กระแสแรง!! LNGSHOT บอยกรุ๊ปน้องใหม่ ของ Jay Park ปล่อยเดบิวต์ EP ‘SHOT CALLERS’ พร้อม MV ‘Moonwalkin’’ กวาดความนิยมทันทีหลังเปิดตัว

กลายเป็นหนึ่งในศิลปินหน้าใหม่ ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในนาทีนี้ของวงการเพลงเกาหลีใต้ สำหรับ LNGSHOT บอยกรุ๊ปน้องใหม่มาแรง ภายใต้ค่าย MORE VISION ของศิลปินและโปรดิวเซอร์ชื่อดัง Jay Park (เจย์ ปาร์ค) หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ด้วยอีพีอัลบั้มแรก SHOT CALLERS พร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลเดบิวต์ Moonwalkin’ ซึ่งถ่ายทอดเคมีตามธรรมชาติของสมาชิกวง ผสานท่าเต้นอันโดดเด่น ชูจุดเด่นความเท่สไตล์อินเตอร์ สะดุดตาแฟนเพลง K-POP ทั่วโลก ส่งผลให้กวาดยอดวิวและยอดสตรีมพุ่งอย่างรวดเร็ว
MV : Moonwalkin’ https://youtu.be/HJgdT15UT4k?si=TaM1xyUXHzug4H3E
อีพี SHOT CALLERS ประกอบด้วยทั้งหมด 5 เพลง ได้แก่ ‘Backseat’, ‘Moonwalkin’, ‘FaceTime’ , ‘Never Let Go’ รวมถึงเพลงที่ได้รับความสนใจอย่างมากอย่าง Saucin’ ซึ่งเคยเปิดตัวครั้งแรกบนเวที Melon Music Awards 2025 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และสร้างกระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์ โดยมิวสิกวิดีโอสามารถทำยอดวิวเกือบ 3 ล้านวิวภายใน 2 สัปดาห์ อัลบั้มนี้ถือเป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการของสมาชิกทั้ง 4 คน ได้แก่ OHYUL (โอยูล), RYUL (รยูล), WOOJIN (อูจิน) และ LOUIS (หลุยส์) โดยชื่อวง LNGSHOT มาจากคำว่า Long Shot สื่อถึงการกล้าเสี่ยงและท้าทายทุกความเป็นไปไม่ได้
ในฐานะบอยกรุ๊ปที่มุ่งเน้นสาย K-POP วงแรกภายใต้ค่าย MORE VISION นั้น LNGSHOT ถือเป็นโปรเจกต์ในฝันของ Jay Park หลังจากที่เขาสร้างเส้นทางของตัวเองและทลายกรอบวงการดนตรีมาอย่างยาวนานกว่า 17 ปี ก่อนการเดบิวต์อย่างเป็นทางการ LNGSHOT เคยปล่อยมิกซ์เทป 4SHOBOIZ MIXTAPE ซึ่งเป็นผลงานที่สมาชิกสร้างสรรค์ขึ้นเองและเผยแพร่เฉพาะบน YouTube เพื่อเปิดให้เห็นตัวตน เคมี และศักยภาพของวงอย่างใกล้ชิด และในขณะที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปิดตัวผลงานเดบิวต์ในช่วงต้นปี 2026 วงยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่น และพลังในการสร้างสรรค์ที่น่าจับตามองในฐานะศิลปินเจเนอเรชันใหม่
