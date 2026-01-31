“โฟร์ ศกลรัตน์” แจง 3 ปีหายหน้า “นอนอยู่บ้านอย่างเดียว” ลั่นโสดไม่เหงา พร้อมเปิดใจรับรักใหม่ ขอคน “ศีลเสมอ” หรือสูงกว่า

“โฟร์ ศกลรัตน์” อัปเดตชีวิต 3 ปีที่หายไป แค่นอนอยู่บ้านอย่างดียว ดูการ์ตูนใสๆ ออกกำลังกายจนหน้าเด็กสวนวัย พร้อมประกาศสถานะโสด อยู่คนเดียวมีสติไม่เลอะเทอะ เปิดรับรักใหม่ ขอคนศีลเสมอกันหรือสูงกว่า ปัดรีเทิร์น “ธามไท” เพื่อนกันน่ารักดีแล้ว
หายหน้าหายตาไปจากสื่อและงานอีเวนต์พักใหญ่ๆ เลยทีเดียว สำหรับ “โฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร” เน็ตไอดอลในตำนาน ล่าสุด โฟร์ออกอีเวนต์งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ L’Oréal Paris Revitalift Triple-Power ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ Anti-Aging อันดับ 1 ของโลก เจ้าตัวก็เผยว่าไม่ได้เจอสื่อนาน ส่วนใหญ่นอนอยู่บ้าน ไม่ได้ทำอะไร
“ไม่ได้ออกมาเจอสื่อนานมาก ก็นอนอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไร นอนอยู่บ้านถ่ายยูทิวบ์ ไม่ได้ออกงานอีเวนต์ ออกรายการเลย จริงๆ ก็รับงานนะคะ แต่งานที่ติดต่อเข้ามาอาจจะยังไม่ตรงกับช่วงวัยเราแล้ว ก็หางานที่เหมาะสมกับตัวเอง มาแล้วไม่เขิน งานส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นออนไลน์ ก็เลยไม่ได้เจอใครเลย งานก็น้อยลง แต่ก็ดีเพราะจริงๆ แล้วเราจะตื่นเต้นเวลาเจอคนเยอะ ซึ่งเราไม่ชอบเพราะทำตัวไม่ถูก”
หน้าเด็กพบแพทย์ ทำหัตถการบ้าง 3 ปีนอนดูการ์ตูนใสๆ ออกกำลังกาย
“ก็พบแพทย์บ้าง ทำหัตถการ มีอะไรทำได้ก็เอาหมด 6 เดือนถึง 1 ปี แต่ที่สำคัญมากๆ คือเราต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ดีด้วย โฟร์ตื่นเช้า 7-8 โมงไปออกกำลังกาย กินผักปั่นทุกเช้า นอน 4 ทุ่ม แต่ไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะ นอนดูการ์ตูนใสๆ เป็นอย่างนี้ทุกวัน ไม่น่าเชื่อเลย ทำแบบนี้มา 3 ปีแล้ว”
โสดนานไม่เหงา อยู่คนเดียวมีสติ
“ไม่เหงาเลย อยู่คนเดียวมันมีสติ มีสมาธิ เวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ อยู่คนเดียวก็ดี แต่มีคนมาอยู่ด้วยก็ดี ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ ต้องบอกว่าโฟร์ไม่ได้ตอบดีเอ็มใครเรื่อยเปื่อยเลอะเทอะ เราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น จะคบ จะเลือกใครเป็นเพื่อนใหม่ๆ ก็ต้องดูว่าถูกจริตเราไหมด้วย”
คอมเมนต์ไปมากับ “ธามไท แพลงศิลป์” อีกฝ่ายคงเหงา ไม่ค่อยมีคนด่า ไม่อยากจะมั่นเกิน อีกฝ่ายขาดตนไม่ได้
“เขาคงเหงาไม่ค่อยมีคนด่า ก็คงคิดถึง อยากโดนว่าโดนด่า นานๆ จะโผล่มาที เราก็ได้จัดให้ ก็ด่ากลับไปเลย ถ้าไม่ได้ออกสื่อจะด่าแรงกว่านี้ กับธามก็เป็นพี่น้องที่คุยกันได้ ทุกวันนี้ก็คุยเรื่องแมวจุ๊กจิ๊กกัน (เขาขาดเราไม่ได้?) อันนั้นจะมั่นเกิน เราก็ไม่ได้มั่นขนาดนั้น ไม่หรอก เขาเห็นอะไรก็คงอยากจะแซว เขาแซวทุกคนค่ะ”
ขอบคุณยังเชียร์รีเทิร์นธามไท เป็นเพื่อนกันน่ารักดีแล้ว
“ก็ขอบคุณแล้วกันที่เอ็นดูทั้งโฟร์ทั้งธาม เขาก็คงชอบเรื่องราวที่เขาเคยเห็นเคยดูมาก่อน ขอบคุณที่ยังสนับสนุนเรากันอยู่ เราสองคนก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เป็นแบบนี้ก็น่ารักดีแล้ว”
เปิดรับรักใหม่ ขอแค่คนศีลเสมอกัน
“ไม่ได้ปิดใจ เปิดค่ะ แต่ตอนนี้ไลฟ์สไตล์โฟร์เปลี่ยนไปแล้ว โฟร์ตื่นเช้า ออกกำลังกาย นอนเร็ว อยากเจอคนที่ใกล้เคียงกันแล้ว โฟร์ไม่เคยเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ขอคนที่ศีลเสมอกันในทุกๆ ด้านกับเรา ถ้าศีลเขาสูงกว่าก็ดีค่ะ แต่ถ้าศีลน้อยกว่าไม่เอาแล้ว ต้องเท่ากันหรือสูงกว่า รออยู่ค่ะ”