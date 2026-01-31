“จ๊ะ นงผณี” ประกาศไม่เอาผิดคู่กรณีชนพ่อสาหัส รับปากจะไม่มีเหตุการณ์ “มึงทำพ่อกู”

“จ๊ะ นงผณี” ประกาศไม่เอาผิดคู่กรณีขับรถชนพ่อบาดเจ็บสาหัส เผยนาทีเดินเข้าไปกอดปลอบอีกฝ่ายที่ยืนร้องไห้ ย้ำทุกอย่างคืออุบัติเหตุ ไม่ว่าผลคดีจะออกมาว่าใครผิด หรือประมาทร่วมก็ตาม ยืนยันจะไม่มีเหตุการณ์ มึงทำพ่อกู!
ขอให้เป็นกำลังใจให้กันและกันออกมาไลฟ์สด เผยถึงคดีที่คุณพ่อถูกรถกระบะชน ขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวแถวบ้าน จนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดย “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย”เผยว่าตนได้ตั้งธงเอาไว้ในใจว่าจะไม่เอาความใดๆ กับคู่กรณี ไม่ว่าจะสรุปออกมาว่าใครผิด หรือเป็นประมาทร่วมก็ตาม
“เรื่องคดีไม่ต้องห่วง ตอนนี้ที่ทนายจ๊ะกังวลคือใครเป็นคนให้คลิป เพราะค่อนข้างมีผลกับรูปคดี แต่จริงๆ แล้วคู่กรณีที่ชนเราได้คุยกันตลอด พี่เขาอยู่ในภาวะตกใจ วันที่จ๊ะไปเจอคุณพ่อ พี่เขาก็ยืนร้องไห้อยู่ เราก็เดินเข้าไปกอดเขา บอกพี่ใจเย็นนะ ทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุ ถามว่าคุณพ่อเปิดไฟเลี้ยวไหม พ่อเปิดค่ะ เปิดหรือไม่เปิดไฟเลี้ยวไม่ใช่ประเด็นสำคัญหรอก เราเป็นประชาชน ก็แค่รับรู้ว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกัน จ๊ะยังไม่พูดแล้วกัน
จริงๆ ตร.พูดมาคร่าวๆ แล้วว่าเป็นประมาทร่วม เพราะจริงๆ หน้าหมู่บ้านจะมีลูกระนาด ข้างๆ มีที่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่เป็นลูกระนาด พ่อเขาจะไปตลาด ห่างจากบ้านประมาณกิโลนึง พ่อจะไปซ้ายที่ไม่มีลูกระนาด ความคิดจ๊ะนะ จ๊ะคิดว่าพ่อคงคิดว่าพี่รถกระบะน่าจะเบาระนาด เขาก็น่าจะเลี้ยวได้พอดี พี่กระบะอาจจะเห็นพ่อแล้ว แต่คิดว่าคุณอยู่ซ้ายคุณอาจตรงไป อาจไม่ได้มาทางขวา ทุกอย่างก็เป็นอุบัติเหตุ ก็ใจเย็นๆ ไม่เป็นไรหรอก
ธงของจ๊ะคือจะประมาทร่วมหรืออะไร หรือทางพ่อจ๊ะจะผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ หรือพี่เขาจะผิด สมมตินะคะ ไม่ใช่พูดแล้วเป็นข่าววุ่นวายไปอีก ชาวเน็ตก็ใจเย็นๆ ดูแล้วเป็นอุทาหรณ์ก็พอ ไม่ต้องอะไรมากที่รัก ธงของจ๊ะคือจะไม่มีการเอาผิดใดๆ ทั้งสิ้น จ๊ะยังพูดกับพี่เขาเลยว่าเราเป็นกำลังใจให้กันเนอะพี่เนอะ พี่เขาร้องไห้ บอกว่าเขากลัวมากเลย กลัวนักข่าวมากเลย พี่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยนะ พี่กลัวมาก เพราะนักข่าวไปตามติดชีวิตเขามากๆ จนเขาไม่มีเวลาส่วนตัว เขากำลังตกใจอยู่
จ๊ะเข้าใจนะว่าบางทีนักข่าวอยากขายข่าวจังเลย แต่บางทีพี่ก็ต้องมีจรรยาบรรณนิดนึง จ๊ะไม่อยากบอกว่าเป็นนักข่าวช่องไหน จ๊ะบอกว่าพี่ใจเย็นๆ นะ เราเป็นกำลังใจให้กัน เรื่องคดีเราเป็นชาวเน็ตก็อยู่นิ่งๆ แต่ธงของจ๊ะเลยคือไม่เอาผิด แค่นั้น ตัวจ๊ะเองและพี่คู่กรณี ไม่มีการทะเลาะกัน วันที่จ๊ะเห็นพ่อจ๊ะ สติจ๊ะก็แตกนะ พยายามอยู่กับพ่อ เห็นพี่เขายืนร้องไห้ก็เข้าไปกอดเขา บอกว่าพี่ใจเย็นๆ นะไม่มีอะไรเชื่อหนู
จ๊ะอยู่ในมุมที่เข้าใจ แต่มีชาวเน็ตบางประเภทด่าเอาเป็นเอาตาย ก็ปล่อยผ่าน เราอยู่จุดนี้ ก็เข้าใจมากขึ้น จ๊ะเอาสติไปอยู่กับการแก้ปัญหาของพ่อจ๊ะดีกว่า ถ้าอาการไม่ดีขึ้นเราจะไปไหน อาจารย์หมอคนไหน แค่นั้น
พี่คู่กรณีอยากเอากระเช้าไปเยี่ยมพ่อ แต่พ่อต้องปลอดเชื้อเนอะ เขาก็ร้องไห้ จ๊ะก็เลยบอกว่าพี่งั้นถือเคล็ดเลยนะ ถ้าพ่อลุกขึ้นมาคุยกับพี่ได้ พี่ต้องมาหาพ่อนะ มาคุยกัน เขาร้องๆ บอกเขาไปขอหลวงปู่ทวดมาแล้วนะ พ่อแม่พี่เขาก็ไปขอหลวงปู่เอี่ยม เราบอกวันนี้เรามาให้กำลังใจกันนะพี่
จ๊ะรับปากจะไม่มีเหตุการณ์ที่มึงทำพ่อกู ไม่มี จ๊ะพูดเลย วันนั้นหนูเดินไปกอดเขา เขาก็ทรุดไปเลย เขาไม่รู้ว่าเป็นพ่อจ๊ะ เขาร้องโฮแล้วทรุดไปเลย ก็บอกว่าพี่ มันไม่มีอะไรที่จะไม่ดี มันกำหนดมาแล้ว ก็ให้กำลังใจกัน จ๊ะว่าทัศนคติดีทุกอย่างเปลี่ยนหมด รู้จักเข้าใจคนให้มาก
ขอบคุณทุกปัญหาที่เดินเข้ามา เดินเข้ามาให้กูโตขึ้นทุกวันๆ ถ้าไม่มีวันนี้ ถามว่าวันข้างหน้าพ่อจ๊ะจะตายไหม พ่อก็ตายได้ จ๊ะก็ตายได้ แม่ก็ตายได้ แค่วันนี้เรายังไม่ได้สัมผัสกับการสูญเสียขนาดนั้นเท่านั้นเอง แต่จ๊ะโชคดีมากนะ แฟนคลับโทร.มาให้กำลังใจเยอะ หลายคนให้กำลังใจเรา เราก็ขอบคุณ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึ่งทางจิตใจ
ตอนนี้คุณพ่อรักษากับอาจารย์หมอ จำได้ไหมปี 64 ที่พ่อเป็นแบคทีเรียในก้านสมอง ตอนนี้คุณพ่อย้ายไปรักษากับอาจารย์หมอ ที่สำคัญจ๊ะโคตรโชคดีมาก คู่กรณีดีมากเลยค่ะ ตอนนี้ในโซเชียลเห็นคลิปก็มีสองฝั่ง รถมอเตอร์ไซค์ผิด รถกระบะผิด จ๊ะไม่อยากให้มานั่งเถียงกัน ดูแล้วเป็นอุทาหรณ์ ดูแล้วจำว่าในซอยเราขับเบานะ เราเจอลูกระนาดก็เบานะ หรือเวลาขับมอเตอร์ไซค์ อย่าไปตัดหน้าใคร ดูดีๆ ดูแล้วให้คิดถึงตัวเรา ถ้าเป็นเราอย่าทำอย่างนี้นะ ไม่ใช่มานั่งทะเลาะกันเถียงกันเอง
ณ วันนี้จ๊ะคุยกับพี่คู่กรณี ให้กำลังใจกัน คนเราจะอะไรมาก มีทุกข์ก็มีสุข มีสุขมาพรุ่งนี้อาจทุกข์ก็ได้ เรื่องปกติ ให้รู้ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นะ ต้องเจออะไรบ้าง มีสติให้มากที่สุด
วันแรกที่จ๊ะไปร้องเพลงแล้วจ๊ะร้องไห้ จ๊ะพูดตรงๆ นะ วันนั้นจาก 10 เปอร์เซ็นต์ หมอบอกเหลือ 1 เปอร์เซ็นต์ มันกลั้นไม่อยู่จริงๆ สิ่งที่จ๊ะร้องไห้คือคำว่าสู้ๆ จากหน้าเวที อันนั้นโคตรเซนซิทีฟเลย อาการของพ่อเดี๋ยวจ๊ะขอพูดทีเดียวเนอะ อาจมีแถลง วันนี้อยากขอบคุณทุกๆ กำลังใจ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง แต่จ๊ะเข้มแข็งพอ มีสติมาก ให้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์ เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดา เราโชคดีมาก”
นอกจากนี้มีชาวเน็ตบางคนบอกให้แถลงไปเลย จ๊ะบอกเสื้xกเสืxก สาระแนเรื่องของชาวบ้าน ไม่สาระแนเรื่องของตัวเอง เพลงมาเลย จ๊ะเข้าใจนะ อยากรู้ ต้องรู้ให้ได้ อยากกรี๊ด อยากปักหมุด พร้อมพูดถึงแฟนหนุ่ม “บิ๊ก” ว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่อยู่เคียงข้างไม่ห่าง คอยจับมือ เตือนให้ใจเย็น อยู่กับความจริง และมองทุกอย่างอย่างเข้าใจธรรมชาติของชีวิต