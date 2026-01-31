คปภ. ชวนเช็กอินสตรีทอาร์ต “INSURANCE STREET SENSE” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ เมื่อความปลอดภัย หลอมรวมกับศิลปะ วันนี้-8 ก.พ. ที่ HUGS Songwat

Bangkok Design Week 2026 เทศกาลออกแบบที่เสริมศักยภาพกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติบุกชุมชนเก่าย่านทรงวาด-ตลาดน้อย สัมผัสเสน่ห์ศิลปะกลางกรุง พร้อมเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทย-จีนที่สืบทอดมายาวนาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสตรีทอาร์ตครั้งนี้ เปิดตัว “INSURANCE STREET SENSE” มุ่งผลักดันคนรุ่นใหม่ร่วมสัมผัสพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนและปลอดภัย พร้อมสนับสนุนการปรับโฉมทางม้าลาย และติดตั้งไลต์ติ้งตกแต่งบริเวณทางข้าม สร้างความโดดเด่นและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สัญจรไปมา ตลอดระยะเวลาจัดงาน ตั้งแต่วันนี้-8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ HUGS Songwat ถนนทรงวาด ผ่านผลงานศิลปะกราฟิตี้ เสวนา และกิจกรรมที่มีให้เห็นเฉพาะในงานนี้เท่านั้น
นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เผยว่า เป็นครั้งแรกที่ คปภ. เดินหน้าสู่ชุมชนด้วยภาพลักษณ์ใหม่ มอบพลังดูแลคุณภาพชีวิตผู้คนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “จากความคุ้มครองทางความปลอดภัย สู่ความคุ้มครองทางวัฒนธรรม เพื่อไม่ให้สิ่งมีค่าของชุมชนถูกลืมเลือน เพราะ Someone On Your Side: คปภ. อยู่ข้างๆ คุณ”
โดยขับเคลื่อนผ่านหลัก S.O.S. ที่เป็นมากกว่าสัญญาณความช่วยเหลือ แต่คือหลักการพัฒนาชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ S-Secure domestic เปลี่ยนชุมชนให้ปลอดภัย พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
O-Out risk Opportunity สร้างระบบจัดการความเสี่ยง เพิ่มโอกาสเข้าถึงประกันภัยให้คนในชุมชน
S-Sustainable Future สร้างความมั่นคงในชีวิตและคุ้มครอง อนาคตที่ดีให้คนรุ่นต่อไป
สำหรับไฮไลต์ภายในงาน พบกับการออกแบบกราฟิตี้บนอาคารทรงเก๋อย่าง HUGS Songwat โดยศิลปินชื่อดัง “ภิชญ ศรีระพงษ์” (BEERPITCH) นักออกแบบ Typography Art ผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ
นำเสนอผลงานลวดลาย Geometric ที่ผสานเรื่องราวชุมชนเข้ากับโลโก้ OIC สัญลักษณ์สำนักงาน คปภ. สื่อถึงความปลอดภัย การปกป้อง และการลดความเสี่ยง ตอกย้ำแนวคิด “ศิลปะบนพื้นที่สาธารณะคุ้มครองอัตลักษณ์ชุมชน เช่นเดียวกับประกันภัยที่คุ้มครองผู้คนในทุกมิติชีวิต” ได้เป็นอย่างดี
พบกับมาสคอตสุดคิวต์ “น้องพิทักษ์” ตัวแทนนักคุ้มครองที่คอยต้อนรับทุกคน พร้อมชวนเล่น Photo Booth: Photo Effect แชะ & แชร์ แล้วติดแฮชแท็ก #OICONYOURSIDE #BKKDW2026 เพื่อรับเครื่องดื่มแก้วพิเศษที่หน้างาน
นอกจากนี้ยังมีเซเลบริตี้ชื่อดัง “โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล” และเจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ มาร่วมชื่นชมผลงานสตรีทอาร์ต พูดคุย และแชร์มุมมองในการใช้สตรีทอาร์ต สื่อสารเรื่องประกันภัยโดยสำนักงาน คปภ. อีกด้วย
โดนัท มนัสนันท์ กล่าว งานนี้ถือเป็น Soft Power ระดับชุมชนที่ชาญฉลาด ในการนำศิลปะที่เข้าถึงคนได้ง่ายกว่าการอ่านคู่มือต่างๆ ที่สำคัญคือการที่ คปภ. เลือกย่านทรงวาด-ตลาดน้อย ที่มีประวัติศาสตร์และงานดีไซน์อยู่แล้ว ทำให้รู้สึกว่า 'ประกันภัย' เป็นเรื่องทันสมัย เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ และเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลชีวิตที่เข้าถึงได้จริงๆ
ด้าน เจมส์ ธีรดนย์ กล่าว ขอบคุณ คปภ. ที่ชวนมาร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากได้เสพงานอาร์ตเท่ๆ ยังได้
สัมผัสเสน่ห์กราฟิตี้ที่เต็มไปด้วยพลังการแสดงออก เชื่อว่าผลงานนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญและจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างแน่นอน
พลาดไม่ได้! กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2026 ณ HUGS Songwat ถนน
ทรงวาด สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง:
QR code แผนที่เที่ยวงาน สแกนเลย!