Praya Palazzo ร่วมกับ Hospitality Thailand, Chef's Spotlight และเหล่าพันธมิตร จัดงานแต่งงานสไตล์อินเดีย เปิดประสบการณ์เหนือระดับ ในงานแสดง Indian Wedding Showcase สุดพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อโรงแรมบูติกอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ Praya Palazzo จัดงานแต่งงานสไตล์อินเดีย Indian Wedding Showcase แบบ Exclusive สถานที่จัดงานแต่งงานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ผสานเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมสยาม ความโรแมนติก และการบริการอย่างประณีต เพื่อเป็นพยานในการเฉลิมฉลองอันงดงามของวัฒนธรรมโดยเน้นย้ำถึงเสน่ห์ของประเทศไทยที่กำลังเติบโตในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการจัดงานแต่งงานอันหรูหราและเป็นส่วนตัว

Praya Palazzo สัญลักษณ์แห่งความงามเหนือกาลเวลา คฤหาสน์ริมน้ำซึ่งเคยเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของพระยาชลภูมิพานิชและคุณหญิงส่วน โดยมีโจทย์ในการออกแบบคือ "ความรัก" เพื่อให้สถาปนิกชาวยุโรปออกแบบ เรือนหอหลังนี้ สร้างแล้วเสร็จในปี 2466 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 และได้รับการบูรณะอย่างสวยงาม เป็นสถานที่ที่ท่านพระยากับคุณหญิงครองรักกันอย่างมีความสุข

การเข้าถึงที่ Praya Palazzo ทำได้เฉพาะโดยเรือส่วนตัว ทำให้โรงแรมบูติกแห่งมรดกทางวัฒนธรรมนี้ยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองในฝันของกรุงเทพฯ ที่ผสมผสานระหว่างเสน่ห์ยุคเก่าได้ลงตัวเป็นอย่างดี

สำหรับการจัดงานแสดง Indian Wedding Showcase สุดพิเศษในครั้งนี้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยทีมผู้บริหาร Hospitality Thailand ร่วมกับ Chef's Spotlight และโรงแรม Praya Palazzo เพื่อถักทอประเพณีการแต่งงานของอินเดียและไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมนำเสนอ Praya Palazzo ในฐานะสถานที่อันสมบูรณ์แบบสำหรับคู่รักที่แสวงหางานเฉลิมฉลองริมน้ำที่มีความหมายและเป็นส่วนตัว

ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ต่างสวมชุดอินเดียและชุดไทยอันงดงาม พร้อมด้วยการแต่งหน้าและทำผมโดย Absolute Thai ซึ่งเพิ่มความงามทางวัฒนธรรมให้กับงาน พร้อมกับอาหารงานแต่งงานระดับ Fine Dining ผ่านเมนูพิเศษที่คัดสรรโดย Chef Saby Gorai (Iron Chef Thailand) ปรมาจารย์ด้านอาหารแห่งอินเดีย เชฟผู้มีประสบการณ์ดูแลอาหารงานแต่งงานลูกชายตระกูล Ambani มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของอินเดียและเอเชีย ร่วมกับ เชฟโจ - ภัทร์นิธิ ตั้งพีรพัฒน์ Senior Executive Chef Praya Dining แห่ง Praya Palazzo ร้านอาหารในเครือที่ได้รับการแนะนำโดย Michelin Selected 2026 ที่ผสมผสานระหว่างอาหารไทยและกลิ่นอายอินเดียแบบพอดีๆ เข้ากับรสชาติสากลได้อย่างลงตัว

สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน Indian Wedding Showcase สุดพิเศษครั้งนี้มีทั้ง ดร.อวัสดา ปกมนตรี มาพร้อมกับสามี ดร.อภิชาติ สุดแสวง ซึ่งดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทย และน้องลัคกี้ -ยศภัทร สุดแสวง บุตรชาย, คุณสาลินี ปันยารชุน Celebrity DJ, คุณเป้ ธันยาอัณณ์ ตัณฑเสถียร พิธีกรชื่อดัง รวมถึง คุณปอร์เช่ ปาจรีย์ พันธุ์กำแหง Founder Hospitality Thailand คุณ Shilpa Bhasin พิธีกรชื่อดังจากอินเดียและ Founder Chefs Spotlight ร่วมกับคนดังในวงสังคมมากมาย โดยการนำทีมงานต้อนรับและดูแลแขกผู้มีเกียรติโดยคุณมณัฐชวีร์ ศักดา General Manager ของ Praya Palazzo

ในงานแขกทุกท่านได้ลิ้มลองเมนู Signature ของอาหารอันเป็นที่ชื่นชอบที่นำเสนอความลงตัวระหว่างรสชาติอินเดียร่วมสมัยไปพร้อมกันในบรรยากาศริมแม่เจ้าพระยา

ส่วนการแสดงแฟชั่น มีนายแบบ-นางแบบจากอินเดียคุณ Priyanshu และคุณ Nisha ปรากฏโฉมในชุดอันวิจิตรตระการตาจากดีไซเนอร์ชื่อดัง Studio M by Manpreet นำความงามชุดแต่งงานอินเดีย สลับกับแฟชั่นชุดแต่งงานแบบสากลที่สวย พรีเมียม จาก Rada Wedding Studio และทีมถ่ายภาพและคลิปแต่งงานจาก Chompruek Studio

นอกจากนี้ ยังมีการจัดประสบกรณ์บุฟเฟ่ต์อินเดียสุดพิเศษโดย Shri Vinayak Caterers นำโดยคุณ Vikas Arora ผู้มีชื่อเสียงด้านการจัดเลี้ยงงานแต่งงานระดับพรีเมียม

อีกหนึ่งในไฮไลท์ของค่ำคืนคือพิธี Jaimala (พิธีแลกพวกมาลัยคล้องคอของบ่าวสาว) ณ บันไดอันเป็นเอกลักษณ์ของ Praya Palazzo ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมเป็นหนึ่งและความรักเหนือกาลเวลา

งานเฉลิมฉลองปิดท้ายด้วยการแสดงดอกไม้ไฟอันตระการตาบนท้องฟ้าเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ทำให้ค่ำคืนนี้ให้กลายเป็นประสบการณ์งานแต่งงานสุดโรแมนติกที่ตราตรึงใจ

การจัดแสดงธีมแต่งงานสไตล์อินเดียครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า Praya Palazzo คือจุดหมายปลายทางที่พิเศษสุดสำหรับคู่รัก ด้วยการผสานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารที่คัดสรร แฟชั่น และการเฉลิมฉลองที่ออกแบบเฉพาะตัว

สำหรับคู่รักที่มองหาการจัดงานแต่งงานริมน้ำ ที่มีความงดงามของประวัติศาสตร์ ความโรแมนติก และอยากมีความรักอันยืนยาวและมีความสุขเหมือนพระยาชลภูมิพานิชและคุณหญิงส่วน ในบรรยากาศสุด Exclusive แบบนี้

Praya Palazzo ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดและน่าหลงใหลที่สุดของประเทศไทย

ติดต่อทีมงานมืออาชีพและสถานที่จัดงานแต่งงาน Praya Palazzo ได้ที่ ;
+66 81 402 8118, +66 28 832 998
https://www.prayapalazzo.com
ทีม Organizer จัดงานแต่งอินเดีย ( Indian wedding ) แบบครบวงจร ;
Hospitality Marketing Consultant Limited Partnership
Tel. (082)768-3168
Line@hospitality-th








