“ลุมแม็กซ์” ร่วมกับ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 และ กองทัพภาคที่ 2 ผนึกพลัง!! จัดงานฟรีคอนเสิร์ต “หนึ่งแผ่นดิน หนึ่งหัวใจ เพื่อทหารไทย”

4 องค์กรหลัก นำโดย ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี ร่วมกับ บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 และ กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้สนุนสนับจาก คูพรสุวรรณ กรุ๊ป ที่ผนึกพลังจัดกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ต “หนึ่งแผ่นดิน หนึ่งหัวใจ เพื่อทหารไทย” งานนี้ได้ศิลปินคิวทองคณะหมอลำสุดปังแห่งปี “สาวน้อยเพชรบ้านแพง” ที่นำทีมโดย "บอสโจ ยมนิล" และ นางเอกหมอลำน้องใหม่ที่กำลังมาแรง “อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง หรือ รัตนาภรณ์ อุดทุม” มาร่วมมอบความสุข เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
โดยคอนเสิร์ต “หนึ่งแผ่นดิน หนึ่งหัวใจ เพื่อทหารไทย” สร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลผู้เสียสละ และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ เป็นการแสดงพลังความรัก ความห่วงใย และการสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนของสังคม และเชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ความเสียสละของทหารกล้าแห่งกองทัพภาคที่ 2 โดยภายในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากกำลังพลและประชาชนที่มาร่วมงาน
นอกจากไฮไลท์การแสดงดนตรีจากคณะหมอลำวง สาวน้อยเพชรบ้านแพง แล้ว ยังมีกิจกรรมการกล่าวสดุดีทหารกล้า จัดอาหารเครื่องดื่มฟรีให้กับทหาร และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อส่งต่อกำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้า ภายใต้แนวคิด “หนึ่งแผ่นดิน หนึ่งหัวใจ เพื่อทหารไทย” โดยงานจะจัดขึ้นด้วยกัน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ , ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 ณ อบต.ตาเมียง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ , ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 ณ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และ ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 ณ ลานที่ว่าการอำเภอน้ำยืน ตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 และ กองทัพภาคที่ 2 ขอรับรองว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสม และยึดประโยชน์ของกำลังพลและประเทศชาติเป็นสำคัญ พร้อมทั้งยินดีประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของผู้ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป
ตารางคอนเสิร์ต “หนึ่งแผ่นดิน หนึ่งหัวใจ เพื่อทหารไทย” ตลอดเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2569
จังหวัดบุรีรัมย์
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569
สถานที่จัดแสดง: ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569
สถานที่จัดแสดง: ณ อบต.ตาเมียง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569
สถานที่จัดแสดง: ณ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569
สถานที่จัดแสดง: ณ ลานที่ว่าการอำเภอน้ำยืน ตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี