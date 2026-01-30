“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี 2026 จาก Imperial College London

อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน (Imperial College London) สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก ประกาศมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น Distinguished Alumni Award ประจำปี 2026 ให้กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เพื่อเชิดชูความสำเร็จที่ต่อเนื่อง ของการทำงานที่ได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างผลกระทบสำคัญและยั่งยืนต่อสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
สมาคมศิษย์เก่าอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน แห่งประเทศไทย (Imperial College Alumni Association of Thailand) จึงได้จัดงาน BLUE PRESTIGE: THE DISTINGUISHED ALUMNI GALA ขึ้น เพื่อเป็นเกียรติให้กับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยงานจัดขึ้น ณ เดอะ คลิสตัน บ็อกซ์ ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบรรดาศิษย์เก่าอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง
รางวัลนี้เชิดชู ดร.คุณหญิงกัลยา ในฐานะ "ผู้พลิกโฉมวงการ" ที่ได้ปูทางในหลายมิติ ตั้งแต่การเป็นผู้หญิงไทยคนแรกในวงการฟิสิกส์นิวเคลียร์พลังงานสูง สู่บทบาทผู้นำในการสร้างรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศด้วยการร่วมก่อตั้ง NECTEC และการผลักดันนโยบายการศึกษาแห่งอนาคตอย่าง "Coding for All"
“นี่คือการเฉลิมฉลองความสำเร็จระยะยาวและผลกระทบของศิษย์เก่าที่มีต่อโลก”
ข้อความประกาศเกียรติคุณจาก อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน กล่าวถึง โดยระบุว่า ดร.คุณหญิงกัลยาเป็นแบบอย่างของผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ และการไม่ยอมแพ้เพื่อเปิดโอกาสสู่ความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
พรรษา เริงพิทยา ตัวแทนจาก สมาคมศิษย์เก่าอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน แห่งประเทศไทย กล่าวถึง การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรวมตัวศิษย์เก่าจากอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน แล้วยังเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความยินดีให้กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ และโลก “คุณหญิงกัลยาจากเด็กในชนบทภาคอีสาน สู่การจบปริญญาเอกด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์จาก Imperial College ในยุค 70 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก รวมทั้ง บทบาทในฐานะรัฐมนตรี นำเสนอนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย พวกเราภูมิใจอย่างยิ่งที่มีคุณหญิงกัลยาเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติของเรา ซึ่งสะท้อน แก่นแท้ของรางวัลที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการเชิดชู คือ ความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการเรียนรู้ การอุทิศตนเพื่อบริการ และการสร้างความเปลี่ยนแปลง”
คุณหญิงกัลยา ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการพิจารณาของ Imperial College London โดยพิจารณาจากผลงานที่เป็นรูปธรรม และนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับชาติอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี ตั้งแต่การเป็น ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในปี พ.ศ. 2529 ที่นำไปสู่การเร่งรัดและส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อวางรากฐานระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถก้าวทันโลกในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเริ่มมีบทบาทสำคัญ การนำเสนอแนวนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาผ่าน Coding for All เมื่อรับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการสอนแบบ“Unplugged Coding” โดยมุ่งเน้นการฝึกกระบวนการคิดเชิงตรรกะ การแก้ปัญหา และการจัดลำดับความคิด เพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชน การก่อตั้ง มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ที่มีเป้าหมายหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ ปลูกต้นไม้มากกว่า 20 ล้านต้นทั่วประเทศ ภายใต้ปรัชญา “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยการบูรณาการโปรแกรมการศึกษาอย่างยั่งยืนเข้ากับการปลูกป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและเข้าใจในธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังได้ริเริ่มหลักสูตรชลกร เพื่อฝึกฝนคนในชุมชนให้สามารถจัดการทรัพยากรน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
“ดิฉันอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนว่า ไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหน คุณสามารถเลือกที่ที่คุณจะไปได้ หากคุณมีการศึกษา”
คุณหญิงกัลยา เล่าถึงเป้าหมายในการถ่ายทอดแนวคิด และแรงบันดาลใจให้กับสังคม ผ่านเส้นทางชีวิตของตนเอง จากเด็กต่างจังหวัดที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ การศึกษาถือเป็นก้าวเดินที่สำคัญในการสร้างโอกาสจนนำไปสู่การเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่สำเร็จปริญญาเอกด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์พลังงานสูง และเป็นหนึ่งในผู้หญิงเอเชียกลุ่มแรกที่ได้ทำการทดลองที่ CERN ซึ่งเป็นความสำเร็จทางวิชาการที่น่าภาคภูมิใจในเวทีโลก
“วิทยาศาสตร์ และการศึกษาเป็น 2 เรื่องที่ทำมาตลอดชีวิต และมุ่งมั่นที่จะสร้างคนไทยให้มีความรู้ เพื่อให้ก้าวข้ามวิกฤต และแข่งขันในเวทีโลกได้ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลชีวิตที่ทำให้หายเหนื่อยจากความพากเพียรที่ผ่านมา และรู้สึกขอบคุณผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งถือเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อไป” คุณหญิงเผยความรู้สึกที่ได้รับรางวัล
ทั้งนี้ Distinguished Alumni Award 2026 คือรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่น มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องในความสำเร็จส่วนบุคคลและทางวิชาชีพ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้นำในสาขาของตน หรือได้สร้างผลกระทบที่สำคัญต่อสังคม เป็นต้นแบบที่น่าชื่นชมและสร้างแรงบันดาลใจ