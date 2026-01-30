อย่าโกหกประชาชน “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่น! ผอมแบบสุขภาพดีมีอยู่จริง ลองมาแล้วด้วยตัวเอง

หญิงที่ชื่อว่า “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี“ เพราะไม่ว่าจะหยิบจับหรือทำอะไร เธอจะไม่เคยยอมแพ้ และจริงจังกับมันจนไปถึงเส้นชัย อย่างล่าสุดก็สร้างความเซอร์ไพร์ส!! อวดหุ่นทรงนาฬิกาทรายถึงขั้นโซเชียลแตก จากไซส์ 2XL เปลี่ยนมาเป็นไซส์M พร้อมยืนยันว่า ”ผอมจริงผอมจัง“ จนมีคอมเม้นต์มาบอกว่า ”หยุดผอมสักที“ เจ้าตัวยังยืนยันว่าเวลาทำอะไร ทำจริง อย่าโกหกประชาชน เราต้องใช้ให้เขาเห็นว่ามันเห็นผล ถึงจะบอกต่อได้
“คือเรื่องมันมีอยู่ว่า เราไปซื้อเสื้อผ้า ซึ่งเราก็ซื้อไซส์เดิมปกติ แล้วเราเอากลับมาบ้าน ซึ่งมันใส่แล้วหลวมมาก ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น ไซส์ M ซึ่งในชีวิตไม่ได้แตะ ไซส์ M มานานมากแล้ว ปกติใส่ 2XL หรือถ้าใส่ L ได้ก็คือตื่นเต้นแล้วนะ ซึ่งถามในรอบกี่ปีจำไม่ได้แล้ว เพราะเวลาที่เห็นดิฉัน ก็คือหุ่นกลิ้งได้แล้ว รวมไปถึงหน้าอกหน้าใจ ที่ก่อนหน้านี้เราใส่เสื้อไซส์ 44 ตอนนี้ก็ลดเหลือ 36 หนุ่มๆ ใจหายนิดนึง ก็ต้องขออภัยด้วย เพราะจำได้ครั้งล่าสุดที่เราเคยใส่ไซส์ M คือใส่ชุดว่ายน้ำตอนประกวด ซึ่งสัดส่วนตอนนี้ก็กลับไปตอนที่แม่ฮอตสุดๆ ก็ต้องโละเสื้อผ้าเก่าที่ไซส์เดิมออก ก็น่าจะเอามาขาย”
“และโชคดีที่เราลดแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมๆ แล้วตอนนี้เราก็ลดไปแล้ว 20 กก. แต่บุ๋มอยากแนะนำว่าเราควรจะเสริมโปรตีน เพราะการลดมา 20 กก. มันจะทำให้ร่างกายเราย้วย แต่ด้วยความโชคดีที่เรากินโปรตีน และออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย มันเลยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้“
”ซึ่งที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือ มีคนเข้ามาคอมเม้นต์ว่า ‘หยุดผอมได้แล้วนะ’ มีคอมเม้นนี้มาแล้วนะ ซึ่งเค้าติดตามเรามานาน เค้ากลัวว่าเราจะผอมเยอะเกินไป กลัวว่าเราจะโทรม แต่คือบุ๋มก็วางแผนไว้แล้วว่า หลังจากนี้จะขอเป็นแนวเฟิร์ม ไม่ได้เน้นที่ตัวเลขน้ำหนักแล้ว“
“แล้วการที่เรามาเป็นพรีเซนเตอร์ Inzune (อินซูเน่) ของ “Dr.JiLL” หลายคนถามว่าเรามีวิธีการกินยังไง ซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวบุ๋มจะทำคลิปไล่เลียงให้ดูว่าบุ๋มกินแบบไหนถึงจะได้มีหุ่นแบบนี้ ซึ่งบุ๋มยืนยัน มาตลอดว่าเราทำอะไรอย่าโกหกประชาชน บุ๋มจะไม่หลอกคุณ และบุ๋มอยากจะบอกทุกคนว่า เราอย่าลดน้ำหนักจนเราเครียด ซึ่งผลิตภัณฑ์ในเครือของ “Dr.JiLL” มีอีกหลายตัวที่ช่วยในกระบวนการน้ำหนักลงอย่างเป็นระบบ แต่สุดท้ายแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสติในการกิน ทุกวันนี้เวลาลงพื้นที่ ทุกคนจะมาถามเรื่องหุ่นซะเป็นส่วนใหญ่“
“บุ๋มเข้าใจว่าทุกคนก็สงสัยว่า เราไปตัดกระเพาะหรือว่าเราไปปักปากกาหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราตัดกระเพาะมันจะมีผลกับร่างกายเราในระยะยาว แต่บุ๋มไม่ได้ห้ามใครที่จะไปตัดกระเพาะ แต่คุณก็ต้องศึกษาให้ดีๆ ว่าหลังจากตัดเสร็จแล้ว เราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง ส่วนเรื่องปักปากกา บุ๋มแทบจะเป็นรุ่นแรกๆ ในการปัก แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนิสัยการกิน มันจะกลับมาอีกค่ะ พอเราเลิกปักปุ๊บ มันก็กระเด้งกลับมาทันที เราเลยมานั่งคุยกับตัวเองว่า อายุ 50 แล้วเราจะดูแลตัวเองไปในทิศทางไหน ผมเลยเลือกที่จะให้รางวัลตัวเองกับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นในวันนี้”