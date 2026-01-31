“จิมมี่” ขึ้นแท่น Derm Buddy คนแรกของ Nu Formula ส่งต่อทริคดูแลผิวแบบเพื่อนรู้ใจ เปิดตัว “NU FORMULA BARRIER SERIES"

หล่อเก่งครบสูตร สำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าใส “จิมมี่ จิตรพล โพธิวิหค” ที่ทั้งฝีมือการแสดงความความรู้และสามารถครบเครื่อง สมกับเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่คุณภาพ ล่าสุดยังนั่งแท่น “Derm Buddy” คนแรกของแบรนด์ NU FORMULA (นู ฟอร์มูล่า) เวชสำอางสัญชาติไทยที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวอย่างอ่อนโยนและปลอดภัย พร้อมเปิดตัว “NU FORMULA BARRIER SERIES” กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูปราการผิว ภายใต้แนวคิด “Everyday Strong Skin, Made for Sensitive Skin” ซึ่งจัดขึ้น ณ ลาน Atrium ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ท่ามกลางแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันแน่น
ภายในงานได้รับเกียรติจาก พรสุดา วังวิทยากุล ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ บริษัท คอนเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คุณวีรยา ปภาภัทร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท คอนเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อนพบกับไฮไลท์เปิดตัว จิมมี่ จิตรพล ในบทบาทของ Derm Buddy ตัวแทนของแบรนด์ในการสื่อสารความรู้ด้านการดูแลผิวอย่างเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง ผ่านตัวตนที่อบอุ่น เป็นมิตร และเข้าถึงง่ายสะท้อนภาพลักษณ์ของ นู ฟอร์มูล่า ในฐานะเพื่อนที่ดูแลผิวอย่างปลอดภัยและไว้ใจได้ในทุกวัน พร้อมรับชม TVC เวอร์ชั่นเต็มพร้อมกันครั้งแรก
งานนี้หนุ่ม จิมมี่ ไม่พลาดเสิร์ฟความฟินให้ชาวด้อมแบบจัดเต็ม บอกต่อทริคการดูแลผิวอย่างเข้าใจง่าย และเป็นมิตร เหมือนมีเพื่อนที่รู้ใจคอยดูแลผิวในทุก ๆ วัน และยังร่วมทำกิจกรรมสุดพิเศษ Exclusive Meeting และโชว์เสียงร้องสุดพิเศษ ทำเอาเหล่าเอฟซียิ้มแก้มปริไปตาม ๆ กันอีกด้วย
จิมมี่ จิตรพล กล่าวว่า “ผมดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติมาก ที่ได้เป็น Derm Buddy คนแรกของ นู ฟอร์มูล่า ครับ สำหรับผม เคล็ดลับการดูแลผิวง่าย ๆ คือ ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสูตรที่อ่อนโยน เป็นมิตรต่อผิว ปราศจากน้ำหอมและแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดการระคายเคืองและเสริมสร้างผิวให้แข็งแรงในระยะยาว นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวที่ดีต้องออกแบบให้เหมาะกับ ผิวคนไทยและสภาพอากาศด้วยครับ อย่าง นู ฟอร์มูล่า ก็คิดค้นมาเพื่อผิวแพ้ง่ายของคนไทยโดยเฉพาะ เป็นสูตรที่อ่อนโยน ปลอดภัย ใช้ได้อย่าง สบายใจ ไร้ความกังวล และยังมีเนื้อสัมผัสที่สบายผิว ซึมง่าย เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างเมืองไทยครับ”