ไม่อยากให้แอนมีความรักเหรอ? “แอนโทเนีย” สวนดรามา คบ “เป๊ก” เป็นเรื่องส่วนตัว ถ้ามั่นใจเลือกแล้วจะมาบอกทุกคนเอง

หลังจากที่ถูกจับตามองว่า “แอนโทเนีย โพซิ้ว” กำลังปลูกต้นรักกับ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” ลูกชายนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” และเป็นแฟนเก่า “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” ซึ่งก่อนหน้านี้ เป๊กได้ออกมาเผยถึงประเด็นนี้ ยันรู้จักกันผ่านเพื่อน หลังๆ เข้าฟิตเนสบ่อย เลยได้พบกัน แต่ยังไม่มีถึงขั้นไหนเลย
ล่าสุดแอนโทเนียได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ระหว่างไลฟ์ในติ๊กต๊อก ยันเป็นเรื่องส่วนตัว ถ้ามั่นใจว่าเลือกแล้วจะมาบอกทุกคนเอง
“ตอนนี้โสด เรื่องความรักถ้ามีอะไรจริงจัง แอนจะบอกทุกคนเองแหละ อย่าไปเครียด ทุกคนไม่อยากให้แอนไปมีความรักเหรอ ถ้ามีอะไรแล้วแอนมั่นใจว่าอันนี้เลือกแล้ว ก็จะมาบอกทุกคน แต่วันนี้แอนไม่มีอะไรจะบอกใครเลย
ผู้ชายคนนั้นต้องเป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติผู้หญิง เห็นคุณค่าในผู้หญิง มันไม่ได้เกี่ยวอะไรจากภายนอกเท่ากับภายใน แอนเป็นคนที่ไม่มีสเปก ชอบก็คือชอบ ขอให้เขาเป็นคนดี มีมารยาท เป็นสุภาพบุรุษ แคร์ความรู้สึกของเรา ไม่ต้องสูงกว่าแต่ขอไม่เตี้ย ต้องดูว่าเขาทำให้เรามีความรู้สึกยังไง (มีคนนั้นหรือยัง?) แต่เราก็อย่าเพิ่งไปปิดกั้นกับความรู้สึก ถ้ามันเป็นเวลาที่ถูกต้องมันจะมาหาคุณเอง เรื่องของความรักมันเป็นเรื่องส่วนตัวเปล่า”