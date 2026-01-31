เก่งกว่าหมอไปอีก! “หมอของขวัญ” ฟาดคอมเมนต์โทษหมอเคส “นุ่น-หลุยส์” รู้ว่าเสี่ยง ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน

ทำเอา “หมอของขวัญ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์” ถึงกับทนไม่ไหว หลังเห็นคอมเมนต์ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคุณหมอผู้ดูแลการฝากครรภ์ ของ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” และ “หลุยส์ สก็อต” ที่ต้องสูญเสียลูกในครรภ์ จากภาวะมดลูกแตก เนื่องจากเคยผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกมาก่อนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยชาวเน็ตบางส่วนได้มีการตั้งคำถาม ว่าถ้าคุณหมอรู้ว่ามีความเสี่ยง ทำไมถึงไม่ผ่าคลอดตั้งแต่ตอนอายุครรภ์ 36 สัปดาห์
งานนี้ “หมอของขวัญ” เลยขอออกมาให้คำตอบแทน โดยได้เผยผ่านเพจเฟซบุ๊กของตัวเอง ว่าเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุ เป็นความสูญเสียที่น่าเห็นใจ แต่ชาวเน็ตไทยเก่งกว่าหมอไปอีก “รู้ว่าเสี่ยงทำไมไม่ผ่า 36 wk หมอไม่เก่ง เท้อถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ ไม่มีหมอคนไหนผ่าเด็กคลอดก่อนกำหนดนะ แล้วความเสี่ยงเคสนี้คือเคยผ่ามดลูก ถ้างั้นคนผ่าท้องแรกเสี่ยงหมด ท้อง 2 ต้องผ่า 36 วีกหมดหรอ”
ก่อนจะคอมเมนต์เพิ่มใต้โพสต์ว่า “มดลูกบางมันวัดไม่ได้จากอัลตร้าซาวด์นะ, เก่งกว่าหมอไปอี๊ก ชาวเน็ตไทย, มันเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันไม่ได้ อาการนำมาก่อนก็ไม่มี ตรวจก็ไม่เจอ แต่เป็นความสูญเสียที่น่าเห็นใจจริงๆ, คอมเมนต์แบบ เราก็ผ่าน้องออกมา 36 วีกน้องปลอดภัยแม่ปลอดภัยค่ะ หยุ๊ดดดดดแก มันคนละเรื่องกัน!, ครบกำหนดคือ 37 วีกขึ้นไปค่ะ 36 คือ ก่อนกำหนด”