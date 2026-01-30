ไม่น่าเลยกู! “ปั่น” รับผิด ทรยศ “กระติ๊บ” ลั่นกูมันเหี้xจริง หวังว่าวันหนึ่งจะได้รับการให้อภัย

หลังจากที่ “กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล” ออกมาเผยด้วยความช้ำว่าได้ล้มงานวิวาห์กับ “ปั่น พจศกร” เหตุได้รับรู้บางอย่างจากผู้หญิงอีกคน สะบั้นความรัก 15 ปี
ล่าสุดฝ่าย “ปั่น พจศกร” ได้ออกมาโพสต์เป็นครั้งแรก ร่ายยาวขอโทษอดีตหวานใจ พร้อมยอมรับว่าตนได้ทรยศและทำลายความเชื่อใจของกระติ๊บ
“ถึง ติ๊บ
ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาคือบทเรียนที่มีค่าและสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา เพราะเราเลือกที่จะทรยศและทำลายความเชื่อใจและความไว้วางใจของคนที่อยู่เคียงข้างกันมานาน ติ๊บ ครอบครัว เพื่อน ๆ คนรอบข้าง ทำให้ตอนนี้เราได้แต่มานั่งบอกตัวเองว่าเสียดายใน..สิ่งที่ตัวเองทำไป..ทำไมกูถึงทำแบบนั้นได้วะ..ทำไปเพื่ออะไร..ไม่น่าเลยกู..กูมันเหี้xจริง ๆ ไม่มีคำขอโทษใด ๆ หรอกที่จะมีพลังมากพอให้ติ๊บยกโทษในเรื่องนี้ได้เพราะแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถยกโทษให้ตัวเองได้เลยด้วยซ้ำ
ส่วนตัวอยากจะให้บันทึกนี้เป็นบทเรียนเตือนใจในเรื่องความสัมพันธ์ว่า ช่วงเวลาทั้งหมดในชีวิตคู่ที่ผ่านมาแม้จะมีความสุขบ้าง ทะเลาะบ้าง งอนกันบ้าง ดีใจกันบ้าง แต่มันคือช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้ว่า..ไม่มีใครจะรักเราทั้งสองคนมากเท่าเราทั้งสองคนรักกันอีกแล้วแหละ (เว้นแต่พระเจ้า) สำหรับเราสิ่งที่เราพลาดไปแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ เพียงแต่เราได้แต่หวังว่าในวันนี้..หรือวันพรุ่งนี้ เราจะทำตัวให้เป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานให้ได้ เราจะเป็นคนที่ยังคอยช่วยเหลือติ๊บอยู่ข้างหลัง เป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จหรือความภูมิใจในเรื่องเล็กๆ ให้เธอได้ยิ้มได้
และเมื่อไหร่วันที่ติ๊บเหนื่อยเราอยากให้ติ๊บหันหน้ามา เราจะยังคงเป็นคนที่คอยยิ้มและคอยชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของติ๊บเสมอ แต่เราขออะไรอย่างได้มั้ย...เธอห้ามถามตัวเองนะว่าเธอไม่ดีตรงไหน เพราะเธอดีกับเราทุกอย่างจริง ๆ... ‘เธอเป็นเหมือนบ้านของเราจริง ๆ’ สุดท้ายแล้วอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้หรอกนะ เพียงแต่เรายังคงรอ..คอยอย่างมีความหวังใจว่าสักวันหนึ่งเธอจะให้อภัยเรา... ขอโทษจากหัวใจเลยนะ ปั่น ปล. จำได้มั้ยว่ารูปนี้คือรูปแรกที่เราได้ถ่ายด้วยกัน 🥰”