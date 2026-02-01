“สิงโต ปราชญา” เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องการคนที่แก้ปัญหาได้แท้จริง

นักแสดงหนุ่มชื่อดัง “สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์” เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ณ เขตเลือกตั้งที่ 15 สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เนื่องจากวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ติดภารกิจเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ โดยงานนี้เจ้าตัวได้เปิดใจสั้นๆ ถึงการมาเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ (1 ก.พ 69) ว่าตนไม่อยากเสียสิทธิ์ครั้งสำคัญ เลยลงทะเบียนเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก่อน
“เนื่องจากในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผมมีคิวเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศครับ จึงตั้งใจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้ก่อน เพราะไม่อยากเสียสิทธิ์ครั้งสำคัญนี้ไป สำหรับความคาดหวังในครั้งนี้ ก็คงคล้ายกับคนอื่นๆ คืออยากเห็นคนที่รับรู้ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงในทุกด้านครับ”
เชิญชวนคนไทยออกมาเลือกตั้ง ทุกเสียงของคุณมีความหมาย
“ผมอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิ อย่าลืมออกมาใช้สิทธิของตัวเองกันนะครับ ทุกเสียงของพวกคุณมีความหมายครับ”