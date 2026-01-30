found & found ชวนเช็กสภาพผิวฟรี! สไตล์ K-Beauty กับ ABIB

ABIB แบรนด์สกินแคร์จากเกาหลีที่ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่ายแต่ได้ผลจริง ชวนสาวกสายบิวตี้มาเปิดประสบการณ์ดูแลผิว ผ่านกิจกรรม Skin Analysis Experience by ABIB ที่ร้าน found & found บิวตี้เดสติเนชันที่รวมไอเทมความงามจากญี่ปุ่นและเกาหลีไว้ครบจบในที่เดียว ให้ทุกคนได้เช็กผิวให้ลึก ทดลองของจริง และเลือกสกินแคร์ที่ “ใช่” กับผิวตัวเอง โดยไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลี
สำหรับกิจกรรมพิเศษนี้ ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็กสภาพผิวแบบละเอียด รวมถึงรับคำแนะนำจาก Beauty Advisor เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวของตัวเองจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายผิวแพ้ง่าย ผิวมัน ผิวขาดน้ำ หรือกำลังมองหาสกินแคร์ตัวช่วยกู้ผิว พร้อมเปิดโอกาสให้ ทดลองเนื้อสัมผัสก่อนตัดสินใจซื้อ และอัปเดตเทรนด์ K-Beauty แบบใกล้ชิดก่อนใคร ได้ที่ found & found ทั้ง 3 สาขา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 - 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้แก่
· สาขาทรู ดิจิทัล พาร์ค (29 – 31 มกราคม 2569)
· สาขาสีลม เอจ (5 – 7 กุมภาพันธ์ 2569)
· สาขาเดอะ ปาร์ค (11– 13 กุมภาพันธ์ 2569)
พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อซื้อสินค้า ABIB ใด ๆ ก็ได้ 1 ชิ้น รับฟรี ABIB Gel Mask มูลค่า 99 บาท (จำนวนจำกัด 500 ชิ้น) และสำหรับสายช้อปที่มียอดซื้อครบ 800 บาท รับไปเลย Heartleaf Trial Kit มูลค่า 760 บาท ฟรี เพื่อพกกลับไปดูแลผิวต่อที่บ้านแบบยาว ๆ ยังไม่หมดแค่นั้น แค่ร่วมสนุกง่าย ๆ ด้วยการกดติดตาม Instagram @ABIBThailand และโพสต์ Story หรือรูปกิจกรรม พร้อมติดแท็ก ABIB Thailand ก็สามารถรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลของขวัญสุดพิเศษฟรี!! ไม่ว่าจะเป็น มาสก์ โทนเนอร์ คลีนเซอร์ หรือเซรั่มบำรุงผิว ขนาดทดลอง เพิ่มสีสันให้การเช็กผิวกลายเป็นโมเมนต์บิวตี้ที่แชร์ต่อได้ ติดตามกิจกรรมในครั้งถัดไป ว่าจะเป็นสาขาไหนได้ที่ Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line
ชวนสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบจบที่ found & found