รีบตื่นได้แล้ว “จ๊ะ นงผณี” ใจลูกแทบขาด 2 วันแล้วไม่ได้ยินเสียงพ่อ

ใจแทบขาดเลยทีเดียว สำหรับ “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” หลังข่าวร้ายพ่อเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชน ที่หน้าหมู่บ้าน ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าว อาการสาหัสขนาดที่หมอระบุว่ามีสิทธิ์รอดแค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จ๊ะบอกต่อให้เหลือแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ก็ยังมีความหวัง
ล่าสุด จ๊ะ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก จับมือคุณพ่อ พร้อมข้อความระบุว่า “2 วันแล้วนะ ที่ไม่ได้ยินเสียงพ่อเลย ... ถือว่าเรามาเที่ยว เปลี่ยนที่นอนกันเนอะพ่อ อย่าติดเที่ยวนานนะ รีบตื่นจะได้กลับบ้านกัน เดี๋ยววันนี้หนูไปงาน แล้วเดี๋ยวกลับมานอนด้วยน๊าาา” และ “ตื่นมาพับบุหรี่ให้พ่อแก่เร็วๆ พ่อ” ทำแฟนๆ เข้าไปเมนต์ส่งกำลังใจเป็นจำนวนมาก