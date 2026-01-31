“เป็ด เชิญยิ้ม” ไม่รู้ใครดูแล “เด๋อ ดอกสะเดา” บ้าง แต่ตนประสานงาน “เปิ้ล” ลูกเมียเก่า เปิดรายได้จากคอนเสิร์ต - โต้ค่ารักษา 10 ล้าน

ตลกไทยไม่ทิ้งกัน เปิดใจ “เป็ด เชิญยิ้ม” ครั้งแรก หลังจัดคอนเสิร์ต “ลูกผู้ชายชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา” รวมพลังศิลปินตลกทั่วฟ้าเมืองไทย เปิดยอดรายได้จากคอนเสิร์ต โต้ค่ารักษา 10 ล้าน เผยความผูกพัน 48 ปี ยังไงก็ไม่ทิ้ง มีวันนี้เพราะบารมีเด๋อ ไม่รู้ใครดูแลบ้าง แต่ประสานงานผ่าน “เปิ้ล” ลูกเมียเก่า เตรียมประสานสถานที่ใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลั่นมีหวังหายเพราะอาการดีขึ้นทุกวัน
ตลกไทยไม่ทิ้งกัน เปิดใจ “เป็ด เชิญยิ้ม” ครั้งแรก หลังจัดคอนเสิร์ต “ลูกผู้ชายชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา” รวมพลังศิลปินตลกทั่วฟ้าเมืองไทยระดมเงินช่วยรักษา หลัง “เด๋อ ดอกสะเดา” ล้มป่วยด้วยโรคสโตรก พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด รวมถึงโต้ข่าวลือค่ารักษาสูงถึง 10 ล้านบาท พร้อมเปิดเผยความสัมพันธ์ 48 ปีที่ผ่านมา ยอมรับมีวันนี้ได้เพราะบารมีเด๋อ ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ที่มี “ดีเจพุฒ พุฒิชัย” และ “ชมพู่ ก่อนบ่าย” เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
คอนเสิร์ตล่าสุด เกิดขึ้นได้ยังไง ใครเป็นคนคิด?
เป็ด : ก็เป็นคนคิดนี่แหละ คิดว่าเราไปเยี่ยมพี่เด๋อ ตอนทำกายภาพ ค่าใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ 3.5 หมื่น ค่าแพมเพิสอีก 1 หมื่น เดือนๆ ร่วม 4 หมื่น ถามลูกสาวว่ารายได้มาจากไหน เพราะพี่เด๋อดูแล้วอยู่ยาวพอสมควร เอกพจน์บ้าง ใครบ้างช่วยช่วยกันต่างๆ นานา เราก็เลยบอกว่าขออนุญาตดูว่าจัดคอนเสิร์ตได้มั้ย ครอบครัวเขาก็ช่วยมา เราขออนุญาตว่าจัดคอนเสิร์ตเอามั้ย เรากลัว จะมีปัญหามั้ย เปิ้ลบอกไม่เป็นไร อาทำเถอะ ถ้าอาทำก็ไม่อยากทำร้ายใครทั้งสิ้น เด๋อ ดอกสะเดา มีชื่อเสียงโด่งดัง เงินทองเยอะแยะ ทำไมต้องมาทำแบบนี้กันเราไม่ได้มองเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย เรามองว่าวันนี้เราสร้างคอนเซ็ปต์ศิษย์รักครู น้องรักพี่ เพื่อนรักเพื่อน เลยเกิดคอนเสิร์ตนายเด๋อ ดอกสะเดาขึ้นมา
คนไปร่วมเยอะมากจริงๆ?
เป็ด : เยอะมาก วันนั้นได้ยอดล้านกว่าบาท ผมตัดปัญหาหมดเลยหนึ่งไม่มีการเรี่ยไร ไม่ให้เห็นว่ารันทด ระทมขนาดนั้น คอนเซ็ปต์งานนี้คือหนึ่งอยากรู้ว่าคนจะกลับมาดูตลกอีกมั้ย วิลล่าคาเฟ่จะคัมแบ็กได้มั้ย สองรายได้ส่วนหนึ่งที่เราขายโต๊ะ ตะละ 2 หมื่นบาท ขอบคุณทุกโต๊ะ 50 โต๊ะที่ร่วมมา และขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ซื้อบัตร 300 บาทมานั่งดูตลกทั้งหมดว่ารีเทิร์นกลับมาได้มั้ย เงินส่วนนี้ทางร้านก็ยกให้ฟรีในด้านจำหน่ายบัตร บัตรละ 300 ส่วนบัตร 2 หมื่น เราจ่ายค่าอาหาร 1 หมื่น ช่วยเหลือพี่เด๋อ 1 หมื่น รวมทั้งหมด ได้ร่วม 1.3 ล้าน
ในงานไม่มีความโศกเศร้า มอบแต่รอยยิ้มและเสียงเพลง?
เป็ด : สนุกจริงๆ ทุกคนบอกว่าฉากนี้ต้องกลับมา ขอบคุณศิลปินจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณติ๊ก ชีโร่, คุณตู้ ดิเรก, ตุ๊ก วิยะดา, เท่ห์ อุเทน, ปิง - ชมพู ฟรุตตี้, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ชมพู่, หนูเล็ก, สุนารี ราชสีมา, ตุ๊กกี้, ตลกคณะดู๋ดอกกระโดน, คณะกล้วยไม้, คุณโน้ต, คุณหม่ำ, คุณเทพ มาหมด เราอยากให้เป็นบรรยากาศแบบนี้ ไม่ใช่บรรยากาศแห่งความเศร้า ทำอย่างไรก็ได้หารายได้ส่วนนึงให้กับพี่เด๋อ เราเชื่อว่าครอบครัวพี่เด๋อเขามีตังค์ ไม่ได้ลำบากยากเข็นขนาดนั้น แต่ความเป็นศิษย์ความผูกพันที่เราอยากทำให้ เพราะเงินใช้ออกไปมันก็หมดไปเรื่อย ก็อาจทำให้ท้อแท้ ถ้าเราหาเงินมาเติมให้ก็ยังพอใจชื้นอยู่ว่ายังมีเงินเหลืออยู่
ครอบครัวอาเด๋อว่าไง?
เป็ด : ก็คุยกับเปิ้ล ว่าเงินทั้งหมดผมจะไม่แตะต้อง จะไม่จับนะ เปิ้ลก็เหมือนกัน ให้ทนายเขียนร่าง เขียนเอกสารขึ้นมา ต้องใช้ให้เด๋อ ดอกสะเดาทุกเดือนไม่ว่าค่าดูแลที่ศูนย์หรือค่าแพมเพิสเดือนละประมาณ 4 หมื่นกว่าบาท ให้ทนายเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลย ฉะนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเราไม่ไปแตะต้องไม่ไปยุ่งเลย เงินตรงนี้ของเด๋อ ดอกสะเดาที่จะช่วยดูแลให้
อาเด๋อทราบมั้ยจะมีการจัดคอนเสิร์ตนี้?
เป็ด : ก็ครั้งแรกที่ไปที่ศูนย์ เขาติดเชื้อแล้วเข้าไปอยู่ที่ศูนย์ เราก็ถามว่าใครดูแล ค่าใช้จ่าย 4 หมื่นใครจ่าย เอกพจน์ช่วยไปแล้วแสนนึง ผมก็โอนให้อีก 5 หมื่น เป็น 1.5 แสน ผมก็ไปกระเซ้าเย้าแหย่ พี่เด๋อกับผมมันเกินคำบรรยาย ศิษย์กับครู น้องกับพี่ เพื่อนกับเพื่อนหรืออะไรต่างๆ นานา ผมเป็นคนเดียวที่ดุเขาได้ ไม่มีใครกล้าดุเขา เวลาเขาสูบบุหรี่ ผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวไอ้เตี้ย เดี๋ยวมึงโดนตบแน่ จะตบให้หงายท้องเลย สูบแต่บุหรี่ กระเซ้าเย้าแหย่ เป็นพี่ที่เรารักที่สุด ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันหาวิธีการ ช่วยกันโอน อ.ไพโรจน์ไปเยี่ยมก็โอนให้ หม่ำไปเยี่ยมก็โอนให้ ใครไปเยี่ยมก็โอน ดูแลกันคนละหน่อยสองหน่อย ได้พอสมควรในช่วงแรก แต่มันไม่เสถียร ไม่ยาว เราก็เลยหาวิธีทำยังไงให้ยืนยาว ก็ขออนุญาตจัดคอนเสิร์ต ถามคุยกับเจ๊กิ๊ฟ คุยกับหม่ำ ร่วมด้วยมั้ย หม่ำดูแลเรื่องศิลปินนะ น้าช่วยบางส่วนนะ เรื่องศิลปินเพลงผมช่วยมาได้บางส่วน เรื่องโต๊ะหม่ำหามาส่วนนึง ผมหามาส่วนนึง สมาคมตลกคุณโอบะก็หามาส่วนนึงร่วมกัน 50 โต๊ะ โต๊ะละ 2 หมื่นก็ล้านนึง จ่ายค่าอาหาร 5 แสน ก็เหลือ 5 แสน แล้วยังได้ค่าบัตรค่าอะไร วันนั้นบัตร 1,800 ใบเต็มหมด ไม่มีที่นั่ง
รายได้ส่วนนึงแบ่งไปช่วยศิลปินตลกคนอื่นด้วย?
เป็ด : ผมไม่ได้แบ่ง ผมบังเอิญรู้ข่าวมาก่อนหน้านั้น ผมคุยกับลูกสาวบอกว่าอยากต่อบุญให้พี่เด๋อ พี่เด๋อได้ไปล้านกว่า ตอนนี้โอเลี้ยงกำลังป่วย เพิ่งส่งรพ. เส้นเลือดตีบ เดฟก็ป่วย ยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัดได้มั้ยคนละ 1 แสนเพื่อมอบต่อยอดให้เป็นบุญพี่เด๋อ ที่มีคนร่วมบุญมาแล้ว พี่เด๋อก็ขยายบุญต่อ ไปช่วยดูแล ก็เลยบริจาคให้คนละ 1 แสนบาท จะได้เอาเงินตรงนี้ไปใช้จ่าย คุณหม่ำไปมอบให้
อนาคตจะจัดอีกมั้ย?
เป็ด : คงรอดูสถานการณ์ คงไม่บ่อย ไม่อยากรบกวนใครบ่อย สิ่งหนึ่งที่จะทำ เราจะทำคอนเสิร์ตตลกคัมแบ็ก วิลล่าคาเฟ่คัมแบ็ก ถ้าเราอยากช่วยแกหรือใครเราก็ไปเล่นหลายๆ ที่แล้วเจียดเงินเราเอง คงไม่ไปเจียดเงินคนดูให้เดือดร้อน
จัดครั้งนี้จุดประสงค์นึงคือเอาคาเฟ่กลับมา มองเห็นว่าอนาคตตลกคาเฟ่จะคัมแบ็กได้มั้ย?
เป็ด : ตั้งใจจะฟื้นให้ได้ วันนั้นลงมาเขาบอกไม่ได้ดูมา 30 ปี เพิ่งได้เห็น สุดยอดมาก ดึงกลับมาให้ได้นะ หาสถานที่ตรงไหนมาให้ได้นะ เขาอยากเห็น เขาเห็นมุกในทีวี เห็นในติ๊กต๊อก มุกโบราณมันหาดูไม่ได้อีกแล้ว ในทีวีก็เป็นมุกร่วมสมัย แต่มุกเก่าๆ โบราณจริงๆ ที่อาเล่น อาโน้ตเล่น มันไม่มี เราไม่อยากให้หายสาบสูญไป พอเล่นคนก็ประทับใจมาก เขาอยากเห็นอยากเจอ บอกผ่านรายการไปเลย ถ้าที่ไหนต้องการอยากได้พวกเราไปเล่น ส่งมา บอกมาเลย ผมจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่เลย ล้อมด้วยศิลปินรุ่นเก่า ล้อมด้วยตลก ล้อมด้วยลูกทุ่ง ทำเหมือนยุคคาเฟ่สมัยก่อน บรรยากาศแบบนั้นเลย
หลังเสร็จคอนเสิร์ต อาเด๋อโพสต์ขอบคุณ?
เป็ด : ก็ได้อ่าน เขาเขียนขอบคุณ ถึงไม่ได้ไปหาเขา ก็แหย่กับเขาอยู่เรื่อย ก็คุยกับเขาเรื่อย ไอ้เตี้ยมึงจะเอาไง คอนเสิร์ตจะเริ่มแล้ว เอาไง จะร้องกี่เพลง ยกมา 5 นิ้ว 5 เพลงก็บอก 5 เพลงอะไร เวลาไม่พอ ก็ยกมา 2 นิ้ว 2 เพลง นี่ก็เริ่มดีขึ้น กลางวันถอดท่อหายใจ แต่กลางคืนยังต้องใส่อยู่ ก็เริ่มมีพัฒนาการดีขึ้น แต่มันเป็นโจทย์ที่ยากนิดนึง เพราะเส้นเลือดฝอยที่ก้านสมองแตก ตั้งแต่ 29 มี.ค. จะไปเล่นงานตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อย ก็ถึงบอกว่านายหัวไปไม่ได้นะ ตอนนี้ป่วยอยู่ 3 วันแล้ว แล้วแกไม่บอก เราก็เอ้ ทำไมไม่ส่งไลน์ เพราะปกติแกจะส่งไลน์ทุกเช้า เป็นอะไร อยู่ดีๆ ป่วยอยู่ 3 วันไปไม่ได้ เขาบอกไปไม่ได้นะ เราก็ไม่เป็นไร พักผ่อนเลย ให้เลขาฯ ติดต่อครอบครัวดูว่าพี่เด๋ออยู่รพ.ไหนจะไปเยี่ยม เขาบอกไม่เป็นไรพี่เด๋อสูงวัยคนแก่ก็เป็นแบบนี้ ไม่มีปัญหา ไม่มีอะไร เราก็เบาใจ เราเห็นเขาเดินได้ ไม่ต้องถือไม้เท้า แสดงว่ามึงก็เดินได้แล้วนี่หว่า ไม่เป็นอะไร ก็ดีใจ หลังจากนั้นน่าจะวันที่ 24 พ.ค. มั้ง ก็มีงาน ไปรีวิวสินค้าหรือทำงานอะไรก็ไม่รู้ ออกจากบ้านมา กลับไปก็น็อกเลย แล้วก็เข้ารพ.
มีอาการมาก่อน มีอาการอะไรบ้าง?
เป็ด : ช่วงแรกลิ้นแข็ง ขาไม่มีกำลัง มือไม่มีแรง พูดไม่ชัด แสดงว่าเริ่มเป็นสโตรก แต่เส้นเลือดคงยังไม่แตก ช่วงแรกถือไม้เท้าเดินได้ ภรรยาก็ถ่ายบอกว่านี่เห็นมั้ย คนเป็นสโตรกเดินได้ แข็งแรง เราก็เออ ดีเว้ย หายแล้ว เราก็ส่งคลิปให้คุณหม่ำดูว่าพี่เด๋อดีขึ้นแล้วเว้ย หายแล้วเว้ย
อัปเดตอาการล่าสุดตอนนี้?
เป็ด : ก็ค่อยๆ ดีขึ้น คิดว่าคงอีกไม่นาน ล่าสุดนั่งได้ นั่งรถไปกายภาพกับลูกสาวได้ หัวเราะคิกๆ รู้หมด สมองรับรู้หมด เดี๋ยวจะร้องเพลงนะ เขาวางมัดจำมา 5 หมื่น เห็นมั้ยเขาจองตัวเด๋อ ดอกสะเดา มึงต้องรีบเลยนะไอ้เตี้ย เดี๋ยวเขายึดมัดจำคืนนะ ก็ร้องไห้ บกจะจัดคอนเสิร์ตให้ก็ยกหัวแม่โป้งให้ สมองแกยังดีมาก 100 เปอร์เซ็นต์
ตอนนี้ลูกสาวอาเด๋อดูอยู่คนเดียว?
เป็ด : ผมไม่รู้นะว่าเขาจะดูกี่คนยังไง แต่เวลาประสานงานก็ประสานกับเปิ้ล เปิ้ลเป็นลูกภรรยาเก่าที่เข้ามาดูแล เขาก็ลูกสาว กับพ่อเขาก็คงคิดถึง คงรัก เขาดูแลกัน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลจนถึงจะหาย จะถึง 10 ล้านมั้ย?
เป็ด : ไม่น่าถึง 10 ล้าน กี่สิบปี ไม่น่ายาวถึงขนาดนั้น คิดว่าตัวเลขมันสมมติขึ้นมา แต่จริงๆ แล้วในความรู้สึกเราก็อยากทำให้เท่าที่เราทำได้ แต่ถ้าถามว่าเป็นอย่างไร ต่อให้เป็นอย่างไรในวันนึง ถ้าผมกลับมามีชีวิตฟุ้งเฟ้อ ทุกอย่างเสถียรในด้านธุรกิจ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ผมจะไม่ทิ้งผู้ชายคนนี้ ขอบอกไว้เลยจะไม่ทิ้งผู้ชายคนนี้
มีเป็ดต้องมีเด๋อตลอด ทำไมผูกพันกัน?
เป็ด : ปี 2520 ผมอยากเล่นตลก ก็ไปฝึกตลก ขออนุญาตขับรถให้พี่เด๋อ ก็จำมุกพี่เด๋อ พี่ดี๋ ดอกมะดัน ต้องเอาเสียงเด๋อ ดอกสะเดา ดิ้นต้องดิ้นแบบดี๋ ดอกมะดัน พี่เด๋อเป็นคนที่ให้ทุกอย่าง สำหรับในชีวิตของน้องๆ พี่เด๋อให้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่เด๋อไม่ให้ คือไม่ให้ร้ายใครทั้งสิ้น นี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุด สองเด๋อดอกสะเดาสมัยก่อนโคตรดัง ดังระเบิด เชิญยิ้มว่าดังแล้ว ไม่ถึงเศษ 1 ส่วน 10 เขาเลย เขาดังมาก งานเขาเต็มมาก งานหนังงานละคร งานคาเฟ่ เขาเต็มหมด ตั้งแต่เป็นเด๋อดู๋ดี๋ มีชื่อเสียงขึ้นมา เวลาเขาเลิกเขาไปนั่งร้านข้าวต้มตั้งโต๊ะยาวเลยนะ นั่งกัน 3 คน เด๋อ ดู๋ ดี๋เชื่อมั้ยพอตลกมาก็ให้นั่งๆ คณะละ 4-5 คน จะกินอะไรก็สั่งเลย กินเสร็จก็ให้เด็กไปซื้อบุหรี่แจกคนละซองๆ กลับยัง แจกคนละร้อยๆๆ ทุกคน พรุ่งนี้งานเล่นที่ไหน มียัง ไม่มีก็ให้คณะนี้ไปนี่ ไอ้นี่ไปนี่ เป็นอย่างนี้ทุกวัน
เป็ดเคยพูดว่ามีทุกวันนี้ได้เพราะบารมีอาเด๋อ?
เป็ด : พี่เด๋อเป็นทั้งครู ทั้งเพื่อน ทั้งพี่ เป็นทั้งลูกน้อง ปฏิญาณเอาไว้ว่าถ้าเป็ด เชิญยิ้มมีรายการทีวี ต้องมีเด๋อ ทุกรายการ เพราะพี่เด๋อเป็นคนขุดบ่อให้เรากินน้ำในบ่อ ฉะนั้นเราจะลืมคนขุดบ่อไม่ได้ เรื่องกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญ ก็บอกเปิ้ล บอกใครอย่าทิ้งพ่อ ต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ไม่ว่าจะมั่งมีหรือไม่มั่งมีก็อย่าทิ้งพ่อ คำว่าเด๋อ ดอกสะเดาอยู่ในหัวใจผมตลอดเวลา ไม่ว่าไปงานตลาด เที่ยวต่างจังหวัด ไปทำบุญไหว้พระ ก็ไปกับเขาตลอดเวลา
บางทีเล่นฉากเดียวก็มา ยังไงก็ต้องมี?
เป็ด : มาเลย มานิดเดียวก็ต้องมา ไม่เคยขาด
มีใครอีกบ้างที่อยากพูดถึง?
เป็ด : โอ้โห อีกเยอะเลย อย่างพี่หม่ำ พี่โน้ตส่งแพมเพิสให้ พี่โย่งก็ไปเยี่ยม พี่บอลก็ไป ไปกันหมด พี่ตี๋ก็ไป พี่ตี๋นี่คือสายเลือดไปทีไรก็ร้องไห้ทุกที เขาผูกพันกันมาก แล้วก็โจอี้ วันที่เขาเขียนจดหมาย เราไม่รู้เขาวิกฤตมากตอนนั้น ลูกสาวถามว่าพ่ออยากเจอใครบ้างไหม ตอนนั้นหมอบอก 50-50 เขาก็เขียนขึ้นมาว่าอยากเจออาเป็ด อ.ไพโรจน์ อยากเจอโจอี้ เราก็ไป เราจะบอกพวกตลกก็ไม่ได้ เพราะเขาไม่อยากให้เข้าไปเยอะ กลัวติดเชื้อกลัวต่างๆ นานา เราก็ไปคนเดียว พอได้เห็นสภาพแล้วถึงโอ้โหวิกฤตจริงๆ เพราะมันเป็นที่ก้านสมอง มันก็ลำบากในการบังคับลิ้นพูดจามันก็ยากเย็น แต่น้องๆ ยังไปเยี่ยมไม่ขาดสาย ตอนนี้กำลังดีลสถานที่หนึ่ง เพื่อช่วยเหลือแก ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงมา
มีหลายคนที่เป็นห่วง อีกคนคือจตุรงค์ โพธาราม?
จตุรงค์ : ตอนนี้เป็นห่วงคนนี้มากกว่า นั่งข้างๆ หายใจ
เป็ด : มึงมากกว่า ทำไมไม่ไป
พี่รงค์ไม่ได้ไปงานคอนเสิร์ต?
จตุรงค์ : ถ่ายซีรีส์อยู่
เป็ด : ถ่ายเรื่องอะไร
จตุรงค์ : ถ่ายบุพเพฯ
เป็ด : คนอื่นก็ถ่าย กูก็ถ่าย
จตุรงค์ : ตั้งใจจะไป แต่เขายังไม่ปล่อย เลิกดึกอยู่อยุธยา ก็เลยไปไม่ทันแล้ว
ก่อนหน้านั้นมอบเงินช่วยเหลือไปแล้ว?
จตุรงค์ : เข้าไปหาทีนึงแล้ว ไปเองเลย ขับตามจีพีเอสไปถึงที่ แล้วเข้าไปกอดเขา แล้วก็ร้องตามเขาเลย ร้องแบบร้องจริง ไม่ใช่ร้องน้ำตาไหล เขาร้องน้ำตาไหล เราก็ช่วยพี่เด๋อ กำใส่มือแกไป
เป็ด : ให้ไปเท่าไหร่
จตุรงค์ : ให้ไปหลักหมื่น
เป็ด : แล้วเอาคืนจากเปิ้ล เอาหน้าหรือเปล่า
เป็ด : เปล่าๆ นัดพี่เปิ้ล ค่าใช้จ่ายเสียเป็นรายเดือน แต่สิ่งเดียวที่เขาไม่ให้คือแพมเพิสต้องซื้อเอง ก็เลยจัดแพมเพิสให้พี่เปิ้ล
วันไปหาอาเด๋อ จตุรงค์ก็ร้องไห้?
จตุรงค์ : ใครเห็นก็ต้องน้ำตาซึม จากอาจารย์เด๋ออารมณ์ดี เป็นตลกคนเดียวที่ไม่ทะเลาะกับใครในโลกใบนี้ ใครเห็นอาจารย์เด๋อโกรธคนอื่นก็แปลกแล้วล่ะ ไม่มีทาง
สนิทกับเด๋อ?
จตุรงค์ : สนิทกว่าคนนี้ (เป็ด) (หัวเราะ) รักคนนี้
ร่วมงานกับเด๋อบ่อย?
จตุรงค์ : เยอะ ตั้งแต่เล่นกันใหม่ๆ เลย สมัยคาเฟ่ เจอกัน 25-26 ปี
เป็ด : หัวค่ำเจอ รอบดึกเจอ ก็ไหว้กันทั้งวัน
วันที่ไปเยี่ยมพูดอะไรกับเด๋อ?
จตุรงค์ : คนป่วยแบบนี้กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาหาบ่อยๆ นะ ไม่ทิ้ง ไม่ลืมนะ ไม่มีใครช่วยเราได้ เราต้องช่วยตัวเอง ฉะนั้นเราอย่าอ่อนแอ
เป็ด : ขอย้ำอีกคำว่าใครเป็นโรคนี้ กำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ให้เขาเจอเพื่อนเถอะ ให้เขาเจอพวกเถอะ ให้เขาเจอคนที่คิดถึงเยอะ สิ่งนั้นจะเยียวยาจิตใจเขาให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
จตุรงค์ : อยากจะบอกตลก หรือนักแสดง ดารา ผู้จัดอะไรทั้งหลายที่รู้จักอาจารย์เด๋อ บางคนเข้าใจว่ารายได้ไม่มี เดือดร้อน กลัวว่าไปแล้วต้องเอาเงินไปให้เขา ไปให้แกเห็นหน้า ได้มีความสุข แล้วแกจะมีความสุข เงินไม่มีไม่เป็นไร บางคนกลัว เพราะไม่มีเงินในกระเป๋าเลย กลัวว่าต้องให้เงิน
อยากบอกอะไร?
จตุรงค์ : นั่งดูอยู่แล้ว เพราะเปิดทีวีดูเองได้ เปิดยูทิวบ์ดูเองได้อาจารย์ไม่ต้องห่วงเลยนะ ไม่มีใครทิ้งอาจารย์หรอก อาจารย์เป็นคนน่ารักที่สุด ไม่มีใครไม่รักอาจารย์ อาจารย์ไม่ต้องห่วง อาจารย์ต้องกายภาพทุกวัน ออกมาสูดอากาศข้างนอก ต้องหาจังหวะยืนให้ได้ เมื่อยืนได้จะเริ่มเดินได้ ฉะนั้นกำลังใจอาจารย์ต้องสู้นะ
รอวันเด๋อหายดีกลับมาเล่นตลกด้วยกันอีก?
เป็ด : ทุกวันนี้เหงานะ ทุกอาทิตย์จะชวนกันไปไหว้พระที่วัดนี้ ไปทำคลิปที่วัดนี้ อาทิตย์ 2-3 ครั้ง ว่างเปล่าเตี้ย มากินข้าวนะ อาทิตย์นึงอยู่ด้วยกันไม่ต่ำกว่า 3-4 วันต่อสัปดาห์ จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน มันทำให้รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึง ความรู้สึกเราเกินความผูกพัน ถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไม่มีเสาบ้าน ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีชีวิตที่ดีเหมือนปัจจุบันนี้ วันที่เราแย่ เราก็ขับรถให้เขา ไปกับเขา ได้เงินกับเขาครั้งละร้อย มีข้าวกิน วันละครั้ง ก่อนกลับบ้าน มีงานวันละที่ จนเชิญยิ้มมีชื่อเสียง 2520-2523 โด่งดังขึ้นมา ก่อนโด่งดังก็ไปหาพี่เด๋อ ไม่เคยขาด เจอกันร่วม 49 ปีความรักความผูกพันมันเกินความเป็นพี่น้อง เกินครูบาอาจารย์ มันเป็นใจดวงเดียวกัน นี่ไม่ได้เสแสร้ง พูดเพื่อเอาใจตัวเองนะ สนิทกันมากจริงๆ
