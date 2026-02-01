“แพท วงเคลียร์” แช่งแรง! ใครโกงการเลือกตั้ง ขอให้มันล่มจมตลอดชีวิต

“แพท วงเคลียร์” แชร์รัวๆ ข่าวเลือกตั้งล่วงหน้า โมโหแค่วันแรกก็ขนาดนี้แล้ว เตือนก่อนเข้าคูหา จำเบอร์ จำพรรคให้ดี แช่งใครทำคะแนนฉันหาย โกงเลือกตั้ง ขอให้ล่มจมตลอดชีวิต
ทำเอานักร้องสาว “แพท วงเคลียร์” หรือ “แพท รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย” ถึงกับทนไม่ไหว ออกมาแชร์ข่าวการทำงานผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ กกต. ในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตวันนี้ (1 ก.พ.) ผ่านสตอรี่ไอจีแบบรัวๆ พร้อมกับระบุข้อความว่า “ล่าสุดมีเหตุหมายเลขเขตเลือกตั้งผิดด้วยค่ะ ต่อให้เรากาไปถูกเบอร์แต่เอกสารผิดเขต ก็จบ โมโหมากตอนนี้”
ก่อนจะโพสต์ไอจี เป็นรูปที่มีข้อความว่า “เลือกตั้งรอบนี้ จำเบอร์จากบ้านไปให้ดี ก่อนจรดปากกา เชคเองอีกรอบ เชคเอง เชื่อตัวเอง กาเอง แล้วก่อนหย่อนบัตรอธิษฐานจิตชักรอบ ใครทำคะแนนฉันหาย ใครโกงการเลือกตั้ง ขอให้มันล่มจมตลอดชีวิต”
พร้อมใส่แคปชั่นว่า “วันแรกก็ขนาดนี้แล้วค่ะ เข้าคูหา กาสามใบ จำเบอร์ที่ใช่ไปให้ดี เบอร์พรรค เบอร์สส. และ เบอร์เขตเราด้วย!!”