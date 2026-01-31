“ซีดี กันต์ธีร์” ปรี๊ด! แท็กถามกลับ “นารา” มันยังไงที่บอกไม่ได้คบ? โอดโดนด่ายับ ฝ่ายหญิงชี้แจงทันที

“ซีดี กันต์ธีร์” เดือด! แท็กถาม “นารา เทพนุภา” ตรงๆ หลังบอกเลิกแต่ไม่ได้คบกัน ก่อนทั้งคู่เคลียร์ใจ ปิดฉากรักเกือบ 5 ปี เพราะมุมมองความรักที่เปลี่ยนไป ยันจบกันด้วยดีไร้มือที่สาม
ทำเอากลายเป็นประเด็น หลังจาก “นารา เทพนุภา” ได้ออกมาเผยว่า ได้เลิกรากับ “ซีดี กันต์ธีร์ ปิติธัญ”ไปเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 2 เดือน ไม่ได้เรียกว่าคบกัน จะบอกว่าเลิกกันก็คงไม่ใช่ ย้ำเคารพการตัดสินใจ ทำชาวเน็ตดรามา เข้าไปด่าฝ่ายชายฉ่ำ
งานนี้ หนุ่มซีดี ไม่ทน ได้โพสต์คลิปที่เคยบอกว่านาราคือเกิร์ลเฟรนด์ พร้อมแท็กหานาราตรงๆ บอก “มันยังไง ที่บอกว่าไม่ได้คบ มาตอบซิ” พร้อมอัดคลิปแจงว่า “ที่เขาบอกเขาเคารพการตัดสินใจของผม ผมก็เคารพการตัดสินใจของเขาเหมือนกัน ไม่โกรธอะไรเลย เขาอาจทำให้ทุกคนเข้าใจผิดนิดนึง สิ่งที่บอกว่าเราไม่ได้คบกัน หมายถึงว่าแค่ไม่เคยบอกว่าเราคบกันต่อหน้าทุกคน แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยคบกันเว้ย เราให้เขาทุกสถานะเว้ย ทุกคนก็เห็นโดยตลอดมา มาด่ากูเยอะมาก”
ต่อมา นารา ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมถึงเรื่องนี้ ข้อความว่า “มีประเด็นที่อยากชี้แจงค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดการตีความและเข้าใจผิดกันไปมากกว่านี้
สิ่งที่เราต้องการจะสื่อจากประโยคที่บอกว่า ไม่ได้เรียกว่าคบกัน จะบอกว่าเลิกกันก็คงไม่ใช่ เจตนาของเรา หมายถึง บริบทในสื่อที่เราไม่เคยนิยามกันในเชิงสาธารณะ พอวันนึงที่เราต้องตอบคำถามกับสื่อ เราเลยรู้สึกว่ามันจะแปลกไหม ในเรื่องของความสัมพันธ์เราสองคนรู้กันดีอยู่แล้ว และเชื่อว่าทุกๆ คนที่ได้เห็นได้เจอกับพวกเราก็รับรู้
เราไม่ได้มีเจตนาออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อหาคนผิดหรือคนถูก แต่เพื่อความชัดเจน และตอบคำถามของใครหลายๆ คนเท่านั้นเองค่า
ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่ให้กำลังใจ และหวังว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกนำมาเป็นประเด็นเพื่อทำร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ”
ขณะที่ ซีดี ก็ได้โพสต์ว่า “ผมกับนารา เรายุติความสัมพันธ์กันโดยที่ผมไม่ได้มีมือที่สาม ไม่ได้เบื่อ ผมยังรักและหวังดีกับนาราเสมอ
เราผ่านทุกข์ สุข เรามีทั้งประสบการณ์และความรู้สึกดีๆ ร่วมกัน ตามที่ทุกคนเห็น มีความทรงจำดีๆ มากมาย ตลอดเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยที่ก็เช็กความรัก ค่อยปรับกัน
เหมือนกับรถยนต์ ที่เราต้องคอยดูความปลอดภัย คอยเช็กระยะ เพราะมันจะพาเราไปในทุกๆ ที่ สำหรับผมความรักก็เช่นกัน เพราะคู่ชีวิตต้องเดินทางกับเราไปตลอดชีวิต ผมก็คอยเช็กความรู้สึกของเราทั้งคู่ คอยปรับดูแลความรักของผมเสมอมา
แต่ถ้าการที่ต้องปรับบางอย่าง เพื่อคนอีกคนอาจทำให้เราทั้งคู่ไม่มีความสุขมากเกินไป รวมถึงพอโตขึ้น มุมมองความรักที่ต่างกันออกไป เราจึงเดินมาถึงวันที่เราต้องยุติความสัมพันธ์ และเลือกเก็บความทรงจำที่ดีเอาไว้ก็พอ”