“ครูก้อย” ตั้งครรภ์ 6 เดือน เปิดใจคนมีบุตรยากต้องใส่ใจทุกรายละเอียด แฮปปี้ “เจมส์ เรืองศักดิ์” ดูแลไม่ห่าง

ถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่เผชิญภาวะมีบุตรยาก และเดินหน้าแบ่งปันความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 9 ปี สำหรับ “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” ครูวิทยาศาสตร์และภรรยาคนเก่งของนักร้องนักแสดงชื่อดัง “เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” โดยล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาอัปเดตการตั้งครรภ์ว่า ขณะนี้ครูก้อยกำลังตั้งครรภ์ลูกสาวคนที่ 2 “น้องเมตตา” จากกระบวนการทำอิ๊กซี่ (ICSI) เนื่องจากมีภาวะมีบุตรยาก โดยปัจจุบันอายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 6 แล้ว ทั้งคุณแม่และเบบี๋มีสุขภาพแข็งแรงดีมาก ที่สำคัญคุณแม่ยังดูแลสุขภาพได้เป๊ะสุดๆ โดยให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง เน้นโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อการตั้งครรภ์เป็นหลัก
งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้คุณสามีอย่าง เจมส์ เรืองศักดิ์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ไม่ห่าง ทั้งในบทบาทสามีและคุณพ่อได้อย่างอบอุ่น ด้านลูกสาวคนโตอย่าง "น้องเมดา" ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน เฝ้านับวันรออยากเจอ อยากเล่นกับ“น้องเมตตา”และคอยดูแลแม่ก้อยไม่ห่าง อีกเพียงประมาณ 3 เดือนเท่านั้น สมาชิกใหม่ของบ้านลอยชูศักดิ์จะมาพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างแน่นอน
ครูก้อย เผยว่า แม้จะผ่านพ้นช่วงเฝ้าระวัง 3 เดือนแรกมาแล้ว แต่สำหรับผู้มีบุตรยากทุกเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จล้วนมีความหมายต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด ปัจจุบันตั้งครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 6 ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และการเตรียมมดลูกให้แข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักตัวของลูกที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสสุดท้าย ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระวังเป็นพิเศษ โดยทุกอย่างสามารถเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ทั้งการบำรุงไข่ การบำรุงสเปิร์ม ปรับสมดุลฮอร์โมน และบำรุงผนังมดลูกให้แข็งแรงพร้อมสำหรับเป็นบ้านหลังแรกให้กับลูกน้อยจนถึงวันคลอด โดยองค์ความรู้ทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้ในคลังความรู้การเตรียมตั้งครรภ์ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และโซเซียลมีเดียภายใต้ชื่อ BabyAndMom.co.th ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่คุณแม่เตรียมตั้งครรภ์และท้องยากไม่ควรพลาด
“จากการศึกษางานวิจัยด้านการเจริญพันธุ์ระดับนานาชาติควบคู่กับประสบการณ์ตรงที่ผ่านการรักษาภาวะมีบุตรยากมาทุกกระบวนการ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทำให้เข้าใจกระบวนการรักษาอย่างลึกซึ้ง จึงตั้งใจส่งต่อความรู้บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ที่มีบุตรยากเตรียมความพร้อมอย่างถูกวิธีและไม่หลงทาง” ครูก้อย กล่าว
ปัจจุบันเพจ BabyandMom.co.th ได้กลายเป็น “คลังความรู้เตรียมตั้งครรภ์” สำหรับผู้ที่วางแผนมีบุตรและผู้มีบุตรยาก เพื่อเข้ามาศึกษาแนวทางการดูแลตัวเองให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการไลฟ์สด และผ่านรายการหลัก ได้แก่
รายการ “ครูก้อยพบแพทย์” รายการให้ความรู้ด้านภาวะเจริญพันธุ์และการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ โดยครูก้อยร่วมพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
รายการ “Research Talk” รายการที่ครูก้อยนำเสนอและวิเคราะห์งานวิจัยด้านภาวะเจริญพันธุ์ การเตรียมตั้งครรภ์ และสุขภาพผู้หญิง โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยระดับนานาชาติในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพในชีวิตจริง
และ รายการ “สักวันฉันจะเป็นแม่” ซึ่งมีคุณแม่ที่เคยมีปัญหาท้องยากมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการตั้งครรภ์ รวมแล้วมากกว่า 176 ตอน ครอบคลุมแทบทุกปัญหาของผู้มีบุตรยาก และถือเป็นกรณีศึกษาที่มีคุณค่าในการนำความรู้ไปปรับใช้ พร้อมข้อควรระวังในแต่ละขั้นตอน
เจมส์ เสริมว่า ปัจจุบันเพจ BabyandMom.co.th มี ผู้ติดตามกว่า 3.5 แสนคน ซึ่งครูก้อยตั้งใจปั้นที่นี่ให้เป็น "คลังความรู้สำหรับเตรียมตั้งครรภ์เพื่อช่วยยกระดับความเข้าใจเรื่องผู้มีบุตรยากในสังคมไทย” เราหวังว่าทุกข้อมูลและประสบการณ์ที่แชร์ออกไป จะเป็นเข็มทิศให้คู่รักที่วางแผนมีลูก รวมถึงคนที่กำลังเจอกับความท้าทายเรื่องท้องยาก ได้มีแนวทางดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี ตั้งแต่วันเริ่มเตรียมตัวไปจนถึงวันที่คลอดลูกน้อยออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรง
สำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหามีบุตรยาก หรือกำลังเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและความรู้ดี ๆ ได้ที่เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียทุกช่องทางภายใต้ชื่อ BabyandMom.co.th หรือ แอดไลน์ปรึกษาครูก้อยได้ที่ Line official : @BabyandMom.co.th