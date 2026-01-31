“วิว วรรณรท” ตอบหมดเปลือก เด็กเจนใหม่ไม่รู้จัก ฤกษ์วิวาห์ “แม็ค วีรคณิศร์” ครอบครัวซีเรียสอยู่ก่อนแต่ง!

“วิว วรรณรท” เคลียร์ชัดแพลนวิวาห์ “แม็ค วีรคณิศร์” ปลายปีนี้ เผยเรื่องอยู่ก่อนแต่งครอบครัวซีเรียสแต่ไม่กีดกัน แค่รอเรือนหอเสร็จ เชยแล้วลงรูปยันรักหวาน พร้อมตอบฮาหลังเด็กรุ่นใหม่จำไม่ได้ ต้องทำคลิปแนะนำตัว พร้อมบอกให้ไปถามแม่ดู
ออกอีเวนต์เคลียร์ทุกประเด็น สำหรับ “วิว วรรณรท สนธิไชย” ตั้งแต่เด็กเจนใหม่จำไม่ได้ จนต้องทำคลิปแนะนำตัว ไปจนถึงเรื่องแต่งงานกับหนุ่ม “แม็ค เอเอฟ” วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล พร้อมทัศนคติอยู่ก่อนแต่ง โดยในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ L’Oréal Paris Revitalift Triple-Power ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ Anti-Aging อันดับ 1 ของโลก วิวได้เปิดใจว่า
“น้องๆ เจนใหม่รู้จักพี่หน่อยลูก ก็ทำคลิปให้ดูว่าก่อนที่จะเป็นแม่ เป็นตัวร้ายพี่เคยเป็นนางเอกมาก่อนนะ ไปถามแม่ๆ ของน้องสิ เขาเคยรู้จักพี่ ก็ไม่แปลกใจค่ะที่น้องๆ จะไม่รู้จัก แต่คุณแม่รู้จักพี่นะลูก เราก็ยังรักที่จะทำงานในวงการบันเทิง แต่ที่เห็นว่าละครไม่ค่อยมี เพราะเราไปลุยธุรกิจ แต่ตอนนี้เราก็ทำควบคู่ไปด้วยกัน”
แพลนวิวาห์ปลายปี ไม่ทันก็ต้นปีถัดไป คุยทุกวัน อยู่ด้วยกัน พ่อแม่รับรู้
“แพลนๆ ไว้ปลายปี แต่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย ตอนนี้เหนื่อยกับการตกแต่งบ้าน เราทำบ้านก่อนเพราะแต่งงานแล้วจะได้มีที่อยู่ เรื่องธุรกิจเราก็กำลังจะเปิดคาเฟ่ ร้านอาหาร ก็เหมือนจะทำหลายอย่าง ลงทุนหลายอย่าง เราบอกกันไว้แล้วว่าไม่ซีเรียส ไม่ทันก็เป็นต้นปีหน้า เราก็คุยกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ก็อยู่ด้วยกัน คุณพ่อคุณแม่รู้เรื่อง ไม่ได้ห่างหายไปไหน คุยกันแบบโตๆ เขาบอกว่าโรงแรมถ้าเราไม่จองปลายปีก็แน่นๆ อยู่แล้ว เราเคยลองชิมลางในการใส่ชุดแต่งงานมาเยอะมากๆ ในละคร ยังคิดไม่ออกว่างานตัวเองมันจะเป็นแบบไหนดี ตอนนี้คือยังไม่ได้เริ่มไม่ได้ลองอะไรเลย ไม่มีฤกษ์อะไรเลย ตอนแรกคิดว่าฤกษ์สะดวกด้วยซ้ำ เราชิลๆ อยู่แล้ว แต่พอถามที่บ้านทั้งสองฝ่ายเขาบอกดูฤกษ์หน่อยเถอะลูก นิดนึง”
อยากรู้แต่งจริงจะตื่นเต้นไหม
“เราเล่นละครแต่งงานมาเยอะมาก มันจะตื่นเต้นเหรอในงานตัวเอง ก็มีถามพี่ๆ นะ เขาก็บอกตื่นเต้นสิงานตัวเองมันมีความเรียล มีความรู้สึกจริง ส่วนมากจะเหนื่อยเสียมากกว่า ก็มีขอคำปรึกษาพี่ๆ ในวงการ งานตัวเองก็คงตื่นเต้นแหละ มีอะไรก็จะคอยอัปเดต เอาให้แน่ใจก่อนในเรื่องสถานที่ต่างๆ ตอนนี้ยังวุ่นมากๆเตรียมถ่ายละครเรื่องใหม่ด้วย ตอนนี้มีพี่ๆ อยากเสนอตัวช่วยจัดงานแต่งงาน คือพี่เอมี่ กลิ่นประทุม กับพี่ซี (ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์) เขาบอกเขาอยากช่วย”
เผยครอบครัวไทยแท้ ซีเรียสอยู่ก่อนแต่ง แต่ไม่ได้กีดกัน มองโตแล้ว รอสร้างบ้านเสร็จอาจได้อยู่ด้วยกันอย่างถูกต้อง
“การอยู่ก่อนแต่ง ทางครอบครัวเรายังซีเรียส เพราะเรามาจากครอบครัวไทยแท้เลย แต่เขาก็ไม่ได้กีดกันว่าคนที่เลือกแบบนั้น สำหรับเรามองว่าโตแล้วก็ไปมาหาสู่กัน ไปคอนโด ไปพักผ่อนต่างประเทศ ก็ใช้ชีวิตกันอยู่แล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไรกัน ก็รีบสร้างบ้านเสร็จแล้วก็อาจจะได้อยู่อย่างถูกต้อง”
เชยแล้วยืนยันจากรูปว่ารักยังหวาน ยันเจอกันตลอด
“คิดว่ามันเอาต์แล้ว เชยแล้วกับการยืนยันจากรูปว่ายังหวานอยู่ คนก็เลี่ยนแล้วแหละ จริงๆ คือสภาพเราไม่ได้สวยเหมือนออกงานกันทุกวัน จะมาถ่ายรูปลงไอจีมันก็นิดนึงนะ ก็อยู่ก็เจอกันตลอดไปไหนมาไหนทำงานด้วยกัน มันก็สภาพเยินไง ถ้าสวยเดี๋ยวได้เห็นโพสต์รูปแน่นอนค่ะ”