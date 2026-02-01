BUDDY BOYs PROJECT เปิดศึกตั้งแต่ตอนแรก! 21 หนุ่มเจอบททดสอบสุดเซอร์ไพรส์ ล่าดวงดาวชิงแพ็กเกจเที่ยวต่างประเทศ

ไม่ใช่แค่รายการเรียลลิตี้ธรรมดา แต่คือ สนามทดสอบมิตรภาพ ไหวพริบ และการเอาตัวรอด ที่เริ่มเดือดตั้งแต่วินาทีแรก กับ รายการ BUDDY BOYs PROJECT โปรเจกต์ใหม่แกะกล่องที่จับมือร่วมผลิตโดย STAR HUNTER ENTERTAINMENT และ MOJO MUSE MANAGEMENT
รายการที่พาผู้ชมร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่า ในบรรดา 21 หนุ่ม ใครจะสามารถสะสม “ดวงดาวแห่งชัยชนะ” ได้มากที่สุด และก้าวเข้าใกล้รางวัลใหญ่ แพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศสุดพรีเมียม พร้อมบัดดี้คู่ใจจากรายการ
เปิด EP.1 ด้วยภารกิจแรก “หล่อ 5 แชะ” บททดสอบที่วัดทั้ง ความเร็ว ความหล่อ ความคูล กับเซนส์โพสท่าถ่ายรูปให้ปัง ภายในเวลาเพียง 1 นาที โดยที่ผู้เข้าแข่งขันต้องถ่ายภาพให้ได้ 5 รูป แต่เลือกโพสต์ได้เพียง 1 ภาพ ลง Instagram พร้อมแฮชแท็ก #buddyboys ทุกการเลือกมีผลต่อดวงดาว ใครพลาด…อาจพลาดตั้งแต่ด่านแรก!
จับคู่บัดดี้ครั้งแรก ความสนุกเริ่มทวีคูณ ความตื่นเต้นยังไม่จบ เมื่อทั้ง 21 หนุ่ม ภู - ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช, นีล - กวิศวร์ สันทราย, นิวตั้น - ไวยากรณ์ วงค์ขาแก้ว, เตนนท์ - เตชพัฒน์ พิณรัตน์, พีท - วชโรนนท์ สีเดือน, อามัส - อามัส ผิวพุ่ม, พอล - สมภพ อามาตมูลตรี, โอโซน - กวีวัธน์ ศมาพงษ์วิวัฒิ, ณัฐ - ณัฐเศรษฐ ด่านแก้ว, ฟลุ๊ค - พิสิษฐ์ นิมิตสมานจิตต์, เจฟฟี่ - ชลสิทธิ์ บุญสิริวัชรกุล จาก STAR HUNTER ENTERTAINMENT และ ปีเตอร์ - ปรัตถกร ดวงสว่าง, บี - อภิสิทธิ์ แสงมิ่ง, เยียร์ - โชติทัศน์ เจตธำรงชัย, ชาง - ภรภัทร แผ่นนภากนก, กานต์ - พันธกานต์ วิรัตน์, ยูจีน - พุฒิพงศ์ อัลโต้, ภูมิ - ภูมิภัทร์ ขันยศ, ดีเจ - ธนเสฏฐ์ เตชะวงศ์เสถียร, ซันนี่ - ภริศกร เติมธนาภรณ์, บี้ - ปุณณ์ อัศวประภาส จาก MOJO MUSE MANAGEMENT ต้องจับฉลากเลือกบัดดี้ และออกเดินทางด้วยกันบนรถบัสมุ่งหน้าสู่ จังหวัดระยอง ระหว่างทางเต็มไปด้วยเกมและภารกิจที่ค่อย ๆ เปิดเผยทั้ง ตัวตน ความเข้ากัน และเคมีของแต่ละคู่ ท่ามกลางเสียงหัวเราะและโมเมนต์ชวนยิ้ม
เมื่อเดินทางถึง โอบบ์ Farm & Cafe แกลง ระยอง ทุกคนได้พบกับ คิมม่อน - วโรดม เข็มมณฑา พิธีกรมากเสน่ห์ของรายการ ที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อม Welcome Drink ก่อนจะพาทั้งหมดเข้าสู่ ด่านถัดไปที่ทั้งสนุก โหดเหี้ยม! และคาดไม่ถึง!
ใครจะได้ครองดวงดาวดวงแรก? ตั้งแต่ EP.1
ผู้ชมจะได้ร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่า... ใครจะเริ่มต้นสะสมดวงดาวได้ก่อน ใครเป็นบัดดี้เข้าขากันจริง และใครจะเข้าใกล้รางวัลใหญ่ แพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ มากที่สุด
ห้ามพลาด! วันอังคารที่ 27 มกราคมนี้ เวลา 20.30 น. BUDDY BOYs PROJECT EP.1
ทางช่อง YouTube : Star Hunter Entertainment
เกมเริ่มแล้วตั้งแต่ตอนแรก
มิตรภาพจะพาไปถึงฝัน… หรือจะพังตั้งแต่ EP.1
ต้องติดตามชม!
BUDDY BOYS PROJECT EP.1
https://youtu.be/ptIIvi6nS7k
#BuddyBoysEP1 #BuddyBoysProject #BDBProject #StarHunterEntertainment #MojoMuseManagement
ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหว รายการ BUDDY BOYs PROJECT ได้ทาง
Instagram : @buddyboysproject https://www.instagram.com/buddyboysproject
Twitter (X) : @Buddyboys_2026 https://x.com/buddyboys_2026
หรือทางออฟฟิเชียล STAR HUNTER ENTERTAINMENT
Website : https://starhunterent.com/
Facebook Fanpage : Star Hunter Entertainment https://www.facebook.com/starhunterstudio/
YouTube : Star Hunter Entertainment https://youtube.com/@StarHunterEntertainment
Instagram : @starhunter_entertainment https://instagram.com/starhunter_entertainment
Twitter (X) : @starhunter_ent https://twitter.com/starhunter_ent
TikTok : @starhunter_ent https://www.tiktok.com/@starhunter_ent