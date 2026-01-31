“ครูก้อย” เย็บปากมดลูกท้อง 2 “เจมส์” ตั้งชื่อลูกสาว “มีเมตตา” เผยเคส “นุ่น รมิดา” โอกาสเกิดแค่ 1% ไม่ควรโทษแพทย์

“ครูก้อย นัชชา” เผยเย็บปากมดลูกป้องกันคลอดก่อนกำหนด เหตุปากมดลูกสั้น ไม่เกี่ยวภาวะมดลูกแตก เผยเคส “นุ่น รมิดา” โอกาสเกิดน้อยแค่ 1% ไม่ควรโทษแพทย์ อยากกอดให้กำลังใจ เข้าใจหัวอกคนมีลูกยาก “เจมส์ เรืองศักดิ์” อุทิศชีวิตให้ลูกและภรรยา ไม่แสดงนาน 2 ปี ไม่มีค่าตัวไหนสำคัญเท่าเวลาให้ลูก ตั้งชื่อลูกคนที่สองเก๋ๆ “ด.ญ.มีเมตตา” ประกาศปิดอู่แล้ว
อัปเดตการตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 ณ สำนักงาน บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับ “เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” และ “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนแล้ว โดยครูก้อยเผยว่าท้องนี้แพ้น้อยมาก ซึ่งด้วยอายุ 42 ปีแล้ว ต้องระวังภาวะแทรกซ้อน ตอนนี้เย็บปากมดลูกป้องกันคลอดก่อนกำหนด ซึ่งทำเหมือนกับท้องแรกที่ผ่านมา
ครูก้อย : “ตอนนี้ 6 เดือนเต็ม ก็ห่างจากท้องแรก 7 ปี เราได้ออกกำลังกายได้สร้างกล้ามเนื้อมันก็เลยไม่ได้ยืดขยายมาก น้องก็น้ำหนักตัวปกติตามเกณฑ์ ประมาณ 500-600 กรัม เท่าลูกมะม่วงผลโตๆ ท้องนี้มีแค่ความรู้สึกวิงเวียน แพ้น้อยมากๆ ท้องนี้กินดีเพราะไม่แพ้ ชิล ทำงานได้หลังใส่ตัวอ่อน ไปส่งลูกที่โรงเรียน ยังไม่ได้พักเลย แต่ด้วยความที่เราอายุเยอะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราตั้งครรภ์ตอนอายุ 42 ก็จะเจอภาวะแทรกซ้อนได้เยอะ มีความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด เพราะก้อยเป็นเคสปากมดลูกสั้น
ล่าสุดมีการเย็บปากมดลูกไว้แล้ว แต่ก็ไม่ได้เป็นการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดถ้าเขามีแรงผลักดันจะคลอดยังไงก็คือต้องคลอด ก็จะดูแลตัวเองด้วยการไม่เดินเยอะ ขึ้นลงบันไดจะซื้อเป็นลิฟต์บันไดเลื่อนขึ้นเลื่อนลง วีลแชร์ คือมีติดรถเลย ถ้าอยากจะเดินห้างนานๆ ก็นั่งวีลแชร์ ไปส่งลูกทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ ยังทำปกติ”
ลั่นเย็บปากมดลูกป้องกันคลอดก่อนกำหนด ไม่เกี่ยวกับภาวะมดลูกแตก
ครูก้อย : “เย็บปากมดลูกเป็นการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดกรณีที่เป็นเคสปากมดลูกสั้น ด้วยความที่ก้อยศึกษาหาข้อมูลเพราะเราทำเพจเบบี้แอนด์มัม เราเลยจะป้องกันในทุกๆ จุด พอตรวจรู้ว่าน้องปกติใน3 เดือนแรกแล้ว สัปดาห์ที่ 12 ก้อยก็เย็บปากมดลูกเลย จริงๆ เย็บตั้งแต่ลูกคนแรกแล้ว พอคลอดเขาก็คลายออก ไม่อย่างนั้นจะไม่มีประจำเดือน พอมีคนใหม่ก็กลับมาเย็บอีก ทุกการตั้งครรภ์ก็จะต้องเย็บปากมดลูก
การเย็บปากมดลูกจากการที่ปากมดลูกสั้นไม่เกี่ยวกับภาวะมดลูกแตก แต่ทุกเคสที่มีการผ่าคลอดมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะมดลูกแตก 1% ผ่าคลอด 2 ครั้งก็บวกไปอีก”
เผยเคส “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” โอกาสเกิดแค่ 1% ไม่ควรโทษแพทย์ อยากกอดให้กำลังใจ
ครูก้อย : “ก้อยเคยทำเรื่องนี้ในรายการของก้อยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้ว จากที่ได้คุยกับคุณหมอ การที่จะเกิดความสูญเสียมันขึ้นอยู่กับว่าแผลที่เคยผ่ามาลึกแค่ไหน มีเลือดออกมากแค่ไหนถึงจะเป็นจุดของการสูญเสีย แล้วแต่เคสจริงๆ แต่โอกาสเจอมันไม่ได้เยอะ แค่ประมาณ 1%”
เจมส์ : “ผมมองว่าไม่สมควรจะโทษแพทย์เลย ผมเชื่อว่าคุณหมอที่ดูแลทุกคนมีความสามารถและเต็มที่ การตัดสินใจต่างๆ เราต้องตัดสินใจบนทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ผมมั่นใจเลยว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิด มันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน เราเข้าใจมากๆ เพราะเราเองก็กำลังมีลูกที่อยู่ในท้อง และเราก็เป็นคนที่มีลูกยากเหมือนกันด้วย เราพยายามกันมานาน ผมเองก็เห็นน้องมาตั้งแต่เด็กๆ ด้วย ส่งกำลังใจให้มากๆ ถ้ามีโอกาสได้เจอก็อยากจะกอดให้กำลังใจ มอบกำลังใจให้ เราเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่กับชีวิตของทั้งคู่ แต่เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี”
ครูก้อย : ”ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ กำลังใจดีก็มีโอกาสกลับมาท้องอีกได้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สิ้นหวังก็ยังจะมีความหวังสำหรับก้อยนะ ก้อยเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้มา 9 ปีแล้ว บางเคสก็ยากจริงๆ แต่ถ้าเขายังมีความหวัง ยังมีความพยายาม ยังไงก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง”
เจมส์ : “การมีลูกยากมันเป็นทุกข์มากนะครับ”
ลูกคนที่สองได้ลูกสาว เจมส์เผยอุทิศชีวิตให้ภรรยาและลูก
เจมส์ : “ได้ลูกสาวครับ ก็เหมือนมีเจ้านายเพิ่มมาอีกคน ง่ายๆ เลยตอนนี้ผมก็อุทิศชีวิตให้ภรรยาและลูกสาวอยู่แล้ว คุณพ่อเป็นฝ่ายซัปพอร์ตทุกเรื่อง เรามีความสุขที่ได้ดูแลสาวๆ ในบ้าน ตอนนี้ออกกำลังกายหนักมาก เตรียมตัวอุ้มลูก 2 ข้างมาแน่นอน ก็เลยเตรียมตัวให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงที่สุด”
ตั้งชื่อแสนเก๋ ด.ญ.มีเมตตา
เจมส์ : “ชื่อ ด.ญ. มีเมตตา ลอยชูศักดิ์ ที่มาชื่อนี้มาจากเจ้านายเก่าของผมพูดในที่ประชุม สอนผมว่าถ้าอยากอยู่สูงยูต้องรู้จักคำว่ามีเมตตานะ เพราะเมตตาเป็นของสูง อยากอยู่สูงต้องมีเมตตา ผมเองปากกาจดเลย ถ้ามีลูกเมื่อไหร่จะตั้งชื่อนี้ ก็เลยได้ชื่อนี้มาก่อนที่จะมีลูกเป็นสิบกว่าปีเลยนะ มีเมตตา ชื่อเล่นว่าเมตตา ก็มาคล้องกับเมดาพอดีด้วย”
ไม่ได้แสดงนาน 2 ปีแล้ว ไม่มีค่าตัวไหนจะมีค่ามากกว่าเวลาของลูก
เจมส์ : “ปัจจุบันงานในวงการของผมตอนนี้จะเหลืองานคอนเสิร์ตจำพวกยุค 90 ผมยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ ยังมีงานอยู่ จะเป็นทำนองงานประจำปี ผับบ้าง ส่วนงานการแสดงเรียกว่าน้อยมาก ไม่ได้เล่นมา 2 ปีแล้ว ก็มีงานติดต่อมาเรื่อยๆ แหละ ประเด็นหลักๆ คืออยากให้เวลากับลูก คิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก มันไม่มีค่าตัวก้อนใหญ่อะไรแค่ไหนที่จะมีค่ามากกว่าเวลาของลูกแล้วตอนนี้
หลักๆ จะให้เวลากับลูก ไปรับไปส่ง ให้เวลากับภรรยา ให้เวลากับการบริหารงานเบบี้แอนด์มัม เวลา 24 ชั่วโมงของผมแทบจะอยากได้เวลาเพิ่มครับ“
ประกาศปิดอู่
ครูก้อย : “คิดว่าคนนี้ก็ปิดอู่แล้วค่ะ เรามีภาวะมีบุตรยาก แล้วต้องเย็บปากมดลูกอีก ก็คิดว่าพอดีกว่า”