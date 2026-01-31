CEA ผนึกพลังกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายทั้งไทยและต่างประเทศ เปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569 ส่งสัญญาณ “DESIGN S/O/S” ชู “ดีไซน์แบบไทย” เป็นทางรอด ขับเคลื่อนเมือง – เศรษฐกิจ – คน สู่อนาคต

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ชุมชน และภาคีเครือข่ายจากทั้งในและต่างประเทศ จัดพิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569 หรือ Bangkok Design Week 2026 (BKKDW2026) เทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ภายใต้แนวคิด “DESIGN S/O/S” สัญญาณที่จะช่วย “ทำ/ให้/รอด” โดยใช้ “การออกแบบ” เป็น “เครื่องมือ”เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขความท้าทายทุกมิติท่ามกลางวิกฤตการณ์รอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ตลอดจนมุ่งยกระดับงานออกแบบ พร้อมสร้างโอกาสสำหรับคนทุกรุ่นทุกสาขาในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ ขยายความร่วมมือสู่เวทีนานาชาติให้ไปได้ไกลกว่าเดิม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเมือง รวมทั้งส่งเสริมกรุงเทพฯ ในฐานะเครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) สาขาการออกแบบ (Bangkok City of Design) ปีนี้เทศกาลฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2569 ครอบคลุมพื้นที่ 4 ย่านหลัก ได้แก่ ย่านเจริญกรุง - ตลาดน้อย, ย่านพระนคร, ย่านปากคลองตลาด, ย่านบางลำพู - ข้าวสาร และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วกรุงเทพฯ รวมกว่า 140 แห่ง โดยคาดว่าจะดึงผู้เข้าชมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 400,000 คน และสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 11 วันของการจัดเทศกาลฯ
นายไชยยง รัตนอังกูร ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผยว่า “ปีนี้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ถูกยกระดับให้เป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของกรุงเทพฯ อย่างชัดเจน CEA มีภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศผ่านการพัฒนาคน ธุรกิจ และเมืองให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยหนึ่งในเครื่องมือเชิงนโยบายที่เราใช้มาอย่างต่อเนื่อง คือแนวคิด Festivalization หรือการใช้เทศกาลเป็นกลไกเชิงระบบ เพื่อสร้างพลังทางเศรษฐกิจ โดยเปิดพื้นที่ทดลองและเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงในเมือง เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ จึงไม่ใช่เพียงเทศกาลงานออกแบบ แต่คือแพลตฟอร์มที่นำการออกแบบมาประยุกต์ใช้และ ‘ลงมือทำจริง’ ในบริบทของเมืองและเศรษฐกิจ โดยปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400,000 คน และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาท”
“เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569 จัดขึ้นภายใต้ธีม ‘DESIGN S/O/S’ ซึ่งไม่ได้หมายถึงสัญญาณขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนภาพรวมของโลกและเมืองที่กำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความซับซ้อนของภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทศกาลฯ จึงตั้งคำถามสำคัญว่าในบริบทเช่นนี้ การออกแบบจะช่วยให้เมือง ธุรกิจ และผู้คน ‘รอด’ และ ‘ไปต่อ’ ได้อย่างไร ผ่าน 3 แกนหลัก คือ Secure Domestic สร้างความแข็งแรงจากฐานภายใน, Outreach Opportunities เปิดโอกาสใหม่และเชื่อมต่อสู่เวทีโลก, และ Sustainable Future ออกแบบทางรอดที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลเพิ่มว่า “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569 เป็นมากกว่าเทศกาลประจำปี แต่คือแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ชุมชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และการศึกษาเข้าด้วยกัน พร้อมขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบขององค์การยูเนสโก โดยใช้การออกแบบเป็นเครื่องมือพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน ธีม ‘DESIGN S/O/S’ ในปีนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทของการออกแบบในการรับมือกับความท้าทายของเมือง ทั้งด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทำจริงในย่านต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ซึ่งแต่ละพื้นล้วนมีอัตลักษณ์และศักยภาพเฉพาะตัว งานนี้ยังเป็นเวทีให้นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ได้ทดลองแนวคิดใหม่ ๆ ผ่านโปรแกรมหลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้พัฒนาเมืองได้จริง กรุงเทพมหานครเห็นว่า นี่คือ ‘พื้นที่ทดลองของเมือง’ ที่จะเปิดมุมมองใหม่และต่อยอดสู่นโยบายที่เป็นรูปธรรม”
“สำหรับตัวอย่างความร่วมมือที่โดดเด่นของปีนี้ ได้แก่ เทศกาลย่านหนังสือ Bangkok Book District Fest 2026 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง CEA กรุงเทพมหานคร และ OKMD ณ ย่านพระนคร ที่ชวนคนรักหนังสือสำรวจรากเหง้าอุตสาหกรรมหนังสือและการพิมพ์บนเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านฟ้า - วังบูรพา - เฟื่องนคร - นาครเขษม เพื่อร่วมกันออกแบบอนาคตย่านและอุตสาหกรรมหนังสือไทยอย่างยั่งยืนผ่าน 3 มิติ คือธุรกิจ นักสร้างสรรค์ และพื้นที่ เพื่อตอกย้ำว่าเมื่อการออกแบบเชื่อมโยงคน นักสร้างสรรค์ และเมืองเข้าด้วยกัน สามารถสร้างคุณค่าใหม่ได้ทั้งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต”
เนื้อหาหลักของเทศกาลฯ ได้ถ่ายทอด “ทางรอด” ผ่าน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ Creative Talent การแสดงศักยภาพและต่อยอดไอเดียของนักสร้างสรรค์ทั้งรุ่นใหม่และมากประสบการณ์ Design Business การเชื่อมงานออกแบบกับโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือระดับนานาชาติ และ The District การใช้การออกแบบเป็นพลังในการปลุกย่านและเศรษฐกิจระดับพื้นที่ สะท้อนบทบาทในฐานะแพลตฟอร์มที่เชื่อมคน ธุรกิจ และเมืองเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เทศกาลฯ นำเสนอกิจกรรมกว่า 350 โปรแกรมจากความร่วมมือของนักออกแบบไทย และต่างชาติกว่า 16 ประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดแสดงและนิทรรศการ เสวนา เวิร์กช็อป อีเวนต์ ดนตรีและการแสดง ทัวร์ย่าน ตลาดงานดีไซน์ที่สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและนักออกแบบรุ่นใหม่ ตลอดจนกิจกรรมสร้างบรรยากาศเมืองและโปรโมชันจากร้านค้าและร้านอาหารในย่านสร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ
ทั้งหมดนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เรียนรู้ ทำความรู้จัก และได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบ ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและการต่อยอดเชิงธุรกิจให้นักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการ ซึ่งตอกย้ำบทบาทของเทศกาลฯ ในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบขององค์การยูเนสโกให้เติบโตและโดดเด่นในระดับนานาชาติ พร้อมยืนยันว่า “การออกแบบ” คือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างเป็นรูปธรรม
ร่วมออกตามหาแรงบันดาลใจและไอเดียสร้างสรรค์ที่จะช่วย “ทำ/ให้/รอด” ทั้งในมิติของเมือง เศรษฐกิจ และผู้คนได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์นี้ ณ 4 ย่านหลัก ได้แก่ ย่านเจริญกรุง - ตลาดน้อย, ย่านพระนคร, ย่านปากคลองตลาด, ย่านบางลำพู - ข้าวสาร และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วกรุงเทพฯ