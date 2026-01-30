xs
“ลิ้นติดโปรแฟร์” ฉลองเดือนแห่งความรัก “แอน สิเรียม” ร่วมเชิญชวนชิมเมนูติดดาวให้เหล่าคนรักนักชิม อิ่มฟินกว่า 1,000 เมนู!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ร่วมฉลองความสุขกับอาหารอร่อยที่ใครๆ ก็เลิฟในงาน "ลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาว" เจ้าแม่ตลาด ก้อง ปิยะ - ท็อป ดารณีนุช ปักหมุดให้เหล่าคู่รัก คนรัก เพื่อนรัก ทุกครอบครัวที่น่ารัก จูงมือกันมา ช้อป ชิม ของอร่อยในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักนี้
เปิดตลาดวันแรกพบนักแสดงตัวแม่  “แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์”  สวย แซ่บ ไม่มีแผ่ว มาร่วมเชิญชวนทุกความรักมาลิ้มชิมรสชาติอาหาร อร่อยทั่วไทย แบบจัดเต็ม  อัดแน่น ความฟินครบทุกโซน จานเด็ดอาหารคาว - หวาน และของกินเล่น กว่า 1,000 เมนู

พบร้านดารา ที่เจ้าตัวมาพร้อมเสิร์ฟ Top’s Homemade by ท็อป ดารณีนุช , สมูทตี้ดีใจ by ผัดไท ดีใจ,ธงธง Shop, Miw MiU by Boat Tara  เสริมทัพจากร้านดังเมนูอร่อย แซ่บนัว อาทิ เอกอร่อย พริกแกงใต้ ,สมชายชาใต้  , แม่ทองปอนด์ หลนปูม้า , ขนมปังคลีน by โมเน่ , โกดังนัวส์ ,ข้าวเหนียวมูนบ้านพุ่มหิรัญ , My Mushroom ,แม่เล็กแปดริ้ว by อุ้ม ,สิงโตขนมไทย ,อุไรรัตน์เชียงใหม่  และร้านอร่อยอีกมากมาย 
 
พิเศษสุด! ทุกๆ วันจะมีเหล่าศิลปินดาราหมุนเวียนกันมาสร้างความสนุก ส่งสุขไปกับการเลือกสรรของดีของเด็ด อาทิ อั๋น อัครพรรฒ, ไข่มุก รุ่งรัตน์, ปาย สิตางค์ , ตุ๊ก ชนกวนันท์, นิว ชัยพล, เจี๊ยบ ชมพูนุช , มะลิ มาลินี โคทส์ รอน AF และ ไนกี้ นิธิดล  
 
วาเลนไทน์นี้ เชิญทุกหัวใจรัก มาชิมช้อป อาหารคาว หวาน และของฮิตที่ใครก็เลิฟ หวาน ไปกับความอร่อย ครบจบในที่เดียว!  

ในงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาว” งานนี้บอกเลย…อร่อยจริง ยิ่งเลิฟเลย 6 – 15 กุมภาพันธ์นี้  ชั้น B ฟิวเจอร์พาร์ค












