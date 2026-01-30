โวยแหลก! แม่ผัวอุ้มเด็กตรวจดีเอ็นเอ “ได๋ได๋” อดีตเมียน้องชาย “แก้มบุ๋ม” ซัดจะให้เป็นกูให้ได้? จวกอย่าโยงมั่ว

หลังจากที่ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้ออกมาใบ้เพิ่มอักษรย่อพระเอกเลิกเมีย เพิ่งรู้ลูกที่คลอดไม่ใช่ลูกตัวเอง มีคีย์เวิร์ดที่เป็นประเด็นคือแม่ผัว-ลูกสะใภ้ ตอบโต้ในโลกออนไลน์มาตลอด ระหว่างพ่อแม่ยังไม่ตื่น แม่ผัวเก่งกว่าอุ้มเด็กไปตรวจดีเอ็นเอเลย แม่เก่งสุด แสบสุด แม่เปรี้ยว แม่มีเพื่อนเด็กๆ ชอบไปเที่ยวกับเด็กๆ
ทำชาวเน็ตพากันโยงว่าหมายถึง “แม่ลี” แม่ของ “แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย” ซึ่งน้องชาย “บิว วรพนธ์” เพิ่งเลิกภรรยา “ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา” ก่อนหน้านี้ได๋ได๋ออกมาแฉว่าบิวนอกใจเจ้าตัว
ล่าสุดเฟซบุ๊กได๋ได๋ ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ ซัดแรง อย่าโยงมั่ว จะให้เป็นกูให้ได้เลย
“จะให้เป็นกูให้ได้เลย อุตส่าห์อยู่เงียบๆ เฉยๆ เดะออกมาพูดก็ผิดเงียบก็ผิด พอเงียบไปก็เข้าใจว่าเป็นได๋อีก บอกไม่น่าถึงเงียบไปเลย ทุกคนขาได๋ทำงานค่ะ เลี้ยงลูก รับส่งลูกไปเรียนได๋เงียบเพราะว่าได๋ให้ทนายจัดการแล้วเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ตกลงกันไว้ แค่นั้นเอง ”...
“ส่วนเรื่องข่าว ได๋อ่านข่าวแล้วค่ะ มันไม่ใช่เลย ข่าวที่ลงไม่มีอะไรตรงกับระยะเวลาที่ผ่านมา ที่อยู่ด้วยกันเลยค่ะ ไม่มีการพูดคุยเรื่องการตรวจ DNA กันเลยนะคะ
“ระยะเวลาที่ตรวจครรภ์ คุณหมอก็บอกไทม์ไลน์ตรงทุกอย่างตั้งแต่ได๋อยู่กับพ่อของเด็ก จนครบกำหนดคลอด จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของได๋ค่ะ อย่าโยงมั่วนะคะ