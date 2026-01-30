“ญาญ่า” น้ำตาแตกร้อยรอบ ปาร์ตี้สละโสดยันตี 5 แย้มฤกษ์แต่ง “ณเดชน์” ครึ่งปีแรกที่ขอนแก่น

“ญาญ่า” เมินดรามาชุดปาร์ตี้สละโสด ลั่นสไตล์ใครสไตล์มัน ไม่ชอบก็ไม่เป็นไร แต่ส่วนตัวแฮปปี้ ปาร์ตี้กันยันตี 5 แอบเมาธ์ “ณเดชน์” จัดหนักกว่า เตือนห้ามเจ็บตัวเด็ดขาด แย้มฤกษ์แต่งขอนแก่นครึ่งปีแรกนี้ ฝากบอก “คิมเบอร์ลี่” ถ้าจะท้องพร้อมกันคงต้องรออีกพักใหญ่
เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจปาร์ตี้สละโสดไปหมาดๆ สำหรับนางเอกสาว “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ซึ่งเจ้าตัวมาเผยถึงเรื่องนี้ในงานเปิดตัวคอลเลกชั่น UNIQLO Spring/Summer 2026 ณ. ชั้น 20 อาคาร Kronos Office Building บอกว่ามีความสุขมาก เพราะมีแต่เพื่อนสนิททั้งนั้น ไม่สนดรามาเรื่องชุด บอกถ้าคนไม่ชอบแนวโรแมนติกผสมเซ็กซี่ก็ไม่เป็นไร
“สนุกมากเลย แฮปปี้มากๆ เลยค่ะ รู้สึกโชคดีมากๆ ที่มีเพื่อนๆ กลุ่มนี้ในชีวิตค่ะ ญ่าคิดไม่ออกว่าจะคิดธีมอะไร แต่อยากให้ทุกคนเซ็กซี่เบาๆ โรแมนติก เพราะกำลังจะแต่งงานมันต้องมีความโรแมนติกนิดนึงถามว่าสุดแค่ไหน เหนื่อย (หัวเราะ) สนุกมากค่ะ ทำกิจกรรมเยอะมากๆ เพื่อนๆ กลุ่มนี้มีบางคนที่ญ่ารู้จักตั้งแต่ 7 ขวบ และเรายังเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆ ญ่ารู้สึกว่ามันเติมเต็ม รู้สึกดีมากๆ เลยค่ะ วันนั้นก็แยกทางกันน่าจะประมาณตี 3 แต่ที่โรงแรมก็คุยกันนานมากๆ รู้ตัวอีกทีก็ตี 5 แล้ว ตอนที่ปิดตาแล้วพาไปที่ริมน้ำ ก็เริ่มตกใจแล้วว่าพาฉันไปทำอะไรเหรอ ก็คือขึ้นเรือค่ะ แฟนซีมากๆ หนูรู้สึกว่าร้องไห้ประมาณร้อยรอบ ตื้นตันใจค่ะ เป็นคนค่อนข้างมีความรู้สึกตอนที่อยู่กับเพื่อนๆ ค่ะ มันคือครอบครัวที่เราเลือกเอง ก็จะร้องไห้เยอะนิดหน่อยค่ะ
เรื่องดรามาไม่เป็นไรค่ะ ดรามาได้ สไตล์ใครสไตล์มัน จริงๆ ญ่าไม่รู้เลยค่ะว่ามีสิ่งนี้จนมีคนมาบอก แต่ในอินสตาแกรมของญ่าไม่มีนะคะ น่าจะไปอยู่ในของคนอื่นที่มีคนมาคอมเมนต์ ก็ไม่เป็นไรถ้าคนนั้นเขาไม่ชอบความโรแมนติก ไม่ชอบความเซ็กซี่ก็ไม่เป็นไร จริงๆ มันคือความโรแมนติกล้วนๆ เลยค่ะ อะไรที่ขยับเขยื้อนตัวแล้วมันมีความเซ็กซี่นิดหน่อย คิดว่าคนที่มาคอมเมนต์น่าจะไม่ค่อยรู้จักญ่าด้วยแหละค่ะ ส่วนที่เขาบอกว่าไม่ใช่ชุดเจ้าสาว แต่มีผ้าคลุมผมนะ ไม่ใช่ชุดเจ้าสาวเหรอ แต่ไม่เป็นไรเลยค่ะ”
เผยปาร์ตี้ของฝั่งว่าที่เจ้าบ่าว “ณเดชน์ คูกิมิยะ” หนักกว่า เพราะจัดหลายวัน
“แต่พี่ณเดชน์ชอบ พี่ณเดชน์บอกว่าสวย พูดอย่างอื่นคงไม่ได้แล้วล่ะ (หัวเราะ) แต่เดี๋ยวเขาก็มีปาร์ตี้ของเขาค่ะ พี่หมาก (ปริญ สุภารัตน์) บอกว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ทุ่มนึงแล้วภาพตัดเลย (หัวเราะ) ของเขาหลายวันด้วยนะคะ ไม่ใช่แค่วันเดียวเหมือนญ่านะ แต่พี่แบร์ก็อารมณ์เหมือนญ่าค่ะ บอกว่าต้องการอะไรบ้าง โจทย์มีอะไรบ้างพวกผู้ชายหนุ่มๆ พอเห็นของญ่าก็เลยบอกว่าต้องทำอะไรเพิ่มให้ณเดชน์แล้วล่ะ แต่ไม่ต้องให้ใหญ่กว่านะ ไปไหว้พระกันนะ ไปนั่งสมาธิ อยู่เฉยๆ สวดมนต์ (หัวเราะ) ของเขาคนมากกว่าญ่าด้วยค่ะ น่าจะประมาณ 18 คน
แล้วพี่แบร์ไม่ได้ห้ามอะไรญ่า ญ่าก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องให้เกียรติตรงนี้เขาด้วย แค่บอกว่าอย่าเจ็บตัวเพราะว่าใกล้แต่งแล้ว อย่าเป็นอะไรมากนะ แต่พี่แบร์เป็นคนหาสถานที่เองค่ะว่าอยากไปชิลๆ ก็ไม่ได้มาปรึกษาค่ะแต่บอกว่าอยากไปที่ไหน ทำอะไร ญ่าก็อยากรู้นะว่าเขาจะทำอะไรกัน (หัวเราะ)”
บอก “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” คงต้องรอไปก่อนถ้าอยากจะท้องพร้อมกัน
“คือญ่าเป็นคนที่เพื่อนทำอะไรก็อยากมีส่วนร่วม แต่อันนี้ขอไม่มีส่วนร่วม แต่มันเป็นความฝันของผู้หญิงอยู่แล้ว คิมคือพี่น้องที่อาจจะไม่ได้เกิดมาจากที่เดียวกัน แต่เขาก็คือพี่น้องของญ่า แต่เรื่องนี้เราอาจจะต้องแยกกันค่ะ หนูขอแต่งก่อนแล้วกัน เรื่องท้องค่อยกว่ากัน ถ้าคิมจะรอท้องพร้อมกันก็น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆ เลยค่ะ ให้คิมรออีกสักพักเลย แต่ญ่าก็บอกคิมไปแล้วนะ”
บอกแพลนงานแต่งที่ขอนแก่นเป็นช่วงครึ่งปีแรกนี้ ส่วนครึ่งปีหลังจะเป็นที่กรุงเทพฯ
“งานแต่งที่ขอนแก่นก็ใกล้มากๆ แล้วค่ะ แต่ไม่ใช่เดือนหน้าแน่นอน ไม่ใช่พรุ่งนี้ด้วยค่ะ แต่ครึ่งปีแรกแน่นอนค่ะ ญ่าไม่อยากเป็นคนหลุด อยากให้ณเดชน์เป็นคนหลุดมากกว่า (หัวเราะ) เพราะงานขอนแก่นเป็นงานของพี่แบร์ล้วนๆ เลยค่ะ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 80% ได้แล้วค่ะ แฟนๆ บอกให้ถ่ายทอดสด ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยค่ะ ขอเป็นงานที่กรุงเทพฯ แล้วกัน แต่ให้ถ่ายทอดสดเลยเหรอ เหงื่อแตกเลย (หัวเราะ) แต่ที่กรุงเทพฯ เป็นครึ่งปีหลังค่ะ หลังจากผ่านเดือน 6 ไปนิดเดียวค่ะ (ปลายมี.ค. คือขอนแก่น?) ใกล้เคียงมาก”