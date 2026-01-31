“เบลล่า ราณี” ร้องไห้ รู้ข่าว “นุ่น-หลุยส์” เสียลูกก่อนแถลง เผยตอนถ่ายละครนุ่นเคยเสียน้องไปแล้วครั้งหนึ่ง

“เบลล่า ราณี” รู้ก่อน “นุ่น-หลุยส์” แถลงเสียลูก ถึงกับร้องไห้ รับพูดไม่ออกเลย ไม่รู้นุ่นทำได้ไง สติดีมากๆ ทั้งที่เหมือนถูกกระชากหัวใจออกไป เผยตอนถ่ายละครนุ่นเคยเสียน้องไปแล้วครั้งหนึ่ง เตรียมชวนแก๊งพรหมลิขิตไปเยี่ยม เผยจะสอนลูก “เจมส์จิ” เรียกพี่เบลตลอดไป ไม่ทิ้งการแสดง แค่รอคอนเฟิร์ม
แฟนๆ หลายคนบ่นคิดถึงผลงานการแสดงของนางเอกสาว “เบลล่า ราณี แคมเปน” กันแล้ว ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE เปิดตัวแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #3 ชวนทุกคนดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE เพื่อสุขภาพที่ดี ณ Parade Square (ชั้น G) ศูนย์การค้า One BANGKOK งานนี้เบลล่าเผยว่ากำลังซุ่มทำโปรเจกต์หนึ่งอยู่ และจะเป็นลุคใหม่ที่คนไม่เคยเห็นตนในแบบนั้นแน่นอน ส่วนงานแสดงรอแค่การคอนเฟิร์มเท่านั้น
“ตอนนี้กำลังถ่ายทำโปรเจกต์นึงอยู่ค่ะ คาดว่าอาจจะได้ชมกันสิ้นปีนี้ค่ะ แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร แต่จะเห็นเบลลุคใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ อันนี้ใหม่เลย ก็อยากให้รอลุ้นและเป็นกำลังใจให้ด้วย เพราะถ่ายทำโหดอยู่ค่ะ เรื่องละครก็มีคุยๆ ไว้ค่ะ แต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% อาจจะมีหนังที่คุยไว้ค่ะ งานมีค่ะ ไม่ได้พักค่ะ (หัวเราะ) พรีเซ็นเตอร์ก็ยังเยอะอยู่ค่ะ”
เผยยังไม่ได้ไปเยี่ยมลูก “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” แต่เตรียมสอนให้เรียกว่า “พี่เบล” แล้ว
“ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยค่ะ ทำงานทุกวัน เดี๋ยวป้าเบลไปนะลูก (หัวเราะ) จริงๆ แล้วบ้านอยู่ใกล้กันค่ะ ถ้ากลับบ้านก็น่าจะได้แวะไปในวันที่ว่างตรงกัน เอาอะไรรับขวัญหลานดี เพราะว่าทองแพงมากเลย คุณพ่อเขาคงไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรา คิดว่าไปให้กำลังใจและไปดูหน้าหลาน (หัวเราะ) ชื่อ พบรัก เหมือนละครเรื่องนึงที่เบลเคยเล่น เขียนคนละแบบ แต่ชื่อน่ารักมากเลย เหมือนสื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ได้พบรักกัน หลานน่ารัก ดูจ้ำม่ำมากเลยค่ะ ได้คุยกับเจมส์ก่อนหน้านี้ค่ะ เพราะว่าจะได้ดูคิวตัวเองด้วย แต่เหมือนไม่ได้เลย ก็เลยยังไม่ได้แวะเข้าไปเจอ เลยได้แต่ให้กำลังใจและรู้ว่าตอนนี้เขาต้องยุ่งมากในการดูแล ก็เลยปล่อยคุณพ่อคุณแม่เขาฟรีๆ ดูแลลูกไปก่อน
หลานน่ารัก ขาวๆ หน้าเหมือนคุณแม่นะ แต่ตอนนี้อาจจะยังตอบไม่ได้ เพราะเด็กหน้าเปลี่ยนทุกวัน แต่เห็นแว็บๆ ในไอจีตอนที่เจมส์เขาเลี้ยงลูก เป็นลุคที่ดูละมุนนะ มาดได้เลย ตอนนี้เบลก็กลายเป็นป้าแล้ว แต่ไม่เป็นไร เราจะสอนหลานให้เรียกว่าพี่ คนที่อยู่ในวงการเขาก็จะมีฉายาที่จะอยู่ตลอดไป อย่างพี่เบิร์ด (ธงไชย แมคอินไตน์) ค่ะ ก็จะสอนหลานแต่ละคนเลยว่าให้เรียกพี่เบล ลูกๆ ของเพื่อนก็ให้เรียกพี่ (หัวเราะ) คือบางทีเราก็งงเหมือนกันว่าพ่อแม่เขาบางคนก็โตกว่าเรา บางคนก็เด็กกว่าเรา ก็ให้ลูกเขาเรียกพี่ให้หมดเลย (หัวเราะ) เพราะเขาเห็นเราในทีวีตลอดด้วย ก็ให้เรียกพี่เบลดีกว่า”
ให้กำลังใจทั้งผู้กำกับและนักแสดงทีม “บุพเพสันนิวาส เวอร์ชั่นวาย” บอกทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
“เบลไม่ค่อยทราบฟีดแบ็กด้วย ที่จริงเคยพูดไปแล้วว่าตามยุคสมัย ก็จะรอดูว่าจะเป็นยังไง ก็น่าจะเป็นอะไรที่คนน่าจะตอบรับค่ะ ส่วนที่บางคนรับไม่ได้ เบลว่ามันก็ไปได้หลายทางสำหรับนิยาย เดี๋ยวนี้มันก็มีการดัดแปลงตามสมัยนิยม สำหรับตัวเบลรู้สึกว่าบุพเพฯ มันก็ 10 ปีแล้วนะถ้านับจากตอนที่ถ่ายทำ แต่หลายๆ คนอาจจะคิดว่ายังไม่นานขนาดนั้น หรือนานพอแล้วเหรอจะมารีเมก แต่ถ้าดูไทม์ไลน์มันก็ได้นะที่คนยังจดจำ คนยังรู้จักอยู่ เบลว่าก็อาจจะต่อยอดแฟนคลับได้นะ
ก็เชื่อว่าพี่ใหม่ (ภวัต พนังคศิริ) ผู้กำกับน่าจะกดดัน อะไรที่เป็นภาคแรกและคนให้การตอบรับขนาดนั้น อะไรที่ต่อจากนั้นก็กดดันหมด ตั้งแต่หนังบุพเพฯ 2 มาพรหมลิขิตอีก ทุกคนกดดันหมดค่ะ รวมถึงครั้งนี้ที่จะมีการรีเมก เบลเชื่อว่าน่าจะยิ่งกดดันมากกว่าอันไหนๆ เลยด้วยซ้ำ แต่ก็ให้กำลังใจนะคะ
ถามว่าเบลเสียดายไหม ไม่นะ เราก็ทำตรงนั้นดีที่สุดแล้ว และมันไม่ใช่ว่าภาพถูกล้าง มันยังมีอยู่ ก็ไปดูรีรันได้ ก็ขอให้น้องๆ ทำเต็มที่นะคะ คาแรกเตอร์ใคร คาแรกเตอร์มัน เสน่ห์ใครเสน่ห์มัน ก็ขอให้ทำเต็มที่ที่ได้รับ ขอให้โปรเจกต์ออกมาได้รับความนิยมแล้วกันค่ะ”
ให้กำลังใจ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” และ “หลุยส์ สก็อต” เพราะรู้ก่อนหน้าจะแถลงแล้ว
“ที่จริงเบลได้ทราบก่อนข่าวออกมา เพราะได้คุยไทม์ไลน์กัน และจะนัดกันกับกลุ่มพรหมลิขิตว่าจะไปเยี่ยม ก็เลยได้ทราบข่าวก่อน เบลพูดไม่ออกเลย เพราะเบลอยู่กับพี่นุ่นนานมาก และเห็นความพยายาม ความทุ่มเทของเขา ที่ผ่านมาเขาก็พยายามอย่างมาก มันเหมือนเราดีใจไปแล้ว แต่กลายเป็นดีใจเก้อ แต่คนที่เสียใจที่สุดก็คือพี่นุ่นกับพี่หลุยส์ แม้ว่าใครที่จะมีความคิดเห็นยังไงก็ตามว่ามันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้ แต่มันไม่มีทางรู้ค่ะ คือถ้าเขารู้ก่อนมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว ฉะนั้นอยากให้ทุกคนร่วมกันให้กำลังใจพี่นุ่น พี่หลุยส์มากกว่าค่ะ
ตอนที่ถ่ายละครด้วยกันพี่นุ่นก็เคยเสียน้องไปแล้วครั้งนึง ตอนนั้นเบลก็ให้กำลังใจ ตอนนั้นเบลทำงานกับพี่หลุยส์ในละครเรื่องนึง แล้วพี่หลุยส์ยังต้องมางานอีเวนต์ เราก็ได้แต่ให้กำลังใจ ก็ซัปพอร์ต แต่เบลพูดเลยว่าพี่นุ่นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆ เขาอยู่ในปัจจุบันมากเลย ขนาดเรายังรู้สึก แต่พี่นุ่นก็คือมันผ่านไปแล้ว ชีวิตต้องเดินไปข้างหน้า เขาก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า แต่ขอเวลาเขาหน่อย เบลก็เสียน้ำตาตั้งแต่ทราบแล้วค่ะ
ก็เดี๋ยวจะนัดกันไปหา แต่อาจจะรอเวลาแป๊บนึงแล้วก็น่าจะไปรวมตัวกันให้กำลังใจ เบลไปย้อนดูที่พี่นุ่นให้สัมภาษณ์ คือพี่นุ่นทำได้ยังไง มีสติมากๆ ค่ะ และรู้สึกเห็นใจพี่หลุยส์ด้วยที่ ณ โมเมนต์ที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสูญเสียมากแค่ไหน เขาคงเหมือนถูกกระชากหัวใจ คนที่รักทั้งคู่ แต่พี่นุ่นเก่งมากๆ ค่ะ”