สองสาวงาม “โอปอล-นิต้า” เข้าคูหาเลือกตั้งล่วงหน้า ฝากรัฐบาลใหม่นำพาประเทศชาติไปข้างหน้า-ทำตามที่หาเสียงไว้

“โอปอล สุชาตา” ขอกองมิสเวิลด์ขยับตารางงานเพื่อมาเลือกตั้งล่วงหน้า ลั่นไม่ว่าใครได้เข้าไปบริหารประเทศก็ขอให้พัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้น อยากให้ทุกพื้นที่มีการศึกษาที่เท่าเทียม เข้าถึงสาธารณสุข และมีรากฐานชีวิตที่ดี พร้อมเชิญชวนคนไทยมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง ด้าน “นิต้า มานิตา” ฝากถึงรัฐบาลใหม่ นำเสนอนโยบายไหนไว้ ต้องทำให้ได้ตามที่พูด
บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นไปอย่างคึกคัก คนไทยตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตา รวมถึงนางงามระดับโลกชื่อดัง “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 ที่ได้เดินทางไปเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ผ่านมา ณ เขตเลือกตั้งที่ 9 บริเวณหน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ โอปอล ได้ยื่นคำร้องขอไปทาง Miss World Organization ว่าตนต้องการใช้สิทธิ์ของตัวเอง 2 วัน คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และ 8 กุมภาพันธ์ ตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย และขออนุญาตกลับประเทศไทยตามตารางวันดังกล่าว โดยขอให้กองมิสเวิลด์ ขยับตารางงานทั้งหมดเพื่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งทางกองมิสเวิลด์ได้อนุญาต และขยับตารางต่างๆ ให้ ก่อนที่เย็นวันนี้โอปอลจะบินไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อทันที
โดย “โอปอล” ได้เชิญชวนคนไทยให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเอง เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศ ส่วนตัวศึกษาข้อมูลนโยบายของแต่ละพรรคก่อนตัดสินใจเลือกใคร พร้อมฝากถึงคนที่จะมาบริหารประเทศให้ช่วยนำพาชาติไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น
“วันนี้มาเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตค่ะ เพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่ที่ภูเก็ตค่ะ แต่โอปอลอยู่กรุงเทพฯ ก็เลยมาเลือกนอกเขตวันนี้ ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ ก็ศึกษาข้อมูล และติดตามมาเรื่อยๆ เพราะก็ต้องประกอบการตัดสินใจวันนี้ด้วย คิดว่าทุกๆ คนที่มาเลือกก็ต้องติดตามอยู่แล้ว ว่านโยบายพรรคไหนตอบโจทย์กับตัวเองและประเทศ ซึ่งแต่ละคนที่ก็ความคิดที่ไม่เหมือนกัน อาจจะต้องดูหลายๆ พรรค อย่างโอปอลก็ดูดีเบตในประกอบไปด้วย ดูวิสัยทัศน์ของแต่ละพรรค”
อยากให้คนไทยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง เลือกในสิ่งที่สำคัญกับตัวเองและประเทศ
“เลือกตั้งมันไม่ได้มีทุกปี แล้วก็เป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ออกมาแสดงสิทธิ์ แสดงเสียง ในอนาคตไม่ว่าประเทศจะเดินไปทางไหน แต่อยากให้ทุกคนออกมาใช้โอกาสในการออกเสียง เลือกในสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญกับอนาคตของตัวเอง และของประเทศค่ะ”
บรรยากาศวันนี้คึกคัก โดยเฉพาะวัยรุ่น ที่ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะ
“วัยรุ่นเยอะ วัยเดียวกันก็เยอะ ผู้ใหญ่ก็เยอะ ก็ดีใจค่ะ อย่างผู้ใหญ่เขาก็เคยมีโอกาสได้เลือกมาแล้ว อย่างเราก็เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้มาเลือก ก็เชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายๆ คนเขาก็ตื่นเต้น แล้วก็อยากจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง เพราะคนรุ่นใหม่เขาก็มองว่ามันมีอะไรสำคัญกับชีวิตเขา เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานให้เขาได้เติบโตไปมีชีวิตที่ดี ก็เลยคิดว่าคนรุ่นใหม่น่าจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะ ก็อยากให้ทุกคนออกมาค่ะ”
เป็นการตื่นตัวที่ดีในสังคม
“ดีค่ะ ความจริงโอปอลคิดว่า ตั้งแต่สมัยที่เรียนแล้ว ด้วยยุคสมัย ด้วยสังคม ด้วยโซเชียลที่เข้าถึงง่ายมากขึ้น เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่หลายคน มีความสนใจอยากออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ตัวเองยังอายุไม่ถึงด้วยซ้ำ เลยเชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะทำการศึกษาและเตรียมตัว เพราะเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆ ที่เราต้องวางรากฐานให้ประเทศ คือเรื่องการศึกษา เชื่อว่าเด็กๆ หลายๆ คนเขาน่าจะอยากออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง เพื่อปูรากฐานการศึกษาให้ดีสำหรับตัวเขาเอง และรุ่นน้องต่อๆ ไปด้วย”
ฝากถึงผู้นำคนใหม่ อยากให้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา สาธารณสุข และการวางรากฐานชีวิตที่ดี
“ที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการศึกษา เราก็เป็นคนหนึ่งที่ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพฯ เพราะเราคิดว่าคงหาโอกาสที่ดีให้กับชีวิตได้มากขึ้น อยากให้การศึกษาทุกที่ทั่วประเทศมันเท่าเทียม อยากให้เด็กๆ เดินไปโรงเรียนใกล้บ้าน แล้วเขาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่ากับเด็กๆ ที่อยู่ในเมืองหลวง ให้ทุกคนได้มีโอกาสในการศึกษา และโอกาสในชีวิตมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือว่าความยากลำบากในการที่จะต้องเข้ามาในเมืองใหญ่ เพื่อที่จะหาโอกาสให้ตัวเอง และทำให้ชีวิตตัวเองกับครอบครัวดีขึ้น
แล้วเรื่องสาธารณสุขก็สำคัญ เพราะเป็นหนึ่งเรื่องที่เรารณรงค์ในเรื่องของสุขภาพคนในประเทศ ยิ่งช่วงนี้เห็นข่าวคนป่วยเยอะ คนมันใกล้กันมากขึ้น เวลามีโรคมันก็จะติดกันง่ายขึ้น ก็อยากให้ให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย ฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ แล้วก็ส่งผลกับคนในระยะยาว และสุดท้ายที่สำคัญที่สุด คือการแก้ไขโครงสร้าง แล้วก็สร้างรากฐานการบริหารและรากฐานชีวิตที่ดีให้กับคนในประเทศ เพราะมันจะเป็นโดมิโนต่อไปในหลายๆ เรื่องค่ะ”
ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งทางการเมือง ก็อยากให้รักษาคำพูด และช่วยนำพาประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า
“ไม่ว่าจะเป็นใครที่ได้เข้าไปบริหารประเทศ เมื่อได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้ว มันไม่ใช่แค่คนที่เลือกเราแล้ว มันคือคนทั้งประเทศที่ไว้วางใจให้เราบริหาร และพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้น ก็ฝากผู้ใหญ่ทุกๆ ท่านด้วยนะคะ ความจริงโอปอลก็เชื่อมั่นในผู้ใหญ่ทุกคนอยู่แล้ว เพราะการที่ทุกๆ ท่านไปอยู่ตรงนั้น เขาก็มีศักยภาพ มีความสามารถของเขา ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถช่วยนำพาให้ประเทศไปข้างหน้าได้”
เชิญชวนประชาชนคนไทย มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและลงประชามติ เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศชาติ
“สำหรับคนที่เลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้าเหมือนโอปอล ก็ขอให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงวันนี้นะคะ ก่อน 17.00 น. ส่วนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เชื่อว่าจะเป็นวันที่หลายๆ คนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์พร้อมๆ กัน ก็อยากให้ทุกคนออกมาเลือกตั้ง มาใช้โอกาสในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศค่ะ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้คณะบริหารที่ทุกคนแฮปปี้ และหวังว่าต่อไปจะเป็นอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนค่ะ แล้ววันที่ 8 เรามีการลงประชามติด้วย ก็อย่าลืมนะคะ กาเลือกตั้งเสร็จต้องลงประชามติด้วยนะคะ”
เสียงของทุกคนมีคุณค่า อย่าซื้อสิทธิ์ขายเสียง
“ความจริงเราก็ไม่ได้รู้ เพราะไม่ได้เห็นกับตา แต่มันก็เป็นสิ่งที่คนพูดมาตลอด เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเสียงที่เรามี มันมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิด ก็อยากให้ทุกคนใช้เสียงที่มาจากตัวเองจริงๆ ไม่ใช่เสียงของคนอื่นค่ะ”
ด้าน “นิต้า มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์” นางสาวไทย ปี 2565 ก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ณ เขตเลือกตั้งที่ 9 บริเวณหน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันนี้เช่นเดียวกัน โดยเจ้าตัวได้ฝากถึงรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ว่านำเสนอนโยบายไหนไว้ ก็ต้องทำให้ได้ตามที่พูด
“ในฐานะประชาชนคนไทย วันนี้ก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะ จริงๆ วันจริงเราก็ไม่ได้ติดอะไร แต่เราไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดภูเก็ต เลยเลือกมาเลือกตั้งที่ใกล้ที่พักมากที่สุดค่ะ เพราะว่าอยากมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง อย่าให้เสียงเรามันหายไปค่ะ ก่อนมาวันนี้ก็มีการเตรียมตัวหาข้อมูล ดูรายชื่อผู้สมัคร แล้วก็ดูว่าแต่ละพรรคเขาจะดูแลบริหารเขตของเราอย่างไร”
ฝากถึงรัฐบาลใหม่ นำเสนอนโยบายไหนไว้ ต้องทำให้ได้
“นำเสนอนโยบายไหนไว้ ก็อยากให้ทำตามที่นำเสนอไว้นะคะ เพราะประชาชนทุกคนก็คาดหวังการดูแลประเทศ เหมือนที่ทุกท่านพูดไว้ค่ะ”
ในกรุงเทพฯ อยากให้แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นมลภาวะ ส่วนที่ภูเก็ต อยากให้แก้ไขเรื่องการจราจร
“ตอนนี้ที่อยู่กรุงเทพฯ ก็เป็นเรื่องของมลภาวะที่ค่อนข้างสำคัญมากๆ ค่ะ คอนโดหนูอยู่ตึกสูง คือเห็นหมดเลยว่าฝุ่นมันหนักหนามากแค่ไหน ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเกิด ก็อยากจะให้ดูแลเรื่องจราจรต่างๆ เพราะรถติดมาก การดูแลนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ก็หวังว่า สส.เขตที่ได้รับเลือกไป จะดูแลภูเก็ตอย่างดีค่ะ”
นายกรัฐมนตรีในฝัน คือคนที่ทำหน้าที่อย่างดี และเป็นคนของประชาชนจริงๆ ไม่หวังอย่างอื่น
“จริงๆ นายกฯ ในฝันไม่ได้โฟกัสว่าจะเป็นพรรคไหน หรือท่านไหน แค่อยากให้เขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุด และเป็นคนของประชาชนจริงๆ ที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อคาดหวังแค่สิ่งอื่นค่ะ”
ย้ำใครเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ อย่าลืมมาลงประชามติ อยากให้ออกมาใช้สิทธิ์ ทำหน้าที่ของประชาชนคนไทย
“สำหรับใครที่วันนี้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืมนะคะ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ต้องมาลงประชามติด้วย ส่วนใครที่เลือกตั้งวันที่ 8 ก็อยากให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงพร้อมกัน เพราะนี่คือหน้าที่ของคุณในฐานะประชาชนคนไทยค่ะ”