การรวมตัว 6 สุดยอดศิลปินระดับตำนานบนเวทีออร์เคสตราที่สุดแห่งปี THE LEGEND ALL STARS ORCHESTRA CONCERT เตรียมวอร์มนิ้วให้พร้อม! กดบัตร 31 ม.ค.นี้

เตรียมสัมผัสประสบการณ์ดนตรีเหนือระดับ กับการรวมตัวครั้งสำคัญของ 6 สุดยอดศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทย นำโดยเจ้าพ่อดิสโก้ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ผนึกกำลังรุ่นพี่ระดับตำนาน ปุ๊ อัญชลี, ป้อม ออโต้บาห์น, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, บิลลี่ โอแกน และเสริมทัพด้วยดิว่าสาวเสียงทรงพลัง ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ที่จะมาร่วมสร้างนิยามใหม่ให้กับบทเพลงที่คุณคิดถึง ถ่ายทอดผ่านวงออร์เคสตราที่พร้อมสะกดทุกโสตประสาทใน “THE LEGEND ALL STARS ORCHESTRA CONCERT” จัดโดย บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป พร้อมจะเนรมิตให้ค่ำคืนวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ณ One Bangkok Forum เป็นค่ำคืนสุดพิเศษและน่าจดจำ โดยเหล่าศิลปินยังได้รวมตัวกันเฉพาะกิจ ณ บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด ย่านตลิ่งชัน ถ่ายภาพเพื่อโปรโมตคอนเสิร์ตท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสนุก พร้อมแล้วกับการสร้างตำนานบทใหม่ของคอนเสิร์ตนี้
เหล่าแฟนคลับของศิลปินทั้ง 3 ยุค 80s, 90s และ 2000s ระดับตำนาน เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อกดบัตรคอนเสิร์ต “THE LEGEND ALL STARS ORCHESTRA CONCERT” ให้ทัน เพราะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางดนตรีที่จะตราตรึงใจและหาฟังไม่ได้จากที่ไหน ที่จะได้ดื่มด่ำไปกับบทเพลงที่คิดถึงที่จะถูกนำมาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวในรูปแบบใหม่ ผสานพลังเสียงระดับคุณภาพของเหล่าศิลปินระดับตำนานบนเวทีออร์เคสตรา ถ่ายทอดความไพเราะนี้แบบจัดเต็มกับวงดนตรีเครื่องสายบรรเลงโดยนักดนตรีกว่า 30 ชีวิต จากวง Thailand Phil POPS Orchestra
โดยการแสดงจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ณ One Bangkok Forum บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 บาท เปิดจำหน่ายบัตรรอบ Early Bird วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2569 รับส่วนลดพิเศษ 20% ทุกที่นั่ง (จำนวนจำกัด) และเปิดจำหน่ายบัตรทั่วไป วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ทาง Thaiticketmajor ทุกช่องทาง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Sudsapda , IG : @sudsapda
#TheLegendAllStarsOrchestraConcert #burinandthesoulsmith
#บ้านและสวนConcertSeries #SuudEntertainment #AMEImaginative