ZUS COFFEE หนึ่งในแบรนด์กาแฟที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเดินทางในประเทศไทย
ZUS COFFEE ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 โดยเริ่มต้นจากร้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ก่อนเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายสาขาไปยังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน พร้อมเตรียมเปิดตลาดใหม่ในอินโดนีเซีย โดยในปี 2569 นี้ ZUS COFFEE ได้ฉลองความสำเร็จในการเปิดร้านครบ 1,000 สาขาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน ZUS COFFEE ประเทศไทยเปิดให้บริการแล้วกว่า 15 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ด้วยความตั้งใจที่จะเสิร์ฟกาแฟ Specialty คุณภาพดี ในราคาที่เข้าถึงได้ ให้กับชาวไทยและพร้อมที่จะให้ ZUS COFFEE เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนไทยในทุก ๆ วัน
คุณภัทธนันต์ มีสิริพีราธร ผู้จัดการทั่วไป ZUS COFFEE ประเทศไทย กล่าวว่า “ZUS COFFEE เกิดขึ้นจากความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า กาแฟสเปเชียลตี้ควรเป็นกาแฟที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ใช่เครื่องดื่มเอ็กซ์คลูซีฟที่จำกัดเฉพาะกลุ่ม ผู้บริโภคชาวไทยชื่นชอบในการดื่มด่ำกาแฟคุณภาพเยี่ยมในทุกๆ วัน และพวกเขาไม่ควรถูกจำกัดต้องเลือกระหว่างคุณภาพชั้นเยี่ยมกับราคาที่เข้าถึงได้”
คนรักกาแฟเตรียมตัวให้พร้อม แล้วแวะมาชิมเมนูสุดพิเศษจาก ZUS COFFEE พร้อมโปรโมชันฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ที่ ZUS COFFEE ทุกสาขา ในราคาสุดพิเศษ 49 บาท สำหรับทุกเมนูเครื่องดื่ม เมื่อสั่งผ่านแอพพลิเคชัน ZUS COFFEEE แบบรับเองที่หน้าร้าน (Self Pickup) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2569
โดย ZUS COFEEE ตั้งใจมอบโปรโมชันนี้เพื่อเชิญชวนคนรักกาแฟชาวไทยมาลิ้มลองกาแฟ Specialty คุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า โดยเฉพาะเมนูขายดีอันดับ 1 อย่าง Spanish Latte ที่มีการจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 30 ล้านแก้วทั่วโลก และสัมผัสประสบการณ์ที่สะดวกสบายผ่านแอพพลิเคชัน ZUS ตอกย้ำแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อว่า กาแฟดี ๆ ควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ให้ทุกวันเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น พร้อมความอร่อยในแบบที่เข้าถึงได้
“เราหวังว่าจะได้ร่วมสร้างช่วงเวลาดี ๆ ให้กับผู้บริโภคชาวไทย โดยงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด ‘Bean to Cup’ ของเราที่ให้ความสำคัญกับเมล็ดกาแฟในฐานะวัตถุดิบคุณภาพ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดสรร คั่ว และชงอย่างพิถีพิถันก่อนจะถึงมือผู้บริโภค และขอชวนทุกท่านมาลองชิมเครื่องดื่มจาก ZUS COFFEE ประเทศไทย ทั้งที่หน้าร้านทุกสาขาทั่วกรุงเทพ ฯ และผ่านแอปพลิเคชัน ZUS COFFEE ที่ออกแบบมาครบวงจรและสะดวก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว” คุณภัทธนันต์ กล่าวเสริม
บรรยากาศภายในงานได้รับเกียรติจาก เทอเรนซ์ โฮ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายกาแฟของ ZUS COFFEE ได้สร้างความประทับใจให้กับแขกภายในงาน ด้วยการสาธิตการชงกาแฟและโชว์ลาเต้อาร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยใช้เมล็ดกาแฟสูตรซิกเนเจอร์ของ ZUS COFFEE นอกจากนี้ยังสร้างบรรยากาศความคึกคักภายในงาน ยกทัพนำโดย นักแสดงหนุ่มชื่อดัง ออฟ–จุมพล อดุลกิตติพร, ศิลปิน TPOP ชื่อดัง เติร์ด–ลภัส งามเชวงและวง TPOP สุดฮอตอย่างวง Bamm ที่มาร่วมสร้างสีสัน มอบความสนุกภายในงาน ณ Parkside Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค
ด้านหนุ่มออฟ–จุมพล อดุลกิตติพร เผยความประทับใจในงานเปิดตัวครั้งนี้ว่า “ผมเป็นสายกาแฟอยู่แล้วครับ ปกติถ่ายงานเช้าบ่อย กาแฟดี ๆ คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ สิ่งที่ชอบ ZUS COFFEE คือรสชาติดีมาก รู้สึกว่าเป็นกาแฟพรีเมียมในราคาสบายกระเป๋า ที่ดื่มได้ทุกวัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงานและคนรุ่นใหม่มากครับ”
ขณะที่ เติร์ด–ลภัส งามเชวง ก็ไม่พลาดแชร์โมเมนต์ประทับใจ พร้อมชวนแฟน ๆ มาลองชิม “วันนี้สนุกมากครับ บรรยากาศในงานคึกคักสุด ๆ และได้ลองกาแฟหลายเมนูเลย ส่วนตัวชอบ Spanish Latte มาก รสชาตินุ่ม ดื่มง่าย เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นเมนูขายดี ZUS COFFEE น่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านที่หลายคนแวะได้ทุกวันจริง ๆ และอยากชวนให้ทุกคนได้มาลอง ZUS COFFEE ดูครับ”
สำหรับผู้เข้าร่วมงานเปิดตัว ZUS COFEE ประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ท่านจะได้ลิ้มลองเมนูกาแฟซิกเนเจอร์ไปจนถึงกิจกรรมสนุกๆ ที่ทาง ZUS COFFEE ตั้งใจเนรมิตออกแบบมาเพื่อทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์กาแฟในแบบของ ZUS COFFEE อย่างเต็มอิ่ม