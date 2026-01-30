“รุ่งโรจน์” หัวใจไม่เคยหยุดตี ความหวังลูกเด้งพาราไทย บนเวทีเจ้าภาพโคราช

กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในเร็วๆนี้ มาพร้อมกับความคาดหวังของแฟนกีฬาชาวไทย ที่จับตาการลงสนามของ “รุ่ง” รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทย มืออันดับ 1 ของโลก และเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ 2012
นักตบลูกเด้งขวัญใจชาวไทย เตรียมลงแข่งขันครบทั้ง 3 ประเภท ชายเดี่ยว ชายคู่ และคู่ผสม หลังผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่วางแผนการเตรียมทีมอย่างเป็นระบบ แยกการฝึกซ้อมตามประเภทการแข่งขัน เพื่อให้การพัฒนานักกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อาเซียนพาราเกมส์ที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นเวทีแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลของทัพพาราไทย แต่ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพของนักกีฬาคนพิการ และแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานานาชาติ ภายใต้มาตรฐานการจัดการแข่งขันและการอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับทุกคน