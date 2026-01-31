“เก้า นพเก้า” นำทีม “แอน ทองประสม-เฟย ภัทร” ร่วมวิ่งเริ่มต้นวันดีๆ ในงาน “เนสกาแฟ รัน 2026”

“เก้า นพเก้า” นำทีมดาราและคอกาแฟสายแอคทีฟวิ่งเริ่มวันดีๆ ด้วยกันในงาน “เนสกาแฟ รัน 2026” สร้างปรากฏการณ์งานวิ่งครั้งแรกของเนสกาแฟในประเทศไทย ที่รวมคอกาแฟสายวิ่งกว่า 1,000 คน และจัดเต็มแจกเนสกาแฟ เรดคัพ ถึง 5,000 แก้ว กับแคมเปญ เช้าดีๆ แค่มีเนสกาแฟเรดคัพตอกย้ำความสำคัญของกาแฟแก้วแรกในยามเช้า เพราะยามเช้าคือช่วงเวลาสำคัญที่กำหนดพลังของทั้งวันและ กาแฟแก้วแรก คือจุดเริ่มต้นของเช้าวันดีๆ หลังจากวิ่งเสร็จ เก้า นพเก้า ยังสวมบทบาริสต้าสุดหล่อเสิร์ฟเมนูกาแฟสุดพิเศษกลางสวน ที่สวนวชิรเบญจทัศ
“เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” แบรนด์พรีเซนเตอร์เนสกาแฟ เรดคัพ “ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมวิ่งกับเนสกาแฟ และได้เริ่มต้นเช้าวันดี ๆ ไปพร้อมกับคอกาแฟทุกคนในงาน เนสกาแฟ รันงานนี้ เป็นงานที่รวมทั้งไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพและรักกาแฟไว้ด้วยกัน แค่ได้ออกมาวิ่งตอนเช้า แล้วต่อด้วยดื่มเนสกาแฟ เรดคัพแก้วโปรด แค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นเช้าที่สมบูรณ์แบบของเก้าแล้วครับ”
มาทำให้ช่วงเช้าให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เมื่อ เก้า นพเก้า นำทีมดารานักวิ่งอย่าง “แอน ทองประสม” และ “เฟย ภัทร เอกแสงกุล” พร้อมด้วยคอกาแฟนักวิ่งกว่า 1,000 คน รวมตัวออกสตาร์ทไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นของสวนวชิรเบญจทัศ โดยเหล่าดารานักวิ่งได้เลือกวิ่งตามเส้นทางสไตล์ของตัวเองบน 3 ระยะทาง ได้แก่ 2.5 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งงาน NESCAFÉ RUN เป็นปรากฏการณ์งานวิ่งครั้งแรกของเนสกาแฟ
ในประเทศไทย ได้รับความสนใจจากคอกาแฟอย่างมากเนื่องจากผู้สมัครร่วมงานเต็มจำนวนภายใน 47 นาทีเท่านั้นหลังเปิดรับสมัคร โดยมุ่งหวังให้ทุกคนได้เริ่มมีเช้าดีๆ ไปด้วยกัน
แอน ทองประสม กล่าวว่า “วันดี ๆ ของแอนเริ่มจากการได้วิ่งแล้วเห็นพระอาทิตย์ เหมือนได้เห็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันดี ๆ และตอนที่โดนแดด ยิ่งทำให้แอนรู้สึกสดชื่นมากขึ้น และพอวิ่งเสร็จก็ได้ดื่มกาแฟ ก็เป็นเหมือนการให้รางวัลตัวเอง”
เฟย ภัทร เอกแสงกุล กล่าวว่า “วันดี ๆ สำหรับผม ต้องเริ่มจากการเริ่มต้นวันที่ดี ในวันนี้ ผมรู้สึกสดชื่นมากครับ ที่ได้ออกมาวิ่งในงานเนสกาแฟ รัน และได้ยิ่งจิบเนสกาแฟ เรดคัพ ทำให้ร่างกายผมพร้อมมากขึ้น เพราะกาแฟเป็นสิ่งแรกที่ผมเลือกดื่มเพื่อให้ร่างกายพร้อมไปเริ่มต้นวันที่ดีครับ”
อีกหนึ่งไฮไลต์พิเศษให้กับคอกาแฟภายในงาน เมื่อ เก้า นพเก้า เปลี่ยนบทบาทจากนักวิ่งมาเป็นบาริสต้าสุดหล่อที่ “เนสกาแฟ เรด สเปซ” คาเฟ่สุดชิกกลางสวน พร้อมแจกกาแฟสุดพิเศษจากเนสกาแฟ เรดคัพ ให้กับคอกาแฟได้ร่วมชิมกว่า 5,000 แก้ว กับเมนู “อเมริกาโน่ แบล็ค ไลม์” เมนูกาแฟมะนาวโซดาสุดโปรดของเก้า ที่จะมาเติมความสดชื่นให้พร้อมไปใช้ชีวิตต่อกับทุกคนภายในงาน