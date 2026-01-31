แม่ก็คือแม่! “ชมพู่ อารยา” ฟาดกลับดรามาแต่งหน้าดอลลี่อาย ลั่นสวยใครสวยมัน “เรื่องของฉัน” ซัดอยากเห็นหน้าคนว่า!

“ชมพู่ อารยา” ฟาดกลับดรามาเมกอัปดอลลี่อาย ไม่แคร์คำวิจารณ์ ลั่นแรงสวยใครสวยมัน อยากเห็นหน้าคนว่าเหมือนกัน งงแต่งสไตล์เดิมๆ บอกน่าเบื่อ พอเปลี่ยนก็ว่า ย้ำชัดฉันจะเลือกอะไรมันก็เรื่องของฉัน
กลายเป็นประเด็นที่คนรักแฟชั่นถกเถียงสนั่นโซเชียล สำหรับลุคแต่งหน้าของนางเอกตัวแม่ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ในการไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ระดับโลกครั้งล่าสุด ที่หลายคนมองว่าการแต่งตาแบบดอลลี่อายสไตล์สาวจีน ดูไม่เข้ากับเจ้าตัว ล่าสุดชมพู่ก็ได้ออกมาตอบถึงประเด็นนี้ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ L’Oréal Paris Revitalift Triple-Power ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ Anti-Aging อันดับ 1 ของโลก ฟาดกลับ อยากเห็นหน้าคนว่า ลั่นสวยใครสวยมัน เรื่องของฉัน!
“รอบนี้ก็ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี รอบนี้ทั้งหมด 8 โชว์ ถือว่าน้อย ปกติต้อง 11-12 โชว์ รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตั้งตารอคอย สำหรับคนที่ชื่นชอบแฟชั่นก็รู้สึกว่าเป็นบุญตา เราได้อยู่ถึงวันนี้ สำหรับชมมันเป็นพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เป็นดีไซเนอร์ใหม่ๆ ที่จะมากำหนดทิศทางของแฟชั่นต่อไป มันเป็นอีกรุ่นนึงแล้ว อย่าง ชาแนล ดิออร์ ก็เป็นเลือดใหม่เข้ามาแล้ว มันคือฟิวเจอร์ รู้สึกเป็นเกียรติที่เราได้อยู่ในโมเมนต์นั้น สำหรับคนที่ชอบแฟชั่นมันเป็นจุดประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเข้าสู่อีกยุคนึงแล้วนะ เป็นนิวอีร่า เรียกว่าเราก็ไปอัปเดตเป็นแรงบันดาลใจ ค่อยกลับมาวิเคราะห์กันอีกทีกับเรา”
ไม่เสียความมั่นใจ ถูกวิจารณ์เมกอัป “ดอลลี่อาย” งงทำสไตล์เดิมๆ บอกน่าเบื่อ พอเปลี่ยนนอกกรอบมาบอกว่าทำอะไร
“เราก็มีคุยกันว่าเอาประมาณไหน กับพี่ป้อม (วินิจ บุญชัยศรี) ชมจะไม่ได้ไดเรกต์มาก จะคุยแค่ว่าวันนี้เราอยากเป็นผู้หญิงคนนั้น ประมาณไหนมากกว่า ที่เหลือเราก็ให้เกียรติช่างแต่ละคนในการสร้างสรรค์ อาจจะมีบางช่วงที่เราไม่อยากทำแบบนี้นะ จะบอกเลยว่าจะไม่เป็นผู้หญิงคนนี้นะ พี่ป้อมแต่งหน้าชมไม่ส่องกระจกด้วยซ้ำอยากทำอะไรทำไปเลย ใครแต่งหน้าให้ชม ชมก็ไม่ส่องกระจกนะ เรามั่นใจเขาแล้ว นอกเสียจากอยากลอกการบ้าน อยากได้วิชาก็อาจจะดูบ้าง ดูเสร็จก็วางอุปกรณ์แล้วไปเลย ไม่ได้จะอะไร
ส่วนที่คนบอกไม่น่ามีดอลลี่อาย เขาก็มีกันนะ อาจจะไม่ใช่สายฝอ ในตลาดนี้ตอนนี้มันไม่ได้มีแต่ฝรั่งแล้ว เอเชียก็ขับเคลื่อนด้วย ทีบิวตี้ เคบิวตี้ มันใหญ่นะ ก็ทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจ รู้สึกว่ามันเป็นตัวเรา วันนี้สบายใจแบบนี้ อยากเป็นอย่างนี้ก็ทำ คือชมทำมาเยอะมาก ทำมาทุกอย่างแล้ว จะมาทำแบบเดิมๆ ก็คือน่าเบื่อ พอชมเปลี่ยน ชมออกนอกกรอบ ก็มาบอกอะไร ก็จะทำต่อไปค่ะ
ถามว่าเสียความมั่นใจไหม เรื่องของความสวยงามมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล มันปัจเจก เป็นมุมมองแล้วแต่ใครจะมอง เป็นเรื่องเทสด้วย เราว่าสวย คนอื่นว่าไม่สวย ในโลกโซเชียลทุกคนก็มีความเห็นไปหมดเลย ก็แล้วแต่ มันคือพื้นที่เสรีเนอะ ใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็แสดงไป ชมไม่ได้เสพ ยังไม่ได้เห็นเองด้วยตา แต่ก็มีคนมาเล่าอยู่”
ฟาดกลับ อยากเห็นหน้าคนว่าเหมือนกัน
“ก็เห็นนะภาพเจ้าปัญหา ซึ่งโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ว ก็เอียงคอนิดนึง อ้าว ภาพนี้เองเหรอ แค่นี้เอง ถ้าจะบอกว่าอายุ คือชมก็ 44 แล้ว ก็ไม่มีใครชมนะ แต่ก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีมาก อยากเห็นหน้าคนว่าแล้วเหมือนกัน กับพี่ป้อมยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้”
ไม่เปลี่ยนช่างแต่งหน้าเพราะแฮปปี้ จะเลือกอะไรก็เรื่องของฉัน
“อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของชมแล้วนะ อาจจะเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่ดรามาของเรา ทุกวงการมันก็มีการเปรียบเทียบ ก็ตามนั้น อาจจะเป็นพาร์ตของแกที่ตกเป็นเป้า สำหรับตัวชมแฮปปี้ ไม่ได้หมายความว่าชมไม่เปิดรับ บางงานชมก็ใช้คนอื่น แต่อาจจะไม่ได้เกิดเป็นภาพจำ ชมกับพี่ป้อมเราอยู่กันมาตั้งแต่อายุชมยังไม่แตะเลข 2 มันนานมากๆ มันมีหลากหลายเหตุผล แล้วชมก็ไม่ได้บอกว่าเด็กใหม่ๆ แต่งไม่สวย เอาชมไม่อยู่ ทุกอย่างมันมีเหตุผล มีอะไรของมัน เออ… ฉันจะเลือกอะไรมันก็เรื่องของฉัน”