COCOLOVE น้ำมะพร้าวแท้ 100% แท็คทีม “เบลล่า” เปิดตัวแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #3 ดีวา “เจนนิเฟอร์ คิ้ม” และ COCOLOVE Z Friends ชวนรักสุขภาพ

COCOLOVE (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100% โดย ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์, ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร, คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ และทีมบริหาร บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ “COCOLOVE (โคโคเลิฟ)” น้ำมะพร้าวแท้ 100% จัดงานเปิดตัวแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #3 ชวนดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE เพื่อสุขภาพที่ดี ณ Parade Square (ชั้น G) ศูนย์การค้า One Bangkok
ทั้งนี้ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานในงานพร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และศิลปินคุณภาพ เจนนิเฟอร์ คิ้ม ร้องเพลง เหมือนเคย ถวายความอาลัย
จากนั้นพิธีกร ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ เข้าสู่งานเปิดตัวแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #3 ชวนทุกคนดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ “เบลล่า” ราณี แคมเปน ที่โชว์เสียงหวานในเพลง ออเจ้าเอย และเปิดตัว COCOLOVE Z Friends “ปัน” ปรัตถกร ขำสุนทร, “มิน” พรรณธร ฐานันดรสุข และ “เดียร์” ณัฐริกา เทือกท้าว ตัวแทน Gen Z ที่จะสื่อสารกับคนรุ่นเดียวกัน ชวนดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE เพื่อสุขภาพที่ดี
เข้าสู่ช่วงทอล์คโชว์โดยตัวแทนแต่ละเจเนอเรชั่น ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เจเนอเรชั่น Babyboom , เจนนิเฟอร์ คิ้ม Gen X , เบลล่า ราณี Gen Y และ ปัน COCOLOVE Z Friends Gen Z พูดคุยถึงความสำคัญของน้ำมะพร้าวในแต่ละช่วงวัย และชวนทุกคนให้ความสำคัญของการดื่มนํ้ามะพร้าว แท้ 100 % COCOLOVE เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และ “เจนนิเฟอร์ คิ้ม” ได้โชว์เสียงไพเราะในเพลง พระจันทร์แทนใจ อีกด้วย
จากนั้นผู้บริหาร บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด พร้อม คุณรัชนี ตรีรานุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าบริโภค บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน ) “เบลล่า ราณี” แบรนด์แอมบาสเดอร์ COCOLOVE และแขกรับเชิญ “เจนนิเฟอร์ คิ้ม” ถ่ายภาพร่วมกัน
ภายในงานยังมีกิจกรรม Lucky fan ผู้โชคดีได้ถ่ายรูปคู่กับแบรนด์แอมบาสเดอร์ “เบลล่า ราณี” บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีแฟนๆ ร่วมกิจกรรมกันมากมาย
“เบลล่า ราณี” แบรนด์แอมบาสเดอร์ COCOLOVE เผยว่า “ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ COCOLOVE ตั้งแต่เริ่มต้น วันนี้ก้าวเข้าสู่ปี ที่ 4 แล้ว เบลรู้สึกรักและผูกพันกับแบรนด์ เหมือนโตมาด้วยกัน และดีใจที่เห็นคนชื่นชอบ มีฟีดแบ็กที่ดี บอกว่าน้ำมะพร้าวอร่อยมาก หอม ชงกับเครื่องดื่มอะไรก็อร่อย คำว่า COCOLOVE ก็สอดคล้องกับ Love yourself, Drink for your health ถ้าคุณรักตัวเองก็ดื่มเพื่อสุขภาพตัวเอง และเลือกดื่มสิ่งดีๆ อย่างนํ้ามะพร้าวแท้ 100 % COCOLOVE เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งดื่มได้ทุกเพศทุกวัย เบลดื่มทุกวันหลังออกกำลังกาย การดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE จะช่วยบูสร่างกาย มีแร่ธาตุที่ทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็ว มีประโยชน์มาก และ COCOLOVE ไม่มีสารเติมแต่ง มาจากธรรมชาติจริงๆ”
คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ เผยว่า “ในปีนี้แบรนด์เรายังคงปักหมุดต่อยอดแคมเปญ Love yourself , drink for your health เพื่อกระตุ้นการรับรู้กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการโปรโมตสินค้า แต่เป็นแคมเปญที่สร้างการตื่นตัวให้คนไทยและคนทั่วโลกหันมาเลือกดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% เพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกวัย ที่รักสุขภาพ ต้องการจะสื่อสารกับทุกคนว่าประโยชน์ของน้ำมะพร้าว COCOLOVE มีอะไรบ้าง และให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ผมว่าการทำงานนี้ร่วมกับคุณเบลล่าตอบโจทย์มาก คุณเบลล่าเป็นตัวแทนของคนที่รักสุขภาพ เป็นตัวแทนแบรนด์ที่ดีที่สุด”
ด้าน คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร เผยต่ออีกว่า “ทาง COCOLOVE ขอบคุณคุณเบลล่า แบรนด์แอมบาสเดอร์ ที่มีความเหมาะสมทั้งความสวย ความสามารถ และเป็นสาวเฮลตี้ ดูแลสุขภาพ ช่วยสื่อสารให้ทุกคนได้รู้ถึงประโยชน์ของน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ดีที่สุด และปีนี้เรามุ่งเน้นเจาะกลุ่ม Gen Z ได้ตั้ง COCOLOVE Z Friends ปัน-มิน-เดียร์ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพลังบวก สนุก สดใส และสามารถสื่อสารกับคนรุ่นเดียวกันได้เป็นอย่างดี เสมือนเพื่อนชวนเพื่อนมาดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นตัวแทนของเจนเขาและทุกเจน”
ติดตามแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #3 ชวนทุกคนดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE เพื่อสุขภาพที่ดี และอัปเดตภารกิจของแบรนด์แอมบาสเดอร์ “เบลล่า ราณี” และทีม COCOLOVE Z Friends ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ COCOLOVE พบกับผลิตภัณฑ์ COCOLOVE น้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้ที่ Tops, Big C, Lotus's, Foodland, Villa Market, Thaifoods Fresh Market, Gourmet Market, Watsons, Max Mart, Tops daily, Jiffy, Lawson108 ร้านค้าปลีก-ค้าส่งชั้นนำทั่วประเทศ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB/IG/TikTok : Cocolove_thailand