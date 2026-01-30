แทยง NCT เซอร์ไพรส์แฟนคลับทั่วโลก ขึ้นแท่น Brand Ambassador Clear Nose

โซเชียลแตก! เมื่อแบรนด์ Clear Nose (@clearnose) ปล่อยภาพเงาปริศนาให้ทายว่าใครคือ Brand Ambassador ก่อนเจ้าตัว แทยง #Taeyong (@taeoxo_nct) ลีดเดอร์วง NCT โพสต์ภาพเฉลยแบบไม่ทันตั้งตัว! ทำเอาแฟนคลับ NCT ดีใจฮือฮา ร่วมแสดงความยินดีกันสนั่นโซเชียลกับการขึ้นแท่นเป็น Clear Nose Brand ambassador แถมกระแสมาแรงสกินแคร์เคลียร์โนสทั่วประเทศขายหมด Sold Out แบบเกลี้ยงชั้น! เรียกว่าพลังทำถึงเกินต้านแบบของจริง!
เตรียมปักหมุดรอได้เลยกับแคมเปญ CLEARNOSxTAEYONG ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แว่วๆ มาว่าปีนี้ Taeyong เตรียมแลนด์ดิ้งบินมาไทยพร้อมพูด “สวัสดีครับ” กับแฟนคลับไทยด้วยตัวเองแน่นอน… แบบนี้จะไม่ให้ใจสั่นได้ยังไง!
