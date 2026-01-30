ศิลปินและผู้บริหารกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ช่องวัน และ GMMTV ร่วมแสดงความยินดีกับพิธีประกาศ Kick Off “มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศ และ มาตรการส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์” โดยกระทรวงวัฒนธรรม

ศิลปิน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค นำโดย พลพล, ต่าย อรทัย, ต้า พาราด๊อกซ์, สอง พาราด๊อกซ์, สมุย สมุทร แก้ววัน , J JAZZSPER และ New Country ศิลปิ ช่องวัน31 ได้แก่ เซียงเซียง พรสรวง รวยรื่น, จีจี้ ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล, ปลื้ม ธยศทรณ์ ไวยฉัยยา, ผิงผิง ณิชา ปิยะวัฒนานนท์ ศิลปิน GMMTV ได้แก่ เกรท สพล อัศวมั่นคง,ไบร์ท รพีพงศ์ ทับสุวรรณ,เซิร์ฟ พชร ศิลปสุนทร,จาว่า พบธรรม หรรษา คณะผู้บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ นำโดย คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท คุณบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ คุณปรียาวรรณ ภูวกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในฐานะผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่ร่วมผลักดันมาตรการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ในงานประกาศ Kick Off “มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศและมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติ” โดยมี ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ
ต่าย อรทัย เปิดเผยว่า “ต่ายรุ้สึกได้ว่าปัจจุบันนี้ พี่ๆ น้องๆ ในวงการ ได้พยายามช่วยกันนำเสนอความเป็นตัวตนของเรา ไม่ใช่แค่เพลงที่ถ่ายทอดออกไป เพือให้ความสุข ให้กำลังใจ แฟนๆ ผ่านการฟังเพลงเท่านั้น แต่สิ่งที่แฝงอยู่ในนั้นที่เราพยายามสอดแทรกลงไป คือ การครีเอทงาน เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตของความเป็นไทยในภาคต่างๆ ไม่ว่าจะภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้ หลายๆ คนพยายามจะช่วยกันผลักดันภาพความเป็นไทยออกสู่สายตาต่างชาติไปไกลระดับสากล ถือเป็นเป้าหมายเดียวกันที่เราในฐานะศิลปินจะช่วยกันผลักดันความเป็นไทย ออกไปในแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นพลัง เป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่พวกเราทำมาตลอด ซึ่งมาตรการ Cash Rebate นี้ จะทำให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตชิ้นงานต่างๆ มากขึ้น ต่ายขอเป็นตัวแทนพี่ๆน้องๆ ศิลปิน ขอขอบคุณภาครัฐและกระทรวงวัฒนธรรมที่เห็นถึงความตั้งใจของพวกเราที่ได้ต่อสู้มาตลอด ขอบคุณที่ทำให้ผลงานและเส้นทางอาชีพของพวกเราออกไปสู่สายตาระดับโลกได้ เชื่อว่าโอกาสในครั้งนี้จะทำให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ”