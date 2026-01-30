“มาริโอ้” โอดโดน “มาร์ช” แกงหม้อใหญ่ ชวนเดินป่าแต่ไม่บอกห้ามเอากระเป๋าลากไป เปิดใจตำนานหัวนมชมพูตอนนี้สีเฟดไปบ้างแล้ว

“มาริโอ้” โอดโดน “มาร์ช” แกงหม้อใหญ่ ชวนเดินป่าแต่ไม่บอกห้ามเอากระเป๋าลากไป ทำเอาเดินลุย 7 ชั่วโมง ก่อนอัปเดตตำนานหัวนมชมพูว่าตอนนี้สีเฟดไปบ้างแล้ว
มีแฟนๆ เข้าไปกดไลก์และคอมเมนต์กันเยอะทีเดียว กับภาพที่ได้เห็นสองนักแสดงหนุ่มสุดหล่อ “มาริโอ้ เมาเร่อ” กับ “มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล” ได้ไปทริปพิชิตดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยกัน ซึ่งมาริโอ้เผยว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากๆ เพราะมีความเป็นธรรมชาติมาก และเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าด้วย แต่ที่สำคัญอย่าเอากระเป๋าลากไปเด็ดขาด
“เดินป่าก็อย่าเอากระเป๋าลากไปครับ สงสารลูกหาบ คือด้วยความที่ผมชอบมีกระเป๋าใบเดียวเวลาเดินทาง และมาร์ชน้องรักผมก็ไม่ได้บอก มาร์ชบอกว่ามาเลยพี่ แต่เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมา เราก็เตรียมแต่ของอย่างอื่น ก็แบกไป แล้วมาร์ชก็ถามผมที่สนามบินเลยว่าพี่โอ้จะเอาอันนี้ไปจริงๆ เหรอเนี่ย แล้วก็หัวเราะไม่หยุดเลย ลงเครื่องก็โดนแซวอีก ไปถึงแถวนั้นก็โดนด้วย คือผมไม่ได้มีภาพในหัวเลย เราใช้ใจ เพราะเราไปกับน้องรักเราอยู่แล้ว อุปกรณ์เราก็ประมาณนึง ซื้อก่อนไปไม่กี่วันเอง แล้วกระเป๋าก็คิดว่าที่เรามีมันก็ดีอยู่นะ มันลากได้ ตอนขึ้นเขา เราก็ไม่ได้ลาก เราให้ลูกหาบช่วยยก
น้องรักเขาก็มีกระเป๋าของเขาที่ต้องแบก คือเขาไม่ได้บอกเรื่องกระเป๋าแค่นั้นเอง แต่อย่างอื่นบอกหมด คือเขาบอกว่าจะไปขึ้นดอย ผมก็คิดว่าไม่เห็นยากเลย ไปประจำอยู่แล้ว ไม่กลัว คิดว่ารถน่าจะไปจอดได้ ไม่น่าเดินมั้ง สุดท้ายก็เดินตั้ง 6-7 ชม. ส่วนห้องน้ำที่คนถามเยอะ คือที่ดอยหลวงเชียงดาวที่ผมไปกับมาร์ช เป็นเหมือนส้วมที่เราต้องเก็บอึเราไป คือเขาจะให้ถุงเรา 8 ใบ เราจะฉิ้งฉ่อง เราจะอึก็ได้ แต่เราต้องเก็บไปทิ้งในที่เดียวกัน คือพอเราอึเสร็จก็เอาถุงใส่ไว้ในส้วม แล้วก็นั่งยองๆ พอเสร็จก็มัดถุง ก็จะมีถังให้เอาไปทิ้งรวมกัน แค่เรามีหน้าที่ต้องเคลียร์ของเรา ของใครของมัน
ผมว่าโอเคนะครับ เพราะว่าตรงนั้นมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก และมันเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าด้วย ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปกับมาร์ชครับ แต่แบบนี้ผมเคยขึ้นไปที่อื่นแล้ว แต่ดอยหลวงเชียงดาวผมไม่เคยขึ้นเลย ก็ประทับใจมากๆ ครับ ประทับใจทริป ประทับใจสถานที่ด้วย มันสวยมากๆ เป็นธรรมชาติมากๆ แต่ถ้ามาร์ชชวนอีกก็ไปครับ แต่ต้องดูคิวก่อน แต่คิวก็แน่นเลย (หัวเราะ)”
ขอบคุณที่คนชื่นชมตำนานหัวนมชมพู
“สิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้เหรอครับ ผมก็น่าจะโฟกัสเรื่องงาน เพราะยังมีภาพยนตร์ ยังมีงานอีกหลายอย่างเลยในปีนี้ ก็น่าจะลุยเรื่องงานครับ ปีนี้ก็น่าจะได้เห็นผลงานมากขึ้น รับไว้ค่อนข้างหลายชิ้น ส่วนร่างทอง ช่วงนี้ก็กลับมาดูแลสุขภาพครับ พยายามออกกำลังกายถ้ามีเวลาว่าง แล้วก็ควบคุมอาหารครับ ถามว่าหัวนมชมพูจะได้ไปต่อไหม (เป็นตำนานของช่วงเกณฑ์ทหาร?) ก็เป็นเกียรติครับ รู้สึกดี ขอบคุณที่ชื่นชมครับ ไม่ลบภาพออกจากกูเกิ้ลครับ มีแต่จะบิวต์ ก็ดีใจที่เขาชื่นชมเรา แต่ถามว่าสีเปลี่ยนไปไหม มันก็มีเฟดบ้าง เหมือนกางเกงยีนส์ มันคือเสน่ห์”