“นิกกี้ มินาจ” ดี๊ด๊าประกาศตัวแฟนเบอร์หนึ่ง “โดนัลด์ ทรัมป์” หลังได้กรีนการ์ดทองล้านดอลลาร์

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประกาศตัวเป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งกันเลยทีเดียวสำหรับ “นิกกี้ มินาจ” แร๊ปเปอร์สาวชื่อดังที่ขอเป็นสาวกของประธานาธิบดี “โดนัลด์ ทรัมป์” หลังเจ้าตัวได้ขึ้นไปกล่าวชื่นชม พร้อมจับมือกันอย่างใกล้ชิด ก่อนเผยได้กรีนการ์ดทอง 1 ล้านดอลลาร์มาแบบฟรีๆ

นิกกี้ มินาจ เปิดเผยว่าเธอได้รับ “บัตรทอง” ของทรัมป์ ซึ่งมอบสิทธิ์การพำนักและเส้นทางสู่การเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หลังจากที่เธอไปปรากฏตัวในงานอีเวนต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบัญชีทุนสำหรับเด็กทารกที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

มินาจกล่าวถึงตัวเองว่าเป็น “แฟนคลับอันดับหนึ่งของประธานาธิบดี” ในงานเมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา และบอกว่า “ความเกลียดชังหรือสิ่งที่ผู้คนพูดนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฉันเลย”

นิกกี้ มินาจ เคยกล่าวในโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อปี 2018 ว่า “ฉันเข้ามาในประเทศนี้ในฐานะผู้อพยพผิดกฎหมายตอนอายุ 5 ขวบ” แต่ในคอมเมนต์ที่ถูกลบไปแล้วในโพสต์ที่เปิดเผยบัตรประจำตัวประชาชน เธอได้เพิ่มเติมว่า "ใบอนุญาตพำนักเหรอ? นี่ไม่ใช่สำหรับขอใบอนุญาตพำนักหรอก ฉันมีใบอนุญาตนั้นมาหลายสิบปีแล้ว"

ตามข้อมูลจากบิลบอร์ด นิกกี้ มินาจ เกิดที่ตรินิแดด ก่อนอพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกา แม้จะมีบัตรพำนักและทำงานเสียภาษีจำนวนมาก แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในฐานะพลเมืองที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาเสียที

และก่อนหน้านี้ มินาจ ซึ่งอพยพมาสหรัฐฯ กับพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็ก เคยวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการเข้าเมืองที่เข้มงวดของทรัมป์ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เธอกลับเปลี่ยนใจพร้อมยกย่องความเป็นผู้นำของเขาแทน

“ฉันคงต้องบอกว่า ฉันน่าจะเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งของประธานาธิบดี อย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง” มินาจ กล่าว ซึ่งเธอยืนจับมือกับทรัมป์บนเวที

“คำพูดหรือความเกลียดชังที่ผู้คนพูดถึงนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฉันเลย จริงๆ แล้วมันยิ่งกระตุ้นให้ฉันสนับสนุนเขามากขึ้นด้วยซ้ำ”

เธอยังโชว์บัตรใหม่ของเธอที่มีรูปหน้าของทรัมป์อยู่ในนั้น ในกระทู้บน X พร้อมคำบรรยายว่า “เอาล่ะ”
“ตอนนี้กำลังดำเนินการเรื่องเอกสารการเป็นพลเมืองให้เสร็จสิ้น ตามคำสั่งของประธานาธิบดีที่แสนวิเศษ ใจดี และมีเสน่ห์ของฉัน” เธอกล่าวเสริมในภายหลัง โดยระบุว่าบัตรดังกล่าวเธอได้รับมาแบบ “ฟๆรี”

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการประท้วงหลังจากที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ICE) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงพลเมืองสหรัฐฯ เสียชีวิต

ส่วนบัตรทองของทรัมป์เป็นวีซ่าที่ต้องเสีย "ค่าธรรมเนียมการดำเนินการของ DHS" 150,000 ดอลลาร์ และ "เงินบริจาค 1 ล้านดอลลาร์" ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของรัฐบาลสำหรับบัตรดังกล่าว

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าบัตรดังกล่าวเป็นเพียงบัตรของขวัญหรือเธอได้รับบัตรทองพลเมืองมาแล้วเป็นที่แน่นอนหรือไม่












