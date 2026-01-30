xs
xsm
sm
md
lg

กระแสแรง!! LNGSHOT บอยกรุ๊ปน้องใหม่ ของ Jay Park ปล่อยเดบิวต์ EP ‘SHOT CALLERS’ พร้อม MV ‘Moonwalkin’’ กวาดความนิยมทันทีหลังเปิดตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นหนึ่งในศิลปินหน้าใหม่ ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในนาทีนี้ของวงการเพลงเกาหลีใต้ สำหรับ LNGSHOT บอยกรุ๊ปน้องใหม่มาแรง ภายใต้ค่าย MORE VISION ของศิลปินและโปรดิวเซอร์ชื่อดัง Jay Park (เจย์ ปาร์ค) หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ด้วยอีพีอัลบั้มแรก SHOT CALLERS พร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลเดบิวต์ Moonwalkin’ ซึ่งถ่ายทอดเคมีตามธรรมชาติของสมาชิกวง ผสานท่าเต้นอันโดดเด่น ชูจุดเด่นความเท่สไตล์อินเตอร์ สะดุดตาแฟนเพลง K-POP ทั่วโลก ส่งผลให้กวาดยอดวิวและยอดสตรีมพุ่งอย่างรวดเร็ว

MV : Moonwalkin’ https://youtu.be/HJgdT15UT4k?si=TaM1xyUXHzug4H3E

อีพี SHOT CALLERS ประกอบด้วยทั้งหมด 5 เพลง ได้แก่ ‘Backseat’, ‘Moonwalkin’, ‘FaceTime’ , ‘Never Let Go’ รวมถึงเพลงที่ได้รับความสนใจอย่างมากอย่าง Saucin’ ซึ่งเคยเปิดตัวครั้งแรกบนเวที Melon Music Awards 2025 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และสร้างกระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์ โดยมิวสิกวิดีโอสามารถทำยอดวิวเกือบ 3 ล้านวิวภายใน 2 สัปดาห์ อัลบั้มนี้ถือเป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการของสมาชิกทั้ง 4 คน ได้แก่ OHYUL (โอยูล), RYUL (รยูล), WOOJIN (อูจิน) และ LOUIS (หลุยส์) โดยชื่อวง LNGSHOT มาจากคำว่า Long Shot สื่อถึงการกล้าเสี่ยงและท้าทายทุกความเป็นไปไม่ได้

ในฐานะบอยกรุ๊ปที่มุ่งเน้นสาย K-POP วงแรกภายใต้ค่าย MORE VISION นั้น LNGSHOT ถือเป็นโปรเจกต์ในฝันของ Jay Park หลังจากที่เขาสร้างเส้นทางของตัวเองและทลายกรอบวงการดนตรีมาอย่างยาวนานกว่า 17 ปี ก่อนการเดบิวต์อย่างเป็นทางการ LNGSHOT เคยปล่อยมิกซ์เทป 4SHOBOIZ MIXTAPE ซึ่งเป็นผลงานที่สมาชิกสร้างสรรค์ขึ้นเองและเผยแพร่เฉพาะบน YouTube เพื่อเปิดให้เห็นตัวตน เคมี และศักยภาพของวงอย่างใกล้ชิด และในขณะที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปิดตัวผลงานเดบิวต์ในช่วงต้นปี 2026 วงยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่น และพลังในการสร้างสรรค์ที่น่าจับตามองในฐานะศิลปินเจเนอเรชันใหม่

ติดตามฟังเพลงได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิง https://ffm.to/lngshot_shotcallers และ ติดตามผลงานของ LNGSHOT เพิ่มเติมได้ที่ : YouTube / TIKTOK / Instagram / X / Website

#LNGSHOT #Moonwalkin
#SHOTCALLERS #MOREVISION





กระแสแรง!! LNGSHOT บอยกรุ๊ปน้องใหม่ ของ Jay Park ปล่อยเดบิวต์ EP ‘SHOT CALLERS’ พร้อม MV ‘Moonwalkin’’ กวาดความนิยมทันทีหลังเปิดตัว
กระแสแรง!! LNGSHOT บอยกรุ๊ปน้องใหม่ ของ Jay Park ปล่อยเดบิวต์ EP ‘SHOT CALLERS’ พร้อม MV ‘Moonwalkin’’ กวาดความนิยมทันทีหลังเปิดตัว
กระแสแรง!! LNGSHOT บอยกรุ๊ปน้องใหม่ ของ Jay Park ปล่อยเดบิวต์ EP ‘SHOT CALLERS’ พร้อม MV ‘Moonwalkin’’ กวาดความนิยมทันทีหลังเปิดตัว
กระแสแรง!! LNGSHOT บอยกรุ๊ปน้องใหม่ ของ Jay Park ปล่อยเดบิวต์ EP ‘SHOT CALLERS’ พร้อม MV ‘Moonwalkin’’ กวาดความนิยมทันทีหลังเปิดตัว
กำลังโหลดความคิดเห็น