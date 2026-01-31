“ลูกหมี - กุ้ง - เดชา” ฉลอง ศาลยกฟ้องหมิ่นประมาท-ทวงหนี้ประจานออกสื่อ “ปู มัณฑนา” ซัดใครกันแน่บิดเบือนรูปคดี?

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ศาลอาญากรุงเทพใต้ อ่านคำพิพากษา ยกฟ้องคดีหมิ่นประมาท และทวงหนี้ออกสื่อ ที่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์, ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์ และ ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี โดยทนายเดชาเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“จำเลยทั้งสาม ขอกราบเรียนต่อศาลว่าไม่ได้กระทำความผิด กราบขอบพระคุณศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสาม วันนี้จำเลยทั้งสามจึงฉลองเนื่องจากเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว #ปูมัณฑนาฟ้องทนายเดชา ทนายกุ้ง ลูกหมีเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และกล่าวหาว่าทวงหนี้ผิดกฎหมายประจานออกสื่อ #ศาลพิพากษายกฟ้อง คดีไม่มีมูล”
ขณะที่ปู ได้โพสต์คลิปทั้งสามคน พร้อมข้อความว่า กู้ยืมเงิน หรือร่วมลงทุน ใครกันแน่ที่บิดเบือนรูปคดี ระวังคนที่ร่วมกันบิดเบือนรูปคดีท้ายที่สุดอาจจะต้องถูกจำคุก เพราะแท้จริงแล้วเป็นการกู้ยืมเงินต่อกัน ขอศาลและพี่น้องประชาชนได้โปรดพิจารณา (เป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกโดยไม่ได้ปรุงแต่งความคิด)