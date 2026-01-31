สิ้นสุดการรอคอย! “G-DRAGON” บินลัดฟ้าหาแฟน ๆ ชาวไทย ชวนทุกคนมาเป็นชาว “FAM” กุมภาพันธ์นี้แน่นอน
หลังจากหนุ่ม“ควอน จียง” หรือ “G-DRAGON” ห่างหายจากแฟน ๆ ชาวไทยไปนาน กุมภาพันธ์นี้ได้เจอกับหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอน ในงาน 2026 G-DRAGON “FAM” MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] วันที่ 21–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ BITEC Hall 98–99
การรอคอยได้สิ้นสุดลงสักที เมื่อมีการประกาศการมาของ “G-DRAGON” กระแสโซเชียลจากแฟน ๆ แทบระเบิดกันทั้งไทม์ไลน์ เพราะแฟน ๆ ต่างเฝ้ารอการกลับมาของ “G-DRAGON” กันอย่างล้นหลาม ต้องบอกเลยว่า “G-DRAGON” ห่างหายจากแฟน ๆ ชาวไทยไปนาน การกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน แค่ชื่องานก็ไม่ธรรมดาแล้ว กับ 2026 G-DRAGON “FAM” MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]
สำหรับคำว่า “FAM” มีความหมายพิเศษ เพราะเรามีกันและกันมาเสมอ เต็มไปด้วยความเข้าใจและความจริงใจที่ลึกซึ้งเกินคำบรรยาย ความหมายของ “FAM” ที่ซ่อนอยู่ในคำว่า Family : FAM I LOVE YOU (FAM) ทำให้งานแฟนมีตครั้งนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้น เมื่อทุกคนคือ “FAM” ของ “G-DRAGON”
เตรียมตัว เตรียมหัวใจของทุกคนให้พร้อม แล้วมาเจอกับ “G-DRAGON” ในงาน 2026 G-DRAGON “FAM” MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ BITEC Hall 98–99
บัตรราคา 7,000 บาท (SVIP) / 6,000 บาท (VIP) / 5,500 บาท / 4,500 บาท และ 3,000 บาท
สำหรับ Official Membership สามารถลงทะเบียน Fan Club Survey ที่ https://gdragon.ai/ ตั้งแต่วันที่ 29–31 มกราคม 2569 เวลา 21:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดย Official Membership สามารถจับจองบัตรรอบพรีเซลล์ได้ทาง ThaiTicketMajor ทุกสาขา หรือเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ในวัน พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:00 น.
และเปิดจำหน่ายบัตรรอบบุคคลทั่วไปในวัน พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:00 น.
Benefit สุดพิเศษ สำหรับบัตรโซน SVIP และ VIP จะได้รับสิทธิ์ Hi-Bye กับ “G-DRAGON” หลังจบการแสดง
ชาว “FAM” ไทยทุกคน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำอันแสนพิเศษไปกับ “G-DRAGON” ด้วยกัน รับรองได้ว่าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook : 2026GDRAGONFamMeetBKK
X : GDFamMeetBKK26
Instagram : 2026gdragonfammeetbkk
#GDRAGON #GD #FAMILOVEYOU #GDRAGON2026inBKK #GDFAMMEETING2026