเรซสุดท้ายได้สำเร็จ
ความสำเร็จดังกล่าว นอกจากจะแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาแล้ว ยังสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะ ความเพียรพยายาม และพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและลงแข่งขันเช่นเดียวกับนักกีฬาทั่วไป โดยมิได้ทรงขอรับสิทธิพิเศษใด ๆ อันเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าแก่คณะนักกีฬาและเยาวชนไทย
พระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นับเป็นพลังสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป