“ดร.ภาคิน ภูตะมาตย์” คว้ารางวัลกินรีทองคำมหาชน 2569 สาขาผู้บริหารดีเด่น ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำยุคใหม่ ชูยุทธศาสตร์ “อีสานตอนบน–สปป.ลาว” รุกตลาดอีเวนต์และการสื่อสารครบวงจร

หนองคาย – บริษัท ทีพีเอ็น คอนเนคท์ กรุ๊ป จำกัด (TPN Connect Group) ภายใต้การนำของ ดร.ภาคิน ภูตะมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์บูรณาการตลาดระดับประเทศ ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวทีระดับมหาชน หลังได้รับรางวัล “กินรีทองคำมหาชน ประจำปี 2569” ในสาขา ผู้บริหารดีเด่น สะท้อนบทบาทผู้นำยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และผลลัพธ์ที่จับต้องได้
รางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของ ดร.ภาคิน ภูตะมาตย์ ในการยกระดับ TPN Connect Group ให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการจัดกิจกรรมครบวงจร โดยเน้นจุดแข็งด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ (Connection) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 9 จังหวัดอีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง พร้อมขยายฐานธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
จาก Organizer สู่ “ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์”
TPN Connect Group ไม่ได้จำกัดบทบาทเพียงผู้จัดงาน (Organizer) แต่ยกระดับสู่การเป็น Strategic Consultant ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ของ ดร.ภาคิน ภูตะมาตย์ ในการออกแบบกลยุทธ์กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานด้านวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และการส่งเสริมสินค้าชุมชน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญขององค์กร
ชูจุดแข็ง “9 จังหวัดอีสานตอนบน” ประตูสู่ สปป.ลาว
ด้วยทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และความเข้าใจพื้นที่อย่างลึกซึ้ง บริษัทฯ มีเครือข่ายพันธมิตร (Partner) และซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่แข็งแกร่งใน 9 จังหวัดอีสานตอนบน ได้แก่
ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, เลย, บึงกาฬ, สกลนคร, นครพนม และมุกดาหาร
พร้อมกันนี้ TPN Connect Group ยังทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อมธุรกิจ” (Gateway) สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายตลาดสู่ สปป.ลาว ผ่านบริการครบวงจร อาทิ
•Business Matching จับคู่ธุรกิจไทย–ลาว
•Government Liaison ประสานงานหน่วยงานภาครัฐใน สปป.ลาว
•Market Insight วิเคราะห์ตลาดและนำผู้ประกอบการลงพื้นที่จริง
ในรูปแบบ One-Stop Service
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการเช่าอุปกรณ์งานอีเวนต์แบบครบวงจรในพื้นที่อีสานตอนบน ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ลดต้นทุน และควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“เรามุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ผ่านการวางกลยุทธ์ที่แม่นยำและการเชื่อมโยงเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับข้ามพรมแดน”— ดร.ภาคิน ภูตะมาตย์