xs
xsm
sm
md
lg

“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี 2026 จาก Imperial College London

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน (Imperial College London) สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก ประกาศมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น Distinguished Alumni Award ประจำปี 2026 ให้กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เพื่อเชิดชูความสำเร็จที่ต่อเนื่อง ของการทำงานที่ได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างผลกระทบสำคัญและยั่งยืนต่อสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
สมาคมศิษย์เก่าอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน แห่งประเทศไทย (Imperial College Alumni Association of Thailand) จึงได้จัดงาน BLUE PRESTIGE: THE DISTINGUISHED ALUMNI GALA ขึ้น เพื่อเป็นเกียรติให้กับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยงานจัดขึ้น ณ เดอะ คลิสตัน บ็อกซ์ ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบรรดาศิษย์เก่าอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง 
รางวัลนี้เชิดชู ดร.คุณหญิงกัลยา ในฐานะ "ผู้พลิกโฉมวงการ" ที่ได้ปูทางในหลายมิติ ตั้งแต่การเป็นผู้หญิงไทยคนแรกในวงการฟิสิกส์นิวเคลียร์พลังงานสูง สู่บทบาทผู้นำในการสร้างรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศด้วยการร่วมก่อตั้ง NECTEC และการผลักดันนโยบายการศึกษาแห่งอนาคตอย่าง "Coding for All"
“นี่คือการเฉลิมฉลองความสำเร็จระยะยาวและผลกระทบของศิษย์เก่าที่มีต่อโลก” 
ข้อความประกาศเกียรติคุณจาก อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน กล่าวถึง โดยระบุว่า ดร.คุณหญิงกัลยาเป็นแบบอย่างของผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ และการไม่ยอมแพ้เพื่อเปิดโอกาสสู่ความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
พรรษา เริงพิทยา ตัวแทนจาก สมาคมศิษย์เก่าอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน แห่งประเทศไทย กล่าวถึง การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรวมตัวศิษย์เก่าจากอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน แล้วยังเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความยินดีให้กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ และโลก      “คุณหญิงกัลยาจากเด็กในชนบทภาคอีสาน สู่การจบปริญญาเอกด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์จาก Imperial College ในยุค 70 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก รวมทั้ง บทบาทในฐานะรัฐมนตรี นำเสนอนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย พวกเราภูมิใจอย่างยิ่งที่มีคุณหญิงกัลยาเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติของเรา ซึ่งสะท้อน แก่นแท้ของรางวัลที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการเชิดชู คือ ความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการเรียนรู้ การอุทิศตนเพื่อบริการ และการสร้างความเปลี่ยนแปลง”
คุณหญิงกัลยา ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการพิจารณาของ Imperial College London โดยพิจารณาจากผลงานที่เป็นรูปธรรม และนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับชาติอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี ตั้งแต่การเป็น ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในปี พ.ศ. 2529 ที่นำไปสู่การเร่งรัดและส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อวางรากฐานระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถก้าวทันโลกในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเริ่มมีบทบาทสำคัญ  การนำเสนอแนวนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาผ่าน Coding for All เมื่อรับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการสอนแบบ“Unplugged Coding” โดยมุ่งเน้นการฝึกกระบวนการคิดเชิงตรรกะ การแก้ปัญหา และการจัดลำดับความคิด เพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชน การก่อตั้ง มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ที่มีเป้าหมายหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ ปลูกต้นไม้มากกว่า 20 ล้านต้นทั่วประเทศ ภายใต้ปรัชญา “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยการบูรณาการโปรแกรมการศึกษาอย่างยั่งยืนเข้ากับการปลูกป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและเข้าใจในธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังได้ริเริ่มหลักสูตรชลกร เพื่อฝึกฝนคนในชุมชนให้สามารถจัดการทรัพยากรน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 
“ดิฉันอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนว่า ไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหน คุณสามารถเลือกที่ที่คุณจะไปได้ หากคุณมีการศึกษา” 
คุณหญิงกัลยา เล่าถึงเป้าหมายในการถ่ายทอดแนวคิด และแรงบันดาลใจให้กับสังคม ผ่านเส้นทางชีวิตของตนเอง จากเด็กต่างจังหวัดที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ การศึกษาถือเป็นก้าวเดินที่สำคัญในการสร้างโอกาสจนนำไปสู่การเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่สำเร็จปริญญาเอกด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์พลังงานสูง และเป็นหนึ่งในผู้หญิงเอเชียกลุ่มแรกที่ได้ทำการทดลองที่ CERN ซึ่งเป็นความสำเร็จทางวิชาการที่น่าภาคภูมิใจในเวทีโลก
“วิทยาศาสตร์ และการศึกษาเป็น 2 เรื่องที่ทำมาตลอดชีวิต และมุ่งมั่นที่จะสร้างคนไทยให้มีความรู้ เพื่อให้ก้าวข้ามวิกฤต และแข่งขันในเวทีโลกได้ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลชีวิตที่ทำให้หายเหนื่อยจากความพากเพียรที่ผ่านมา และรู้สึกขอบคุณผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งถือเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อไป” คุณหญิงเผยความรู้สึกที่ได้รับรางวัล
ทั้งนี้ Distinguished Alumni Award 2026 คือรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่น มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องในความสำเร็จส่วนบุคคลและทางวิชาชีพ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้นำในสาขาของตน หรือได้สร้างผลกระทบที่สำคัญต่อสังคม เป็นต้นแบบที่น่าชื่นชมและสร้างแรงบันดาลใจ









“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี 2026 จาก Imperial College London
“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี 2026 จาก Imperial College London
“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี 2026 จาก Imperial College London
“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี 2026 จาก Imperial College London
“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี 2026 จาก Imperial College London
กำลังโหลดความคิดเห็น