“แม่ลี-ได๋ได๋” แท็กทีมฟาด! “คนหาแสง” ไม่รู้ว่าใคร? แต่แนบรูป “มดดำ”

รถทัวร์ตอนนี้ไม่รู้จะไปทิศทางไหน? กับกรณี “แม่ผัวอุ้มหลานไปตรวจดีเอ็นเอ” เพราะล่าสุด “ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา”ที่เพิ่งเลิกกับ “บิว วรพนธ์”น้องชายของ “แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย” ได้ออกมาฟาดประมาณว่า “จะเป็นกูให้ได้เลยเหรอ?”
และไม่ต้องรอให้ชาวเน็ตรอนาน อีกตัวละครในดรามานี้ อย่าง “แม่ลี” ก็ไม่รอช้า โพสต์ทั้งข้อความ พร้อมแนบรูปภาพ 2 รูปคือ โพสต์ของอดีตแฟนลูกชาย และโพสต์รูป “มดดำ คชาภา”ที่เล่าเรื่องอักษรย่อ แม่ผัวอุ้มหลานไปตรวจดีเอ็นเอ
“การหาแสงเพื่อให้ผู้คนมาดูเยอะๆ แล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ดีเลยนะคะ มันจะออกมาที่หน้าตาและร่างกาย ที่ข้างในอาจจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ ถึงจะมีเงินจะมีชื่อเสียงก็ไร้ประโยชน์ค่ะ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ความนิ่งไม่ใช่ความผิดหรือความกลัว แต่คือรอเวลาค่ะ ค่อยมีความสุขนะคะ อายุเกิน 60 ปี แม่ลีมีโอกาสให้คนด่า ในคอมเมนต์ว่าเป็นแม่ลีอย่างสนุกปาก โดยที่ไม่ผิดแต่ก็นิ่ง เพราะคนที่รู้จักเรา เขารู้นิสัยแม่ลีว่าเป็นคนอย่างไร งงโดยที่ตื่นเช้ามาไม่รู้เรื่องเลยกับข่าว ชีวิตที่พูดในข่าวมันจะเหมือนแม่ลีมากๆ แต่อาจจะมีคู่แฝดก็ได้เพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อ ขอให้มีชีวิตอยู่ต่อนะคะ หาแสงที่อื่นต่อได้จ้ะ คิดดีทำดีจะได้ดีเสมอค่ะ”
จากนั้นอดีตแฟนของลูกชายอย่าง “ได๋ได๋” ก็เข้ามาเมนต์ว่าเรื่องที่มดดำพูดนั้นไม่ใช่ความจริง!!
“ขอยืนยันอีกเสียงค่ะ ว่าไม่ใช่แม่นะคะ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของทางนี้เลยค่ะ แม่ไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนค่ะ คนที่ไม่รู้ก็อย่าโยงมั่วเลยค่ะ”