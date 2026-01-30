“บุพเพสันนิวาส” ได้ฤกษ์บวงสรวง เปิดตัว “ออกัส – เล้ง” สวมบท “พ่อเดช-พ่อแก้ว” รับปฐมบทแห่งจักรวาลใหม่ ในคอนเซ็ปท์ “รักต้องห้าม”

สร้างปรากฎการณ์โซเชี่ยลสะเทือนทันทีหลังแฟนๆต่างจับตามองใครกันในภาพเงาดำที่จะมาสวมบท พ่อเดช และคู่ จิ้นของพ่อเดช หลังมีข่าวบทประพันธ์ “บุพเพสันนิวาส” จะถูกนำมาสร้างใหม่ในอีกเวอร์ชั่นใหม่ ในจักรวาล Boys' Love เล่นเอาแฟนคลับทั้งในไทยและหลายประเทศต่างตื่นเต้นจนติดเทรนด์ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปหลายประเทศ ล่าสุด บริษัท เซนจูรี่ ยูยู เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดย “บูม” พลัฎฐ์พล มิ่งพรพิชิต ผู้อำนวยการสร้าง จัดงานบวงสรวงเปิดตัว ซีรีส์พหุจักรวาลของ “บุพเพสันนิวาส” จากบทประพันธ์ของ รอมแพง ซึ่งยังคงเป็น ROMANTIC COMEDY แต่ในสไตล์ MODERN PERIOD พร้อมกับเปิดตัวสองนักแสดงหนุ่มที่จะมารับบทนำอย่าง “ออกัส” วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ ที่จะมาสวมบท “พ่อเดช” โคจรมาประชันฝีมือกันครั้งแรกกับ “เล้ง” ธนพล อู่สินทรัพย์ กับบท “พ่อแก้ว” (แม่การะเกด) รับปฐมบทแห่งจักรวาลใหม่ของ “บุพเพสันนิวาส” ในเวอร์ชั่นนี้ เรียกเสียงฮือฮาจนแฮชแทก #AugustLeng แรงสนั่นโซเชี่ยลไปในทันที โดยมีคุณ LI ZHAOXING General Manger for Oversea Century UU และคุณพารัณสิริ กิร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Century UU Thailand ร่วมงาน “บุพเพสันนิวาส Destiny Love” จักรวาลนี้ได้ผู้กำกับชื่อดังคนเดิมจากละคร “ใหม่” ภวัต พนังคศิริ มากำกับให้ พร้อมทั้งเขียนบทโดย “โตโต้” ณัฐปภัสร์ พันธ์เพิ่มศิริ (นามปากกา ปณธี) ผ่านการเล่าเรื่องแบบ MODERN PERIOD ที่ทุ่มทุนสร้างกับงานโปรดั่กชั่นสุดตัวเพื่อให้ภาพสวยงามสมการรอคอยของแฟนทุกคน
โดยงานบวงสรวงนั้น จัดขึ้นที่ ท่าเรือวัดโพธิ์ เพื่อให้มีฉากหลังเป็น พระปรางค์เก่าแก่ของวัดอรุณฯ(ที่สร้าง มาตั้งแต่สมัยอยุธยา) พร้อมกับการเปิดตัวทัพนักแสดงที่แปลงกายมาในเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มเหมือนหลุดมาจากซีรีส์ เพื่อมาร่วมบวงสรวงในครั้งนี้ โดยนอกจากการปรากฎตัวของ “ออกัส” ในมาด พ่อเดช กับ “เล้ง” ในมาด พ่อแก้ว (หรือแม่การะเกด) ที่เล่นเอาแฟนกรี๊ดกันดังลั่นแล้ว ยังเต็มไปด้วยทัพนักแสดงที่มาพร้อมบทที่สุดเซอร์ไพร์สอีกด้วย อาทิ พ่อเรือง กับ แม่หญิงจันทร์วาด มาเป็น พ่อเรือง (ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์) คู่กับ พ่อวาด (วิน ธนพล อุควงศ์เสรี) , “อีผิน” กับ “อีแย้ม” มาเป็น “อ้ายผิน” (ธัญ ธัญธร วิวัฒนเดชา) กับ “อ้ายแย้ม” (เฟย์ ชินทัพพ์ ดวงแก้ว) , ส่วน “ออกญาโหราธิบดี” ได้ พี่จตุรงค์ มกจ๊ก และ แม่นางจำปา ได้ เชฟป้อม หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล มาแสดงให้ , ส่วนบท “มารี ทองกีมาร์” ตกเป็นของสาว “แอนนา เสืองามเอี่ยม” พร้อมกับครั้งแรกของสาว “ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร” ที่มาเล่นซีรีส์ช่อง 3 ในบท “ท้าวศรีจุฬาลักษณ์” อีกด้วย เรียกว่านักแสดงแน่นคับคั่งจอกันเลยทีเดียว หลังบวงสรวงเสร็จ
“บูม” พลัฎฐ์พล มิ่งพรพิชิต ผู้อำนวยการสร้างซีรีส์เรื่องนี้ เผยถึงสาเหตุในการสร้างเรื่องนี้และจักรวาลนี้มีความพิเศษอย่างไรว่า
“ในนาม Century UU Thailand ขอขอบคุณพี่ ๆ สื่อมวลชนและแฟนคลับทุก ๆ ท่านที่ให้การตอบรับซีรีส์ บุพเพสันนิวาส ขอขอบคุณคุณรอมแพง เจ้าของบทประพันธ์ที่ไว้ใจ ขอบคุณพี่ใหม่ ภวัต ผู้กำกับที่มา Challenge ร่วมกันในครั้งนี้ และที่สำคัญขอบคุณนักแสดงทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับ Century UU Thailand โปรเจ็คท์นี้ ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไร ต้องโดนเปรียบเทียบอยู่แล้วครับ มันเป็นธรรมดา จึงขอบคุณทุกความเห็นทุกคำติชมมาก ๆ เลยครับ กระแสดี ทำให้พวกเราทุกคนใจฟูมาก ๆ และยิ่งอยากพยายามทำให้ดีกว่าที่ตั้งใจยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก สำหรับความพิเศษของบุพเพสันนิวาสในจักรวาลนี้ เป็น What If ที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้น?...ถ้า “พ่อเดช” ในจักรวาลนี้ พบรักกับผู้ชายด้วยกัน
นอกเหนือจากการนิยามว่าเป็น BoyGirl / Boys'Love / Girls'Love ผมมองว่า ”บุพเพสันนิวาส“ จักรวาลนี้ เรากำลังเล่าเรื่องความรักของตัวละครมากกว่าครับ ถ้ากัปตันอเมริกา พบรักกับผู้ชายด้วยกัน ความสนุกและคุณค่าของกัปตันอเมริกาจะถูกตัดสินว่าไม่ใช่ Action-Fantasy อีกต่อไป ก็คงไม่ใช่ เช่นเดียวกันกับบุพเพสันนิวาสในจักรวาลนี้ ก็ยังคงความสนุกและคุณค่าของ Period แต่จะเป็น Modern Period หลายคนคงจำได้ว่าจักรวาลที่แล้วเป็น “เกศศุรางค์” แต่จักรวาลนี้ “เกศ” หลายเป็น “Great” ส่วน “แม่การะเกด” ก็กลายเป็น “พ่อแก้ว” ครับ เป็นซีรีส์ Romantic Comedy ที่เป็น Modern Period มีลีลาและจังหวะการเล่าที่สนุกแบบซีรีส์ แทนการเล่าที่สนุกแบบละครครับ”
เตรียมตัวมานั่งเฝ้าหน้าจอลุ้นกัน …จะเกิดอะไรขี้น ถ้า “พ่อเดช” พบรักกับผู้ชายด้วยกัน ? ในซีรีส์พหุจักรวาล “บุพเพสันนิวาส” จักรวาลใหม่ของ “พ่อเดช-พ่อแก้ว” ทั้งหมด 10 ตอน ได้ใน เดือน กรกฎาคม 2569 นี้ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และแน่นอนว่ามีดูออนไลน์ได้เช่นกัน
