สนามพร้อม เมืองพร้อม ก่อนอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เปิดฉากอย่างเป็นทางการ

ค่ำคืนสุดท้ายก่อนมหกรรมอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะเริ่มต้นขึ้น จังหวัดนครราชสีมาเต็มไปด้วยบรรยากาศของความพร้อม ความคาดหวัง และความตื่นเต้น ไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณเริ่มการแข่งขัน แต่คือบทพิสูจน์ความตั้งใจของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ที่เตรียมทุกองค์ประกอบไว้อย่างรอบคอบเพื่อรองรับนักกีฬาคนพิการจากทั่วภูมิภาคอาเซียน
การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับ “สนามแข่งขัน” ในฐานะหัวใจของมหกรรมกีฬา ไม่ใช่แค่พื้นที่แข่งขัน แต่คือพื้นที่แห่งความเท่าเทียม ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของนักกีฬา ก่อนเปิดฉากการแข่งขัน ผู้บริการกีฬาแห่งประเทศไทย ตรวจความพร้อมสนามอย่างละเอียด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกการแข่งขันจะเกิดขึ้นภายใต้มาตรฐานที่เหมาะสมกับกีฬาคนพิการอย่างแท้จริง
การตรวจความพร้อมครอบคลุมทั้งสนามแข่งขันหลักและสนามประกอบการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่ส่งผลโดยตรงต่อนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็นพื้นสนาม ระบบแสงสว่าง การจัดพื้นที่แข่งขัน ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการเข้าถึงของนักกีฬาที่มีความพิการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถแข่งขัน
ความพร้อมของสนามคือรากฐานสำคัญของความสำเร็จในการจัดอาเซียนพาราเกมส์ เพราะนอกจากจะช่วยให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังเป็นการส่งสารถึงนักกีฬาทุกคนว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และโอกาสที่เท่าเทียมอย่างแท้จริง
ท้ายที่สุดสนามทุกแห่งได้ถูกเตรียมไว้ไม่ใช่เพียงเพื่อการแข่งขัน แต่เพื่อเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพลังใจ ความมุ่งมั่น และศักยภาพของนักกีฬาคนพิการอาเซียน ผ่านมหกรรมกีฬาอันทรงคุณค่า ที่ประเทศไทยภาคภูมิใจเป็นเจ้าภาพ