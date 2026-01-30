บอบช้ำไม่ต่างกัน “หมอณัฏฐ์” เผยเป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสียหลาน ยื้อชีวิต “นุ่น” กลับมามีค่าที่สุด

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น สำหรับกรณีที่ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” ภรรยา “หลุยส์ สก็อต” ต้องเสียลูกในท้อง ทั้งที่อีกไม่กี่วันจะออกมาลืมตาดูโลก จากภาวะมดลูกแตก ขณะที่นุ่นเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด
ด้าน “นพ.ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ” แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จาก PWS CLINIC BANGKOK ซึ่งเป็นผู้ดูแลครรภ์ของนุ่นมาตั้งแต่แรก ก็ได้โพสต์หลังจบแถลงข่าวสุดเศร้า ลั่นบอบช้ำกันหมด เพราะตนก็ต้องสูญเสียหลานเหมือนกัน
“ขอบคุณ สื่อมวลชน ทุกท่านนะครับ….
คุณแม่ที่ฝากครรภ์ทุกท่านจะรู้ดี… ผมแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแต่ละบ้าน ในตลอดเวลา 9 เดือน
คุณแม่ทุกคนเฝ้ารอ… หมอเองก็เฝ้ารอการเจอไม่ต่างกัน”
“ในวันนี้ที่ต้องมาสัมภาษณ์ ผมต้องเป็นทั้งหมอ และ น้าที่สูญเสียหลาน ไปในช่วงเวลาเดียวกัน ผมเชื่อว่าทุกคนบอบช้ำ ผมเองก็ไม่ต่างกัน แต่ผมต้องทำทุกอย่างในช่วงเวลานั้นให้ไม่สูญเสียทั้ง 2 ชีวิต การได้พี่นุ่นกลับมา เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดครับ
ปล. ขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกท่านมาที่นี้ครับ”